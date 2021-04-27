Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию, согласно которой, возможно, произошла утечка из резервуара для хранения зараженной воды на АЭС «Фукусима» в Японии. Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь сказал, что это показывает, что так называемая «открытая и прозрачная» информация Японии является несвоевременной и выборочной.

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

«Это не первый раз, когда TEPCO [компания, владеющая АЭС «Фукусима»] скрывает и дает запоздалые отчеты. Компания до сих пор предоставляла ложные отчеты и фальсифицировала информацию во многих случаях. Например, в августе 2013 года, находясь под подозрением общественности, TEPCO признала, что около 300 тонн воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ просочились из стального резервуара и часть могла просочиться в Тихий океан.

Крайне безответственно со стороны Японии предоставлять таким компаниям руководство важными вопросами, связанными с глобальной экологической безопасностью и здоровьем всего человечества, а также не выполнять свои обязательства по надлежащему надзору и проверке.

Мы вновь серьезно призываем японскую сторону честно развеять сомнения как внутри страны, так и за рубежом, отменить неправильное решение и вернуться на правильный путь консультаций с заинтересованными сторонами и соответствующими международными организациями», — заявил Ван.

IAEA Imagebank Разрушенный 3-й энергоблок АЭС «Фукусима-1». 27 мая 2011 года

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев под соответствующей публикацией телеканала CCTV в социальной сети.

«Желаю Японии скорейшего исчезновения! Каждый должен нести ответственность за загрязнение окружающей среды», — заявил Toxoplasma sinensis.

«Бумага не может сдержать огонь», — охарактеризовал ситуацию пользователь «Подводный лунный почтальон».

Многие комментаторы пришли к выводу, что все сведения говорят о том, что радиоактивная вода уже давно просочилась в океан, и Япония просто хочет этот факт «легализовать».

"Если это не первый случай, когда японцы дают запоздалые отчеты и скрывают детали, и таких случаев было много, то можно понять, что с высокой долей вероятности резервуары уже опустошены… нет слов», — отметил «Лунатик на Пандоре».

«Большинство высокопоставленных японских конгрессменов получили взятки от Tokyo Electric Power, прежде чем смогли принять резолюцию. Японское правительство коррумпировано и должно быть свергнуто», — считает odessy_liang.

«А я давно говорил, что большая часть отходов уже утекла в море, остался последний шлак, который и хотят слить японцы», — добавил другой комментатор.

Ядерные отходы

Очень много комментариев оставили пользователи, которые отметили, что устали уже каждый день читать о том, как Япония раз за разом пытается испоганить жизнь всему человечеству. Они отмечают, что не зря их бабушки и дедушки всегда называли японцев «чертями» и теперь они на своем личном опыте убедились, что это действительно так. Потому как не может нормальная страна изо дня в день вытворять такое.

«Похоже, что в Японии остались фашистские недобитки, которые хотят объявить миру ядерную войну через радиоактивные отходы», — пришел к выводу «Старый толстый журавль».

«Если не знаете, как решить проблему «Фукусимы», почему нельзя просто спросить? Закрыть саркофагом, как в Чернобыле!» — высказался еще один комментатор.