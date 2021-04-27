Только за январь-февраль 2021 года из Омской области выбыло 7244 человека. Таковы данные Омскстата об общих итогах миграции населения за указанный период.

Иван Шилов ИА REGNUM Миграция

Прибыло в регион 6211 человек. Таким образом, в Омской области вновь зафиксирована миграционная убыль (-1033).

Проблему «дикого» оттока населения из Омской области замечают даже власти. По словам омского губернатора Александра Буркова, отток из региона начался ещё в 2009 году.

«Но хочу сказать, если в 2018, 2019 годах у нас с вами был пик 12 тысяч с копейками, то в 2020 году у нас произошло снижение. Тут, наверное, свою роль сыграла пандемия, но, тем не менее, на две тысячи у нас снизился отток», — отметил в то же время Бурков.

Комментируя ситуацию, ключевой проблемой он назвал… уровень доходов.

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«Побег» населения из Омской области жители региона обсуждают в соцсетях.

Ninara Вокзал Омск-Пассажирский

«Тоже хочу», — комментирует подписчик паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте» Удав И., видимо, имея в виду, что он тоже хочет покинуть Омскую область.

Элина Ж. пошутила, что причиной оттока населения является дефицит кафе: «Мало кафешек просто».

»А если серьёзно: потому что никто не хочет решать реальные проблемы, всё время придумывают какую-то ерунду… И даже с ней справиться не могут!» — пишет Кристина В.

«Все бегут, бегут, бегут, бегут…» — характеризует ситуацию Татьяна Ч.

«Давайте к нам, на Кубань!» — приглашает омичей гостеприимный Алексей Х.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Омскстата, по итогам 2020 года в Омской области также была зафиксирована миграционная убыль (-10 373). Прибыл в регион 40 901 человек, убыли — 51 274 человека.

Что касается доходов, в январе 2021 года средняя зарплата в Сибирском федеральном округе (СФО) составила 43 451 рубль. Зарплата в Омской области оказалась одной из самых низких в Сибири — 36 690 рублей (данные Новосибирскстата). Меньше только в Республике Алтай (34 915 рублей) и в Алтайском крае (28 821 рубль). Для сравнения, средняя зарплата в Красноярском крае — 53 715 рублей. При этом и Красноярск, и Омск являются городами-миллионниками.

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