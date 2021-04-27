Депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на три месяца лишён права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Украинский политик рассказал, что его лишили права голоса из-за высказываний в адрес членов российской делегации во время зимней сессии ПАСЕ. Депутат также добавил, что в начале июня в ПАСЕ также дадут оценку его выходке с украинским флагом.

Василий Григорьевич Перов. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865 (фрагмент)

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Многие читатели телеграм-канала Алексея Гончаренко поддержали политика, который, по их словам, якобы «отстаивал» в ПАСЕ украинские интересы, но его там якобы не поняли. Но были и те, кто написал, что решение, принятое в отношении Гончаренко, правильное.

«Правильно сделали», — написал Данил.

«Адекватное решение на неадекватное поведение», — отметил Олег.

Также данную новость оценили читатели телеграм-канала Klymenko Time и читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В основном комментирующие указали на то, что такие, как Алексей Гончаренко, позорят Украину и у мирового сообщества может сложиться впечатление, что все жители страны подобны депутату Рады. В целом же многие поддержали решение ПАСЕ.

«Он и в костюме химзащиты там скакал, и в перчатках, и флагом махал, и речевки кричал. Короче, идиот так и не понял, куда его такие же идиоты послали. С каждой такой выходкой желание видеть Украину в ЕС у европейцев только растет. А потом удивляются, почему они для всего мира уже чумные. Дегенераты-побирушки. Это, кстати, наказали… за еще зимние гастроли. А за флаг, Меркель и Путина получит в июне. Уберут его… оттуда, а на замену пришлют такого же дебила, адекватных в нынешней власти нет», — пишет Neragul.

Пленарное заседание ПАСЕ в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге

«Зеленскому пример, как себя вести с такими», — добавил Vlad N.

«Тю, та шо такое творится?» — не без иронии спрашивает Артем Р.

«Но отзывать его из ПАСЕ мы, конечно же, не будем», — отметила Лизанька.

«Страну превратили в посмешище», — добавил Александр.

«Лицо государства)) в нашем случае — чем меньше говорит, тем лучше. Правильно сделали», — отметил Alexandr L.

«Актер переиграл и сдулся. А сдувшихся… выбрасывают», — пишет Наталия Г.

«Так это круто, теперь Зеленский его как яростного борца с российской агрессий наградить должен», — иронизирует Oleksandr H.

«Это, конечно, здорово, но они теперь думают, что у нас все жители такие, как Гончаренко», — добавила Natali K.

«Это сигнал для Украины, если и так дальше пойдет, то выгонят всю делегацию», — пишет Валерий Х.

«У Лехи есть ёршик и перчатки. Сослать его на три месяца мыть туалеты!» — шутит Татьяна С.

«Всех, кто в ПАСЕ, внести на «Миротворец», як зрадникив (предателей. — М. Р.)»— добавил Александр С.

«Боже… це ж (это же прекрасно!— М. Р.)???» — отреагировала Алёна К.

«Тяжела и неказиста нынче жизнь лживого укропропагандиста», — написала Светлана Ф.

«Всё-таки они признали в нём уборщицу, то в резиновых перчатках бубнит, то тряпкой машет», — написала Татьяна Л.

Цитата из видео на YouTube Алексей Гончаренко в ПАСЕ

«Вот это молодцы! Нужно вообще запретить этому недоумку въезд в Европу, чтобы не позорил нашу страну!!!» — добавил Михаил М.

«Он реально людей за баранов держит. «Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии», — заявил Гончаренко. Ему раз 10 председатель сделал замечание и сказал, что лично примет меры. А этот уже российскую делегацию приплел. Для этой шоблы соврать — как воду выпить», — отметил Vladimir Y.

«Ура! Это перемога!) Продолжай, Лёша, весь мир с нами!))» — смеется Олег Б.

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Напомним, 20 апреля депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и удалили из зала заседаний.