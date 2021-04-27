Сегодня уже можно определенно сказать, что осенью текущего года в Японии будет новый премьер-министр и обновленный состав главной палаты представителей японского парламента. Нет, речь не идет о повторении сенсационной победы в 2009 году коалиции оппозиционных партий во главе с ныне исчезнувшей с политической сцены Демократической партией Японии. На сегодняшний день оппозиция слишком слаба и разобщена, чтобы в очередной раз «свалить» либерал-демократов. Однако, как показали прошедшие довыборы в парламент в трех избирательных округах, авторитет ЛДП заметно пошатнулся, чем не преминули воспользоваться выступающие против нее политические силы страны. Правящей партии не удалось победить ни в одном из округов даже при поддержке клерикальной партии «Син-Комэйто», которая входит в правительственную коалицию.

Japan.kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Начнем с того, что в двух из трех префектур, где проводились выборы, вакансии образовались из-за вынужденной сдачи депутатских мандатов замешанными в коррупционных скандалах членами ЛДП. Выборы в Хиросиме и Хоккайдо были объявлены после того, как депутаты от ЛДП вынуждены были освободить места в парламенте из-за скандалов с подкупом голосов и взяточничеством. Комментируя полный провал выборов, которые впервые проводились при администрации Суги и имели важное значение и для его личной политической судьбы, председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано подчеркнул, что результаты голосования «продемонстрировали желание японского народа избавиться от изжившей себя политики власти денег правящей ЛДП». Отметим, что дополнительные выборы на Хоккайдо были объявлены после того, как бывший министр сельского хозяйства Такамори Ёсикава вынужденно покинул пост депутата, прежде чем ему было предъявлено обвинение во взятках, полученных им от представителя производителя яиц. Депутатский мандат баллотировавшейся в Хиросиме Анри Каваи — жены бывшего министра юстиции — был аннулирован после того, как суд признал ее виновной в подкупе голосов на выборах в 2019 году.

Taisyo Анри Каваи

Печальные для ЛДП результаты довыборов, можно сказать, поставили крест на планах Суги провести всеобщие парламентские выборы до истекающего в октябре срока работы нижней палаты парламента, пока рейтинг поддержки этой партии и нынешнего кабинета не упал до опасно низкого уровня. Хотя и сегодня уровень поддержки народом нынешнего правительства невысок и не превышает отметку около 40 процентов, и 60 процентов японцев уже открыто заявляют о желании отставки Суги. По мнению японских аналитиков, проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента, в случае уверенной победы на них ЛДП, увеличило бы шансы Суги на сохранение лидерства в партии. Теперь же провал на довыборах с большой вероятностью повлияет на планы Суги, который 6 апреля заявил о возможности проведения досрочных выборов в ключевую нижнюю палату парламента, считает ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин».

Chris 73 Японский парламент

Премьер-министр пообещал тщательно проанализировать причины поражения его партии и провести работу над ошибками. «Мы со смирением принимаем этот вердикт нашего народа. Я хочу приложить все усилия для того, чтобы, проведя тщательный анализ, исправить все те моменты, которые требуют исправления», — сказал Суга журналистам. Однако это лишь слова, ибо за оставшиеся летние месяцы кардинально исправить огрехи своей политики, вызвавшие недовольство японцев, невозможно. А уже в сентябре предстоят выборы нового председателя ЛДП, а значит, и премьер-министра. И шансы Суги победить — более чем сомнительны: по опросам он уступает не только японским политическим «тяжеловесам» — бывшим министрам иностранных дел и обороны — Сигэру Исибе, Таро Коно и Фумио Кисиде, но и даже молодому политику (39 лет), сыну харизматичного бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — ныне министру по делам окружающей среды Синдзиро Коидзуми. При таком «рейтинге» не удивлюсь, если Суга вовсе откажется вновь баллотироваться на высшие партийный и государственный посты.

R2d2ki Синдзиро Коидзуми

Не сможет Суга успешно провести «работу над ошибками» и потому, что складывающаяся в стране ситуация не подвластна политикам. Речь идет, конечно, о непростой обстановке в Японии продолжающейся волны заболеваний коронавирусом. Японцы ставят в вину Суги запоздалое введение чрезвычайного положения в густонаселенных районах страны. При этом злые языки объясняют это стремлением во что бы то ни стало провести летом прошлого года летнюю Токийскую олимпиаду. Японские СМИ именно с этим связывают резкое падение рейтинга доверия к лидеру страны.

Ситуация с распространением в Японии коронавируса остается сложной. Ужесточение ограничений по борьбе с инфекциями вступило в силу в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго в прошедшее воскресенье после того, как правительство в третий раз объявило чрезвычайное положение в связи с пандемией.

Japan.kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

«Суга обещал предпринять шаги, чтобы избежать еще одного чрезвычайного положения, учитывая потенциально разрушительное воздействие на бизнес и рабочие места, но был вынужден нарушить это обещание, поскольку очень заразные штаммы коронавируса распространились со скоростью лесных пожаров, захлестнув больницы», — сообщает «Киодо цусин». «Суга понимает, что должен что-то делать, но, похоже, всё идет не так, как надо», — говорит Масахиро Ивасаки, профессор политологии из Университета Нихон.

До сих пор Суге ставят в вину явно непродуманные шаги по стимулированию в условиях пандемии туристического бизнеса страны под лозунгом «Отправимся путешествовать!». Туристам были обещаны государственные субсидии. Считается, что такие путешествия привели к дополнительному распространению инфекций. Весьма скромные результаты в деле вакцинирования японцев. Согласно правительственным данным, до сих пор вакцинировано только около 1 процента населения Японии из 126 миллионов.

Едва ли оправданы и попытки Суги «во что бы то ни стало» провести в Токио летом этого года Олимпиаду-2020. Ведь тем самым он идет наперекор мнению народа в ситуации, когда 70 процентов японцев выступают за очередной перенос или вовсе отмену Игр. И тут он пускается, что называется, «во все тяжкие». Скорее всего, о публичной поддержке президентом Байденом проведения этим летом Олимпиады в Токио американца попросил Суга…