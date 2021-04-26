Рынки США переоценили новости о росте налогов
Акции США практически не изменились за неделю на фоне самых незначительных дневных объемов торгов в 2021 году. Акции компаний с малой капитализацией показали себя немного лучше, чем с высокой капитализацией, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite отставал от широкого рынка. Возможное повышение налога на прирост капитала ненадолго вызвало колебания акций.
В четверг, 22 апреля, акции резко упали на торгах из-за новостей о том, что президент Джо Байден планирует увеличить ставку налога на прирост капитала для налогоплательщиков, которые зарабатывают более $1 млн в год. Повышение налогов будет направлено для финансирования некоторых мер в плане Байдена для американских семей, который может быть официально предложен на этой неделе и может включать бесплатное обучение в местных колледжах, субсидии по уходу за детьми и другие расходы, связанные со здравоохранением или образованием.
Акции восстановили часть своих внутридневных потерь, поскольку инвесторы осознали, что переговоры в Конгрессе, вероятно, приведут к менее значительному повышению налогов, чем первоначально предлагал Байден. Еженедельные обращения за пособием по безработице в США достигли самого низкого уровня с начала пандемии. Согласно еженедельным данным министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до самого низкого уровня с начала пандемии в марте 2020 года. Отчет показал, что рынок труда продолжает улучшаться, хотя количество еженедельных обращений за пособием по безработице остается намного выше средних показателей до пандемии.
Национальная ассоциация риелторов сообщила, что продажи вторичного жилья в марте упали на 3,7% по сравнению с февралем на фоне ограниченного предложения домов на рынке. Ограниченное предложение и высокий спрос подняли среднюю цену продажи до рекордного уровня в марте.
Как сообщила сенаторам министр торговли Джина Раймондо, США столкнулись с кризисом национальной безопасности из-за отсутствия производства полупроводников. По ее словам, страна полностью зависит от Китая и Тайваня — это происходит на фоне новостей о том, что хакеры, связанные с Китаем, подозреваются в использовании уязвимостей для слежки за оборонной промышленностью США и другими организациями. На фоне этой новости в Конгрессе США продолжается продвижение двухпартийного законопроекта, чтобы противостоять КНР и повысить конкурентоспособность США в области технологий и производства. Сенат может в течение нескольких недель принять решение по пакету законопроектов, включая $100 млрд на укрепление НИОКР.
Цены на пиломатериалы в США взлетели до рекордных значений на фоне стремительно растущего спроса. Например, разница между фьючерсами и готовой продукцией на луизианскую сосну увеличилась более чем вдвое только в 2021 году, превысив $1100 за 1000 досок футов в понедельник. Для сравнения, во время последнего всплеска спроса на древесину (в первой половине 2018 года) спрэд превышал всего $440. Между тем доходность UST стабилизировалась. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 2 б. п. до 1,56% за неделю на фоне продолжения третьей мировой волны коронавируса и налоговых инициатив Байдена, что было частично компенсировано хорошей макростатистикой.
Отсутствие размещений долгосрочных облигаций казначейства также оказали поддержку доходностям. Так, доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 2 б. п. до 2,39% за неделю, спрэд остался на уровне 0,83%. Сезон отчетности находится в самом разгаре и свои отчеты уже опубликовала 121 корпорация из S&P 500.
На этой неделе (26−30 апреля) ожидается публикация отчетов от 179 корпораций. Среди крупных эмитентов квартальные результаты предоставят: Tesla (26 апреля); Synchrony Financial, Fiserv, Eli Lilly, Raytheon Technologie, General Electric, 3M, F5 Networks, Visa, Alphabet, Advanced Micro Devices, Microsoft, Starbucks, Amgen (27 апреля); Teradyne, Boeing, Apple, eBay, Discovery, QUALCOMM, ServiceNow, Facebook, Ford Motor (28 апреля). В четверг, 29 апреля, отчитаются Caterpillar, Merck & Co, Bristol-Myers Squibb, Comcast, Kraft Heinz, McDonald's, MasterCard, Altria Group, Royal Caribbean Cruises, Twitter, Fortinet, KLA, Cabot Oil & Gas, Amazon.com, Gilead Sciences, Western Digital, Vertex Pharmaceuticals. В свою очередь, в пятницу, 30 апреля, свою отчетность опубликуют Charter Communications, Chevron, AbbVie, Exxon Mobil. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) соберется на апрельское заседание во вторник и среду (27 и 28 апреля).
На 28 апреля также намечено решение по ДКП и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. ФРС уже проинформировала о том, что процентные ставки останутся без изменений как минимум до 2023 года. Пауэлл сообщил, что первым действием ФРС, когда начнется изменение политики, будет корректировка программы покупки активов, которая в настоящее время происходит из расчета $120 млрд в месяц.