Решение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва опубликовать видео в TikTok, в котором он показал ситуацию с одним из автобусных маршрутов и пожаловался на плохое отношение к пассажирам, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 27 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Губернатор — «тиктокер»?! Ну конечно, зачем заниматься проблемами, когда надо пилить контент!» — возмущается Александр З.

Многие пользователи оказались в полном замешательстве от действий Дегтярёва. По мнению людей, врио губернатора это не журналист и не блогер. Его работа заключается в том, чтобы решать проблемы жителей региона, а не просто говорить о них.

«Так он пришёл на место, чтобы себя показать? Медийная личность все дела? А какое решение-то в итоге? Гражданам что, самостоятельно решать эту ситуацию? К чему такой пиар-ход, без освещения и информации, без планов о том, что с этим делать?» — написала Юлия Р.

Duma.gov.ru Михаил Дегтярев

Некоторые комментаторы отметили, что такой подход к делу не приведёт ни к чему хорошему. Существующие проблемы нужно решать, подходить к вопросу основательно. Одними лишь разговорами делу не поможешь, считают люди.

«Прямо как обычный чиновник. Всегда сетуют и возмущаются, что существует бардак, но ничего менять не собираются», — отметил Андрей В.

Часть людей призвала руководство страны обратить внимание на муниципальный транспорт и на тех частников, которые не способны обеспечить пассажиров требуемым количеством автобусных маршрутов, из-за чего людям приходится ездить, как килька в банке.

«Национализировать всё обратно! Не способны частные компании у нас в стране ни с чем справиться. Возьмите любую отрасль. Все частники стараются выжать побольше прибыли себе в карман, а про людей уже просто никто не думает», — считает Лидия Б.

Ряд пользователей отметил, что подобную картину с пассажирскими перевозками можно встретить в азиатских странах. Люди уверены, что это часто встречающаяся проблема и универсального выхода из ситуации просто не существует.

«С одной стороны, это должна решать власть, с другой стороны, посмотрите, как в Японии (в стране с самой развитой транспортной системой в мире) специальные люди запрессовывают пассажиров метро в вагоны, чтобы машинист смог закрыть двери. Везде существуют подобные проблемы», — указал Алексей Р.

Токийское метро

Нашлись и те, кто предложил применить отточенную схему по решению транспортных проблем в российских городах. Люди отмечают, что данный способ организации хоть и малоэффективен, но тем не менее что-то может изменить к лучшему.

«Схема решения этой проблемы давно известна. Объявить о транспортной реформе, выделить бабла, купить б/у перекрашенные автобусы, опубликовать в СМИ информацию о новых маршрутах и новых машинах и затем отчитаться о победе. Остатки же бабла положить в карман. Мыслить надо системно!» — пишет Андрей Д.

Напомним, 27 апреля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв опубликовал видео в TikTok, в котором показал ситуацию с одним из автобусных маршрутов и пожаловался на плохое отношение к пассажирам.