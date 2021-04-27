Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Европейского союза, заявил 26 апреля украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Украинский лидер отметил, что возглавляемая им страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет цель локализовать технологическое производство для SMR-160 на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

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Данную новость в социальной сети Facebook обсудили зрители украинского канала «Первый независимый». Многие назвали слова Зеленского фантазиями и указали на то, что в стране также когда-то обещали разработать собственную вакцину от коронавируса. Другие отметили, что для начала нужно восстановить заводы и фабрики, обеспечить людей рабочими местами. Были и те, кто задался вопросом, а где страна найдет для этого ученых.

«Может, не надо?» — задал вопрос Тарас Т.

«Фантазёры… У вас нет ума создать собственную вакцину! Какие ядерные реакторы? В космос «летим», реакторы «строим»… Дороги уже понастроили, которые вместе со снегом рассыпаются! Не воруйте! Пока это всё, что у нынешней власти очень хорошо получается!» — написала Светлана Б.

«Украина уже и так ведёт велике будiвництво (большое строительство — М. Р.), асфальт весь кусками вылетает под колесами! Чтобы что-то строить, надо не воровать!!!» — отметила Татьяна К.

Autocentre.ua Плохие дороги

«Ооо, я представляю, если там будут такие профессора, как в команде зе, бомба будет что надо, и вакцинироваться не придется!» — иронизирует Оксана Б.

«Все учёные выехали за границу, да и деньги где вы возьмете? У вас во всех бюджетах мыши дыры прогрызли, кроме ваших карманов? Этот Голоборотько (роль, которую исполнил Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа». — М.Р.) оказался классическим брехуном», — пишет Тамара Ч.

«Слов нет…))))) Это финиш… до полета на Альфа Центавра осталось совсем немного…» — иронизирует Александр Н.

«Сначала восстановите заводы и фабрики», — призвала Валентина Д.

«Как?!? Чем!?! И самое главное… [зачем] было доводить до такого состояния имеющиеся станции, насилуя их ТВЭЛами Westinghouse, увеличивая водохранилища со всеми вытекающими, сыграть партию альтернативных источников, подняв тариф на электроэнергию и теперь заявить о развитии атомной энергетики?» — задался вопросом Fravahr O.

«Мы в дурдоме?» — задался вопросом другой комментирующий.

«Вы дайте людям хорошую жизнь. Вас всех надо посадить в ядерный бункер и отправить в космос!» — написала Любовь А.

«Вакцину уже разработали, мечтаем дальше», — добавила Виктория И.

«Сначала вакцинируйте людей и сохраните тем самым жизни ученых», — призвала Людмила Л.

Moz.gov.ua Коронавирус. Украина

«Да ты сначала сделай так, чтоб ни один человек в государстве не нуждался, а потом реакторы городи! Он идёт с конца! Сначала делает электронные трудовые книжки, всё диджитализирует при массовой безработице, воровстве и нищете», — отметила Мария К.

«Накормите сначала свой народ!!! Поднимите экономику, создайте рабочие места!!! Это вам не 95-й квартал!!!» — резюмировала Ольга В.

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Напомним, 26 апреля украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у Украины есть два препарата, претендующих на звание вакцины от COVID-19.