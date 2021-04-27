Скандал с диссертацией о «воскрешении вареных яиц» взорвал китайскую сеть
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo подключились под соответствующей публикацией к обсуждению феномена появления абсурдных статей и диссертаций, которые порочат честь китайской науки и обесценивают труды настоящих исследователей и ученых, которые рискуют утонуть в потоке некачественной халтуры.
«Рекомендую ректору воскресить Нобеля и попросить его лично вручить награду», — издевательски написал пользователь «Знай свое происхождение».
«Квантовое скорочтение, возрождение вареных яиц… У меня действительно нет слов», — добавил «Супер-Билли».
»Ха-ха, зато этому ректору ничего не стоит вновь превратиться в гориллу», — съязвил «Мистер беда, а не ребенок».
«Давайте лучше сварим этого учителя, а его специально обученные ученики пусть его своим умом вернут к жизни», — вступил в дискуссию комментатор «Посетите квартал красных фонарей».
«Как такую статью можно было публиковать? Ректор даже не сказал, что после того, как вареные яйца были съедены и попали ему в желудок, он сходил в туалет и вывел цыплят», — продолжил череду издевательств Лян Бинюй.
Кто-то подметил, что работа преподавателя действительно достойна Нобелевской премии в области чуши. Но есть простор для углубления исследования, например, можно изучить, способна ли вареная утка к полету, могут ли вареные яйца съесть человека живьем изнутри и прочие важные темпы.
Другой пользователь обеспокоенно предложил проверить, каким образом такой человек вообще получил свое образование и работу. Потому что если не принять мер, то учащиеся, прошедшие через него, могут оказаться испорченными хуже, чем «вареные яйца».
«Да ничего такого в работе нет. Это же базовый курс биологии в нашем азиатском отделении Хогвартса», — заявил один из комментаторов, адресуясь к сказке про Гарри Поттера.
С ним согласился «Кубик», добавив, что «проклятые маглы» не способны понять настоящих магических исследований, вот и бесятся.
«Я действительно восхищаюсь этим ректором… Воображение что надо. Как он додумался до такого», — добавила Prince---Q
«Мы не можем прибегать к метафизическому материализму при взгляде на этот вопрос! Но, может, это сработает. Хотя кажется, что белок был денатурирован, его нельзя восстановить. Но мы сможем совершать видеозвонки из Соединенных Штатов в Китай, если бы у нас не было технологий связи, мы бы чувствовали себя ужасно. Однако науке нет конца. Научно-технический прогресс человечества освежает наши познания. Можно считать этот принцип возмутительным, но он же не позволяет сказать, что есть что-то невозможное», — вступился за ректора пользователь «Динозавры уходят, не попрощавшись».
«Если вы не читали диссертацию директора школы, пойдите и сначала прочтите ее. Вам не нужно верить этому, но не клевещут на него. В прошлом люди не верили, что Земля вращается вокруг Солнца, и сожгли Коперника заживо», — поддержал ректора Ван Е Юй.
Однако некоторые пользователи предложили антикоррупционным ведомствам всё-таки заняться диссертацией ректора, а также встряхнуть всю образовательную систему страны, потому как если появляются такие исследования, значит, что-то не так в самой системе.