Акции США практически не изменились за неделю на фоне самых незначительных дневных объемов торгов в 2021 году. Акции компаний с малой капитализацией показали себя немного лучше, чем с высокой капитализацией, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite отставал от широкого рынка. Возможное повышение налога на прирост капитала ненадолго вызвало колебания акций.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В четверг, 22 апреля, акции резко упали на торгах из-за новостей о том, что президент Джо Байден планирует увеличить ставку налога на прирост капитала для налогоплательщиков, которые зарабатывают более $1 млн в год. Повышение налогов будет направлено для финансирования некоторых мер в плане Байдена для американских семей, который может быть официально предложен на этой неделе и может включать бесплатное обучение в местных колледжах, субсидии по уходу за детьми и другие расходы, связанные со здравоохранением или образованием.

Акции восстановили часть своих внутридневных потерь, поскольку инвесторы осознали, что переговоры в Конгрессе, вероятно, приведут к менее значительному повышению налогов, чем первоначально предлагал Байден. Еженедельные обращения за пособием по безработице в США достигли самого низкого уровня с начала пандемии. Согласно еженедельным данным министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до самого низкого уровня с начала пандемии в марте 2020 года. Отчет показал, что рынок труда продолжает улучшаться, хотя количество еженедельных обращений за пособием по безработице остается намного выше средних показателей до пандемии.

Benoît Prieur Уолл-стрит

Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи вторичного жилья в марте упали на 3,7% по сравнению с февралем на фоне ограниченного предложения домов на рынке. Ограниченное предложение и высокий спрос подняли среднюю цену продажи до рекордного уровня в марте.

Как сообщила сенаторам министр торговли Джина Раймондо, США столкнулись с кризисом национальной безопасности из-за отсутствия производства полупроводников. По ее словам, страна полностью зависит от Китая и Тайваня — это происходит на фоне новостей о том, что хакеры, связанные с Китаем, подозреваются в использовании уязвимостей для слежки за оборонной промышленностью США и другими организациями. На фоне этой новости в Конгрессе США продолжается продвижение двухпартийного законопроекта, чтобы противостоять КНР и повысить конкурентоспособность США в области технологий и производства. Сенат может в течение нескольких недель принять решение по пакету законопроектов, включая $100 млрд на укрепление НИОКР.

Цены на пиломатериалы в США взлетели до рекордных значений на фоне стремительно растущего спроса. Например, разница между фьючерсами и готовой продукцией на луизианскую сосну увеличилась более чем вдвое только в 2021 году, превысив $1100 за 1000 досок футов в понедельник. Для сравнения, во время последнего всплеска спроса на древесину (в первой половине 2018 года) спрэд превышал всего $440. Между тем доходность UST стабилизировалась. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 2 б. п. до 1,56% за неделю на фоне продолжения третьей мировой волны коронавируса и налоговых инициатив Байдена, что было частично компенсировано хорошей макростатистикой.

Отсутствие размещений долгосрочных облигаций казначейства также оказали поддержку доходностям. Так, доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 2 б. п. до 2,39% за неделю, спрэд остался на уровне 0,83%. Сезон отчетности находится в самом разгаре и свои отчеты уже опубликовала 121 корпорация из S&P 500.

Italia all'ONU Биржа NASDAQ

На этой неделе (26−30 апреля) ожидается публикация отчетов от 179 корпораций. Среди крупных эмитентов квартальные результаты предоставят: Tesla (26 апреля); Synchrony Financial, Fiserv, Eli Lilly, Raytheon Technologie, General Electric, 3M, F5 Networks, Visa, Alphabet, Advanced Micro Devices, Microsoft, Starbucks, Amgen (27 апреля); Teradyne, Boeing, Apple, eBay, Discovery, QUALCOMM, ServiceNow, Facebook, Ford Motor (28 апреля). В четверг, 29 апреля, отчитаются Caterpillar, Merck & Co, Bristol-Myers Squibb, Comcast, Kraft Heinz, McDonald's, MasterCard, Altria Group, Royal Caribbean Cruises, Twitter, Fortinet, KLA, Cabot Oil & Gas, Amazon.com, Gilead Sciences, Western Digital, Vertex Pharmaceuticals. В свою очередь, в пятницу, 30 апреля, свою отчетность опубликуют Charter Communications, Chevron, AbbVie, Exxon Mobil. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется на апрельское заседание во вторник и среду (27 и 28 апреля).

На 28 апреля также намечено решение по ДКП и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. ФРС уже проинформировала о том, что процентные ставки останутся без изменений как минимум до 2023 года. Пауэлл сообщил, что первым действием ФРС, когда начнется изменение политики, будет корректировка программы покупки активов, которая в настоящее время происходит из расчета $120 млрд в месяц.