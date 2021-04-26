Президент Сербии Александр Вучич недавно в интервью телеканалу Fejs (Босния и Герцеговина) отказался дать прямой ответ на вопрос, являлось ли произошедшее в усташском концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны геноцидом сербов или нет. По словам сербского лидера, он не может прямо об этом заявить, так как это автоматически испортило бы отношения с Хорватией «на следующие сто лет».

Геноцид сербов усташами-хорватами. 1943

Имеет ли президент Сербии право во имя добрососедских отношений умалчивать о сотнях тысяч сербов, которые, по данным югославских архивов, были зверски убиты в концлагере Ясеновац на территории «Независимого хорватского государства» с 1941 по 1945 год? На этот вопрос ИА REGNUM отвечают сербские эксперты.

По мнению сербского политика, лидера движения «Освобождение» Младжана Джорджевича, нежелание президента Вучича прямо ответить на вопрос о геноциде сербов в Ясеноваце показывает всю двойственность политики сербского лидера, которая наносит лишь вред сербским национальным интересам.

Младжан Джорджевич «Это один из скандальных шагов Александра Вучича, который то выставляет себя защитником всех сербов, то реагирует как трус и подыгрывает тем политическим силам, которые всегда в истории были против сербского народа».

Политик добавил, что Вучич не смог или не захотел сказать, что во время существования Независимого хорватского государства со стороны усташей и нацистов был совершен геноцид сербов, так же как геноцид евреев и цыган, потому что «захотел позиционировать себя как нового Тито».

«Вся риторика Вучича пропитана тем, что он самый сильный политический игрок в регионе, или новый Тито. Если помнить, что Тито проводил антисербскую политику, которая разъединила сербский народ, тогда можно сказать, что действующий президент Сербии действительно является приемником этой политики. Он уничтожает сербский народ и экономически, и политически, и морально — начиная с предательства Косово и Метохии и до готовности сдать Республику Сербскую. Ради достижения своих политических целей он готов закрывать глаза на факты и не говорить правду о геноциде сербов в Хорватии во время Второй мировой войны», — рассказал Джорджевич.

Усташи конвоируют женщин и детей в лагерь смерти Ясеновац. 1942

Сербский политик напомнил, что на днях президент Хорватии Зоран Миланович в очередной раз попытался приуменьшить значение геноцида сербов в Ясеноваце, заявив, что в этом концлагере, несомненно, совершался геноцид евреев, но в нем убивали только тех сербов, которые оказывали вооруженное сопротивление режиму.

«В последнее время Миланович делает антисербские заявления, начиная с нападок на представителя сербского народа в Хорватии, профессора Милорада Пуповаца, и вплоть до преуменьшения количества сербских жертв и самого факта геноцида сербов со стороны усташского режима во Второй мировой войне. Меня это не удивляет, это уже долгое время является политикой хорватского государства. Неважно, что Миланович представляет левых — в Хорватии и правые, и левые думают, что лучше бы в стране вообще не было сербов», — полагает политик.

При этом Джорджевич отметил, что заявление Милановича и нежелание Вучича заявить о том, что в Ясеноваце был совершен геноцид сербов «идут из одного политического источника».

«Разница только в том, что Миланович фальсифицирует историю для того, чтобы защитить интересы хорватов. Тем временем Вучич наносит несомненный вред сербским национальным интересам, потому что не хочет конфронтации со своими руководителями из Германии», — сказал Джорджевич.

Хорватские усташи собираются зарезать серба. 1943

Политик также добавил, что все эти разговоры про Ясеновац и геноцид приходят после того, как в региональные СМИ просочилась новость о существовании некого «нон-пейпер-документа», который составил словенский политик Янез Янша и в котором обсуждается последняя фаза развала Югославии и формирование «Великой Сербии», «Великой Албании» и «Великой Хорватии».

«Это все игра, которая должна прикрыть катастрофическую политику Белграда по отношению к Косово и Метохии. Это все развлечения для народа, чтобы отвлечь его от главных проблем, пока политические элиты грабят население балканских стран. Ради достижения своих целей эти элиты не против манипулировать очень чувствительными историческими темами», — подытожил Младжан Джорджевич.

По словам сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, Александр Вучич полностью разорил все институты сербского общества и теперь «ежедневно продуцирует множество скандальных заявлений».

«Наше общество, которое находится в глубокой спячке, уже ничему не удивляется и не замечает, сколько скандальных заявлении в состоянии придумать президент Сербии», — заявил эксперт.

Тем не менее, по мнению Гайича, нежелание Вучича сказать о том, что в Ясеноваце во время Второй мировой войны происходил геноцид сербов, нельзя охарактеризовать иначе, как действительно скандальное поведение.

«Ужасно то, что журналист задал этот вопрос, но еще более страшно то, как президент на него ответил. По поводу Ясеноваца просто нельзя допускать дискуссии. Если бы сербы даже захотели за счет своих убитых предков сделать великодушный жест в сторону Хорватии, гораздо более серьезное государство, такое, как Израиль, не позволит им это сделать. Израиль отметил геноцид сербов в лагере Ясеновац в своем мемориальном центре Яд Вашем», — рассказал Гайич.

Сербские дети из концлагеря Ясеновац

При этом политолог заявил, что он лично не видит смысла в подобном жесте Александра Вучича.

«Я не знаю, что он этим хотел сказать. Может быть, он хотел намекнуть на то, что сегодняшнее хорватское государство основывается на геноциде, и поэтому он не сможет об этом сказать прямо, так как боится их обидеть. В истории хорватского государства действительно присутствуют этнические чистки, в первую очередь те, которые произошли во время Второй мировой войны. Но я не понимаю, зачем президент Сербии должен помогать Хорватии притворяться, как будто ничего подобного не было, преуменьшая количество убитых усташами сербов», — задался вопросом Гайич.

По словам эксперта, весьма прискорбно то, что президент Сербии никак не ответит перед своими гражданами за подобное поведение.