Увольнение главного врача ГКБ имени Иноземцева в Москве и отстранение от работы части медицинского персонала после появления видео в соцсетях с тем, как пьяные медсёстры в этой больнице избивали пожилую пациентку и всячески над ней издевались, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Большой козел или шабаш ведьм. 1823

"Главврача то за что? Какие-то бухарики-недоучки, аморальные, конченые эгоисты приходят в коллектив, их торкает выпить, они решают от безделья самоутвердиться на пожилом, беспомощном человеке. Здесь как бы их надо в психиатрию на пару месяцев направить с полным обнулением дипломов! Или главврач был с ними там? Или это он видео снимал?» — задаётся вопросом Димка Н.

Многие пользователи решили встать на защиту главного врача медицинского учреждения. По их видению, события, ставшие причиной увольнений, происходили в тот момент, когда в здании не было руководства. Поэтому вина лежит только на плечах медсестёр, позволивших себе рукоприкладство.

«Судя по всему, это издевательство происходило ночью. Главврача ночью в больнице нет. Считаю, что его уволили незаконно. А «сестёр» нужно было бы уволить по статье, чтобы не смогли устроиться на работу в другую клинику, и заставить выплачивать компенсацию за моральный и физический вред. Причём реально большой, тысяч по сто с каждой, чтобы проняло их», — предлагает Вера Л.

Цитата из видео на YouTube Пьяные медсёстры в больнице избивали пожилую пациентку

Некоторые комментаторы отметили, что между простыми сотрудниками и главврачом должен стоять заведующий конкретным отделением, в котором произошёл инцидент. Поэтому, уверены граждане, понести наказание должен был этот ответственный за ситуацию в отделении человек.

«А что с заведующим отделением? Так-то это его прямая обязанность — контролировать подчинённых. И при обнаружении запаха перегара от медсестёр именно он был обязан отстранить их от работы и отправить на медицинское освидетельствование», — считает Андрей П.

Часть людей указала, что те самые пьяные медсёстры были лишь отстранены от работы. Получается, что они могут найти себе работу в другом медицинском учреждении и точно так же продолжать издеваться над беспомощными пациентами.

«А почему этих типа «медсестёр» не уволили, а только отстранили? И почему дело по такой странной статье возбудили, а не по статье об издевательствах и нанесении побоев лицу, находящемуся в беспомощном состоянии?!» — возмущается Нина Ц.

Ряд граждан уверены, что тут речь должна идти об уголовной ответственности и поэтому данные медсёстры не должны отделаться лёгким испугом.

«Их (у меня просто язык не поворачивается назвать этих мразей медсёстрами) надо было не отстранить, а привлечь к уголовной ответственности, чтобы лишить профессиональной деятельности», — отметил Матвей М.

Fotonotas.net Заключение

Нашлись и те, которые отметили, что наказание последовало лишь потому, что некто сумел снять происходящее на видео. Поэтому есть опасность того, что подобные издевательства в большинстве случаев остаются без внимания общественности.

«А сколько таких больниц по стране, мама родная, которые ещё не запечатлел «большой брат»!» — пишет Валера М.

Напомним, 26 апреля на сайте столичного департамента здравоохранения появилась информация о том, что главного врача московской больницы имени Иноземцева уволили после появления в соцсетях видео с издевательствами над пациенткой, а часть медицинского персонала отстранили от работы.