Мэр Ялты Янина Павленко оказалась в центре «ювелирного» скандала — в местных телеграм-каналах появились сообщения, что ожерелье и серьги, в которых она неоднократно появлялась, являются творением известного французского бренда Van Cleef & Arpels и оцениваются в миллионы рублей.

Facebook.com/pavlenkojp Янина Павленко

Уже на следующий день мэр Ялты отреагировала на обвинения объявлением о продаже «бус», которое она разместила на своей странице на Facebook.

«Продам бусы. Торг уместен. Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений — ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 млн рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее! Но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно!!! Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За 2 млн! Торг уместен! Жду предложений в личку», — написала Павленко.

«Ну, а раз история оказалась такой публичной, тратить деньги тоже будем вместе!!! Предлагаю что-то очень полезное на эту сумму сделать для ялтинской коррекционной школы, где была совсем недавно, — там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги. А вопросов, которые надо решать, — целый ворох! Так что, мои дорогие друзья и ювелирные эксперты, с вас репост. Ищем покупателя-мецената!!» — заявила Павленко.

Facebook.com/pavlenkojp Янина Павленко

«Обменяйте на жильё для погорельцев», — предложил Александр Ч.

«Отличный ход», — поддержала мэра Татьяна П.

«Это зависть», — отметил Степан С.

«Так это вроде бы не об этом наборе писали», — написала Владислава Ярославовна.

«И об этом тоже) Но зеленый, пишут, дешевле. Не стала предлагать!» — ответила Янина Павленко.

«Янина Павленко, ваш талант торговки драгоценностями оценён! Здесь у вас таланта больше, чем в управлении Ялтой! Думаю, вырученные два миллиона лучше потратить на помощь погорельцам», — предложил Евгений Ж.

«Я, конечно, понимаю многое, сам чиновников не сильно люблю, но, по-моему, 20 лимонов, а именно эта цифра разошлась по сетям, мягко сказать, перебор, не будет так светиться человек, да и Ялта совсем не Монте-Карло, пожиже мы, поэтому, как там Станиславский говорил, — не верю», — написал Владимир С.

В ответ Янина Павленко попросила комментатора не «сбивать цену».

Facebook.com/pavlenkojp Янина Павленко

«Какой же нищий душой у нас народ. Какая разница, сколько стоят и чьи украшения, вы что, голая, босая пришли на эту должность? И теперь каждую одежку на молекулы разберут. Как раздражают такие люди. Лучше бы пошли и заработали на дорогое украшение», — призвала Кристина Дейнега экс-Карлицкая.

«Пусть завидуют молча. Не обращайте внимание. Вы главное лицо города и всегда должны быть на высоте», — поддержал мэра Марат М.

«Разобрать цацки-мацацки по ценам — это святое. Такие обязательно и в постель залезут. Так что ждите, скоро объявится новоиспеченный Зорро, и точно будут те, кто «своими глазами видел. Ну, например, как руку дольше жали», — написал Александр С.

«К сожалению, это обычный масс-маркет. Но высокие зарубежные бренды умеют это продавать дорого», — считает Marina Kudrina.