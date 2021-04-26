Дело об издевательствах медсестер над пожилой пациенткой в больнице имени Иноземцева в Москве оборачивается последствиями не только для виновников инцидента, но и для их руководства. Помимо возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в медицинском учреждении произошли кадровые изменения. Вместе с медсестрами был уволен и главный врач больницы. Это обстоятельство, так же как и бесчеловечное отношение персонала организации здравоохранения к пациентам, нашло живой отклик в социальных сетях.

Микеланджело Меризи де Караваджо. Медуза

«Главврача отстранили, а медсестры начнут работать в другой больнице. Дефицит младшего и среднего медперсонала…» — посетовала Nina Shukakidze.

«Не просто уволить, а завести уголовное дело (видимо, непосредственно на главврача — прим. ИА REGNUM)», — написал пользователь под ником bardak19832010. Для убедительности он иллюстрировал свой комментарий гневными смайлами, выражая таким образом отношение к издевательствам над пожилой пациенткой.

Наряду с гневом значительная часть комментаторов высказывали скепсис. По их мнению, увольнение нескольких человек не решит проблему хамского отношения к пациентам, ведь во многом такая манера поведения стала возможной благодаря самой системе современного здравоохранения.

«Ну уволят одну, система здравоохранения от этого не зацветёт. Таких горе-медработников тысячи», — высказался пользователь Dmitriy Vermont.

«Согласна, в яблочко прямо», — поддержала Дмитрия Burylova Ira.

Однако у идеи тщетности борьбы с несправедливостью в отдельно взятой больнице нашлись и свои противники, которые справедливо заметили, что система складывается из частностей.

«Нужно хоть с чего-то начинать», — высказалась Дарья.

Цитата из видео на YouTube Медсестра издевается над пенсионеркой

Стоит отметить, что многие пользователи признались, что и сами сталкивались с хамским поведением медицинского персонала в период своего пребывания в больницах и поликлиниках.

«На самом деле это так, я тоже лежала в больнице. Санитарки очень грубо обращаются, спрашивается, зачем вы идёте на такую работу, если вас не устраивает? Они очень наглые», — заявила пользователь под ником Диди.

«Жалобы не пробовали писать? Чего ради терпите и позволяете такому быть?» — ответила ей Alena Shengeliya.

Другие пользователи, комментируя увольнение главврача, не высказывались ни о том, заслужено ли это наказание, ни о том, возымеет ли оно хоть какой-то эффект в масштабах системы. Это категория лишь констатировала факт того, насколько бесчеловечны могут быть люди.

«Конечно, руководитель отвечает за всё… Но люди, вернее — нелюди, стали просто двуногими…» — написала Ирина Емельянова.