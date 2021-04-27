В Дагестане выпускница одной из школ Акушинского района не получила медаль за заслуги, достигнутые при обучении в школе. Девушка обиделась и решила добиться справедливости через прокуратуру.

Иван Шилов ИА REGNUM Выпускница

На днях надзорное ведомство объявило о победе над чиновниками от образования, сообщив, что права и законные интересы несовершеннолетней восстановлены. Выпускнице Балхарской средней общеобразовательной школы выданы аттестат о среднем общем образовании с отличием и заслуженная награда — медаль «За особые успехи в учении».

При этом прокуратуре для восстановления прав девушки пришлось внести главе администрации Акушинского района представление, по результатам рассмотрения которого, как сообщили в пресс-службе надзорного органа, виновные лица привлечены к ответственности.

Коммментируя торжество справедливости в отдельно взятом районе и для отдельно взятой незаслуженно обиженной отличницы, жители республики поздравляли девушку и высказывали мнения о системе образования в Дагестане.

«Молодец! Всегда надо отстаивать свои права», — считает пользователь соцсети Шисейдо.

Ysia.ru Прокуратура

«Умница, вот с кого надо брать пример. Очень надеюсь, что она поднимется высоко и добьется больших успехов в жизни!» — согласен с ней Аким Г.

«Самая лучшая новость. Давно не было так приятно (виновные понесли наказание) — это лучше любого лекарства, уф, кайф», — порадовался Мансур

Многочисленная часть комментаторов сообщила, что медаль, скорее всего, не вручили сразу, так как родители ребенка не заплатили за нее. Это якобы уже традиция такая — платить. Родные, мол, сами обидели ребенка, не отдав за медаль, по словам одних, 100 тыс. рублей, по мнению других — 50 тыс. рублей.

«Бесплатно хотела наверное?» — предположил Arif.

«Мне тоже не дали в свое время, денег попросили», — поделилась neina.

«Недодали, наверное. Вот так и похоронили наше образование», — констатирует Марис М.

«Грамотные люди остаются в тени, потому что нет денег, а бараны — у власти. Из-за этого республика в таком состоянии»,— посетовал еще один комментатор.

«Заслуженную медаль надо выбивать, какой ужас. Вот так сама страна и ее верхушки-чинушки губят таланты и будущее поколение», — обвинила Amira.

Многие читатели страницы прокуратуры в Instagram с сожалением рассказывали о своем опыте получения образования в современном Дагестане и об оценке знаний, ругая и власти, и учителей.

«Раньше каждая школа гордилась своими медалистами, хотели, чтобы побольше их было, сейчас их гасят. Продажное время, увы», — считает alieva33.

«Просто скоты, а не директора и учителя!» — грубо высказалась Софи Л.

«Скорее всего, с ней учились дети учителей. Как обычно, эти избранные дети идут вперед», — предположил еще один оставшийся неравнодушным из-за данной ситуации пользователь соцсети.

Магнус Энкель. Начальная школа

«Наказать виновных надо бы построже, чтоб другим неповадно было!» — предложила Марият.

«Вот лицо системы. И дальше ответственные лица будут также продолжать «убийство» образования», — подытожил некто с ником GED.

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Напомним, что еще три года назад в минобре Дагестана обратили внимание на то, что из года в год в республике уменьшается количество выпускников, но число претендентов на золотые медали при этом увеличивается. При проведении проверок в школах были выявлены факты необъективного выставления оценок, неоднократных исправлений отметок учащихся в классных журналах, многочисленных несоответствий в сводных ведомостях успеваемости и в журналах.

Только треть претендентов на медали «За особые успехи в учении» достойна этих наград, ЕГЭ многие «отличники» сдают на двойки, между тем, в некоторых населенных пунктах медалистом становится каждый пятый школьник. На это обратила внимание бывший министр образования Дагестана Уммупазиль Омарова еще в 2018 году.