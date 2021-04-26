В среде нынешних аналитиков есть точка зрения, что в современной России неоткуда взяться национальной элите, так как нынешняя элита выросла в советское время, когда противостояние Западу понималось не в национальном, а в идеологическом, классово-интернациональном ключе. И когда коммунизм рухнул, то бывшая советская элита решила входить в Запад, по привычке отвергая национальный критерий интереса.

Участники штурма Рейхстага у Знамени Победы (слева направо): К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев. Май 1945 года

То есть элита трактуется как коллективная собака Павлова, живущая рефлексами, установленными прошлыми дрессировщиками. И для образования носителей новых рефлексов должно смениться поколение, готовое принять полный отказ от советского наследия. То есть национальной элите в России неоткуда взяться потому, что этому мешает советское наследие, отрыжкой которого нынешняя элита и является.

Здесь политология становится вульгарной лженаукой, потому что подменяется белогвардейской идеологией. Можно не любить те или иные периоды своей истории, но ненаучно отрицать взаимосвязь и взаимообусловленность всех периодов национальной истории. Не понимая этой связи, невозможно стать национальной элитой.

Советское наследие — это следствие, вытекающее из посылки. Советский период начал готовиться давно, в самых недрах национальной истории. Это началось от реформы Никона, проходило через реформы Петра и достигло апогея в реформы Столыпина. Без всего этого не возникли бы предпосылки для советского социализма в России. Не понимать этого — значит демонстрировать глупость.

СССР не был нормальным национальным государством не потому, что большевики были к этому неспособны в силу владевшей ими идеологии, а потому, что Россия была многонациональной империей. И они прагматически сразу перешли к прежней имперской практике, придя к власти. В таком случае надо упрекать русских царей в непонимании ценности национального интереса, а это уже будет явным перебором.

Цитата из х/ф «Петр Первый». Реж. Владимир Петров. 1937. СССР Пётр I

Во всяком случае, это не интернациональные большевики, а русское дворянство с детства узнавало сначала французский язык, а уж потом, от прислуги, как Пушкин от няни, русский. Не этот ли хрустобулочный период считается нашими белогвардейскими умеренными либералами символом русскости? России, которую мы потеряли? И теперь новым Моисеям надо 40 лет водить народ по постсоветской пустыне, чтобы вымерли те, кто помнит советское интернациональное рабство?

Русские — это суперэтнос. Как может быть национальной элита в белогвардейском понимании, имеющем за образец Европу с её малыми государствами-нациями, при суперэтносе, веками включавшем в себя национальные окраины? Такая терминология по умолчанию приводит к мысли о том, что полноценной в России может быть лишь нарезка на национальные анклавы, так как только они могут дать национальную элиту.

Если в России начать играть терминами «национальный, национальная» без их прояснения говорящим, то по умолчанию получается именно такая логика. Как выглядит национальная элита в многонациональной империи? Это элита самой большой нации? А что делать с нацменами? Выключить их из имперского строительства? Или принудительно ассимилировать, то есть немного так погеноцидить? Зачем применять термины с двойным толкованием, не поясняя, что имеется в виду?

Можно утверждать, что термин «национальная элита» — это заимствованный из европейской политической мысли конструкт. Насильственно имплантированный в русскую политическую мысль. Для России это не только не годится — для России это смертельно опасно. Все вещи надо сразу называть своими именами.

России не нужна национальная элита, так как Россия — это империя. И потому в России нужна элита не национальная, а имперская. Все проблемы России — не от отсутствия национальной, а от отсутствия имперской элиты. Способной строить интегрированные суперструктуры поверх национальных барьеров.

В этом смысле пора перестать стесняться не слова «национальный», а слова «имперский». Развитие идеи национальной элиты в России в интересах Британии и США, а не России. Это логика расчленения, «разделяй и властвуй». Разделять и властвовать будет Британия на территории бывшей Российской империи. Сейчас в мире всего две империи — США и Россия. Даже Британия уже микроимперия, с трудом удерживающая ирландцев и шотландцев.

Демонстрация на Красной площади в честь первого полета человека в космос. 1961

С точки зрения империи советский период нужно не отвергать, а осваивать и подвергать новой трактовке. Потому что он был естественным продолжением периода российско-имперского. Советский социалистический интернационализм там был всего лишь пришедшим на смену православию мобилизационным инструментом. Инструменты меняются — Империя должна оставаться.

У нас же по злонамеренной подмене совершили ошибку: вместе с водой выплеснули и ребёнка. Хотели поменять инструмент имперской мобилизации, а отказались от самой Империи. Потерянные территории сейчас мгновенного подхватил Запад и стал втискивать в свои квазиимперские структуры. Теперь там базы НАТО или их институты влияния, толкающие нацокраины в этот союз.

Продолжать в этих условиях в России всерьёз говорить о национальной элите как о цели в положительном смысле могут или глупцы, или изменники. Россия — не Польша, не Швеция и не Германия. Это там национальная элита. В России элита или имперская, или компрадорская, третьего не дано.

В этом смысле термин «национализация элиты» обладает двусмысленностью, порождающей интеллектуальные провокации. Советы продолжали российскую имперскую традицию, а отказались от неё как раз элиты антисоветские. И чем больше мы будет ждать антисоветизма от элит, тем больше они будут антироссийскими. Национальность при этом никакой роли играть не будет.

Она и раньше роли не играла. Половина казаков ушла из России и спокойно воевала с ней в рядах оккупантов. Чем они там руководствовались для себя — не важно. Тем русским и нерусским, что пали от рук одетых в форму вермахта казаков, от этого не легче.

Белые тоже раскололись и отлично себя чувствовали в рядах Антанты и вермахта. Они верили, что являются русской национальной элитой, сражающейся с инородцами, захватившими им принадлежащую по праву власть. А вот всяческие «неруси», чернявые, горбоносые, картавые и узкоглазые, за Россию сражались и умирали. С ними как быть?

Цитата из к/ф «В бой идут одни «старики». Реж. Леонид Быков. 1973. СССР «Старикам» было не больше двадцати

Знамя Победы над Рейхстагом водружали русский и грузин. Дорогу им пробивали татарин, несколько украинцев, много русских, генерал-армянин и генерал-поляк командовали освобождением Белоруссии, непревзойдёнными были снайперы-буряты, казахи, якуты, разведчики-мордвины.

Стыдно сказать — в танках и самолётах сражались осетины, дагестанцы, чеченцы и евреи. Которым тогда и в голову не пришло бы думать о себе как о национальной элите. Если бы не эти «отрыжки повреждённой советской элиты», мы бы не жили сейчас на свете. И России бы не было.

Игры со словом «национальная элита» нужно прекращать. Это не про Россию. В ней элита многонациональная. Потому что имперская. Если нет, то это уже не Россия.

Критерий элиты в России один: или за империю, или предатель. В этом смысле и досоветское, и послесоветское наследие нам одинаково ценно. Одно наследие не ценно — антисоветское. Ибо именно с него начинается элита антироссийская. А где она живёт и на каком языке говорит, уже не имеет значения.