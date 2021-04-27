Сегодня, 27 апреля, в Якутии празднуют День Республики. В преддверии этого события глава региона Айсен Николаев провёл прямую линию с жителями, которая прошла в целом позитивненько, словно и нет проблем особых в регионе, а те, что есть, решатся буквально вот-вот, надо только подождать.

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За несколько недель до выступления Николаева Росстат обнародовал данные об уровне жизни населения, и оказалось, что в ДВФО Якутия отнюдь не в числе лидеров. Падение уровня жизни населения в 2020 году было одним из самых весомых в округе, да и потребительские расходы населения сократились на 8%, что говорит о жизни в режиме экономии (как тут не вспомнить пресловутые макарошки). ИА REGNUM решило выяснить, а как же обстоят дела у самого главы региона и его семьи в этом плане. Оказалось, в 2020 году Людмила Валерьевна Николаева, чьи данные совпадают с данными супруги главы Якутии, стала владельцем доли в алмазодобывающей компании, у которой есть соответствующие лицензии на месторождения республики.

О Николаеве и его семье

Айсен Николаев руководит регионом с 28 мая 2018 года. До этого с марта 2012 года он занимал пост главы городского округа «Город Якутск».

Во власть Николаев пришёл в 2004 году. До 2007 года он был министром финансов Якутии, в 2007—2011 годах — руководителем администрации главы региона и правительства, а в 2011—2012 годах занимал пост первого заместителя главы правительства Якутии. До 2004 года, начиная с 1995 года, Николаев занимал высокие должности в якутском «Алмазэргиэнбанке». Примечательно: после этого уже жена Николаева — Людмила была главой правления банка, покинув пост только в октябре 2018 года.

Sakha.gov.ru Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

На сегодня банк полностью контролируется властями Якутии: доля в 85,96% напрямую принадлежит министерству имущественных и земельных отношений региона.

Доходы Николаева в 2020 году пока неизвестны. На официальном сайте есть лишь данные за 2019 год. По итогам доковидного года глава Якутии задекларировал доход 8 059 749,36 рубля при доходе супруги — 21 107 726,1 рубля. Из декларации следует, что глава Якутии ничего кроме гаража не имел, но и в нём не было даже личного автомобиля. Супруга же владела двумя нежилыми помещениями, гаражом и автомобилем Lexus GX 460 2010 года выпуска. Самым обеспеченным в плане имущества был несовершеннолетний ребёнок четы, у которого в активе числился жилой дом на 365,3 кв. м, земельный участок — 4420 кв. м, нежилое здание площадью 157,1 кв. м и гараж-баня общей площадью 180,2 кв. м.

Активы Людмилы Николаевой

Поздравляя жителей с праздником, Айсен Николаев заявил, что он ставит новые задачи, в том числе по «увеличению объёмов добычи и переработки сырья». Это заявление играет новыми красками, если знать, что в январе 2020 года Людмила Валерьевна Николаева, чьи данные совпадают с данными супруги главы Якутии, стала владельцем доли в алмазодобывающей компании, у которой есть соответствующие лицензии на алмазные месторождения республики — ООО «Арктическая горная компания» (не путать с идентичной компанией погибшего миллиардера Дмитрия Босова).

ООО «Арктическая горная компания» было учреждено в октябре 2015 года. Уставный капитал фирмы — 10 тыс. рублей. Директор с сентября 2020 года — Андрей Карху.

16 января 2020 года 40% доли в компании приобрела Людмила Николаева, а в июне того же года 10% получило и ООО «Поларктик менеджмент». Среди совладельцев актива также Павел Андреев — 20% (председатель благотворительного фонда «Ситим», чьи данные совпадают с данными депутата Верховного Совета ЯАССР и Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии ряда созывов и экс-главы правления алмазогранильного завода), главный геолог АГК Сергей Граханов — 15% и Роман Ноговицын — 15% (совладелец компании — производителя минеральных вод).

На сайте АГК уточняется, что компания, работая под брендом «Алмар» (оно же «Алмазы Арктики»), занимается геологоразведочными работами на россыпях алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных в Оленекском и Булунском районах Якутии. Старт промышленной добычи алмазов АГК запланировала на второй квартал 2024 года, а старт продаж алмазного сырья — на четвёртый квартал 2024.

