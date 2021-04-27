Пресса полна сообщений о заявленной представителем американского Госдепартамента поддержке Соединёнными Штатами Америки Минских соглашений 2015 годакак фундамента урегулирования ситуации на востоке Украины. Между тем, говоря об этой поддержке, представитель Госдепа не сказал ничего нового: она была выражена давно, когда «Минск-2» в том же году получил одобрение Совета Безопасности ООН. Это, однако, формальная сторона дела. В реальности же США на протяжении всех последних лет препятствовали справедливому урегулированию конфликта в Донбассе и продолжают делать это.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ковер самолет

В подходе США, как и в позиции Киева, лживо всё. Лживо заявление о том, что конфликт на востоке Украины «был спровоцирован Россией», — спровоцирован он был русофобской политикой Киева, которая после госпереворота 2014 года пришла в Донбасс уже на штыках. Лживо указание на ответственность нашей страны за выполнение неких «обязательств, взятых в соответствии с данными соглашениями», — Россия не является стороной Минских соглашений, и пока Киев не выполнил свою часть политической работы (конституционная реформа и принятие закона об особом статусе Донецка и Луганска), говорить об «обязательствах» третьих стран бессмысленно. Лжив и призыв к Москве «добросовестно работать над прекращением конфликта на Восточной Украине» — новое обострение спровоцировали там этой весной именно американские ставленники в Киеве, причём, я уверен, не сами, а с подачи Вашингтона.

Далее: что значит тезис о том, что Россия должна отказаться от своей «непримиримой позиции»? С чем наша страна должна примириться? С отказом Киева следовать утверждённому в 2015 году «Комплексу мер»? С его желанием зачистить Донбасс от тех, кто хочет оставаться русским и жить в дружбе с Россией?

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда,Александра Лукашенко и Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Украине. Минск. 2015

Искажает американская сторона (ранее об этом говорила пресс-секретарь Белого дома Псаки) и понимание формата урегулирования конфликта на востоке Украине. Оно идёт не в «нормандской четверке», а в Трехсторонней контактной группе. Там сторонами являются Киев и выступившие против его русофобской политики Донецк и Луганск. ОБСЕ и Россия выступают в ТКГ в роли посредников. «Нормандская четверка» — это своего рода «надзорный орган».

Таким образом, единственная полезная роль США в урегулировании внутриукраинского конфликта могла бы заключаться в совете Владимиру Зеленскому начать полноценный диалог с руководителями ДНР и ЛНР. А все рассуждения об использовании американских «рычагов влияния» в отношении «украинско-российской конфликтной дипломатии» — это от лукавого: такой дипломатии не существует.