Якутские необработанные алмазы

Минерально-сырьевая база Арктической горной компании на 2021 год состоит из двух месторождений — Беенчиме и Хатыстах, что в Лено-Анабарской алмазоносной провинции. В этой провинции долгие годы добычу ведёт одна из «дочек» «Алросы» — АО «Алмазы Анабара». В апреле 2021 года «Алмар» сообщает, что привлёк АО «к выполнению геологоразведочных работ на лицензионных участках». Примечательно, что гендиректор «Алмара» (оно же АГК) — Андрей Карху работал 20 лет как раз в компании «Алмазы Анабара».

Таким образом, семья главы Якутии получила долю в предприятии, которое активно планирует осваивать целых два месторождения.

То, что Людмила Николаева — покупатель доли в АГК и жена главы Якутии — один и тот же человек, косвенно подтверждает тот факт, что в одном из своих интервью первая леди Якутии заявляла, что возглавляет федерацию художественной гимнастики и Союз танцевального спорта республики. Бизнесмен Николаева как раз и является главой этих двух общественных организаций. К слову, на официальной странице федерации социальным спонсором назван АКБ «Алмазэргиэнбанк».

В ЕГРЮЛ у доли Николаевой не числится никакого доверительного управляющего. А как же конфликт интересов? Хотя, если вспомнить супругу главы Кузбасса Сергея Цивилёва, имеющую активный угольный бизнес, в том числе в Якутии, то всё встаёт на свои места.

Для понимания размеров свежеприобретённого бизнеса Николаевой. Из отчета компании следует, что прогнозные ресурсы категории Р2+Р3 россыпи на Хатыстахском участке оцениваются в 56,6—253 млн долларов США, а коренного месторождения до глубины 200 м — около 750 млн долларов США. Участок Беенчиме — 153—476 млн долларов США.

В проект «Алмар» привлекло инвестиции от Polarctic Management. Московское ООО «Поларктик менеджмент» имеет в АГК долю в 10%. Само же общество принадлежит Елене Колган — 75,2%, Елене Ковалевой — 18,8% и Анне Орешниковой. Елену Колган некоторые СМИ называют женой замгендиректора по коммерции в «Алмаре» — Андрея Новикова, который ранее был директором российских проектов старейшей бельгийской компании Diamond Trading NV и китайского трейдера Delta Tau Diamond. Помимо этого, он занимал посты и в «Алросе». На сайте ООО «Поларктик менеджмент» уточняется, что это консалтинговая компания, входящая в состав инвестиционной группы Polarctic Capital. Андрей Новиков в ООО указан в качестве управляющего партнёра.

На сайте «Поларктик менеджмент» сообщается, что запасы Лено-Анабарской алмазоносной провинции составляют 64% всех разведанных и подготовленных к промышленному освоению запасов россыпных алмазов в России.

Прочие активы Николаевой

Одной долей в АГК активы Николаевой не ограничиваются. По данным ЕГРЮЛ, 6 апреля 2021 года в Москве было учреждено ООО «Поларктик капитал», которое возглавил Александр Паршков — управляющий партнёр «Поларктик менеджмент», который в разные годы работал в «Алросе», «Роснефти», а также возглавлял нефтегазодобывающую компанию АО «Уралнефтегазпром» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Доли в свежеиспечённой фирме для капиталовложений в уставные капиталы получили Людмила Николаева, Валерий Звягин, Андрей Новиков и директор Паршков.

Gazprom-neft.ru Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Республика Саха (Якутия)

Ещё один действующий актив Николаевой — московское ООО «Управляющая компания Восток», учрежденное в октябре 2020 года для консультирования в коммерческой деятельности. Среди совладельцев также директор актива Климент Русакомский и Ксения Истратова (совладелица московского турагентства).

По данным журнала Forbes, Климент Русакомский — управляющий партнер и основатель юридической группы PARADIGMA. Он же руководитель рабочей группы по правовой поддержке предпринимательства «Делового союза Евразии». Председатель правления «Делового союза Евразии» — Павел Бородин, который в 90-е годы был главой Якутского городского Совета, в тех же 90-х занимал пост управляющего делами президента РФ, а также входил в наблюдательный совет «Алросы». В 1999 году он выдвигался на пост мэра Москвы. В 2000-х он же был госсекретарём Союзного государства Россия — Беларусь, а на выборах в Госдуму в 2003 году был лидером избирательного блока «Великая Россия — Евразийский Союз».