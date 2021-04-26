Беззащитные гражданские лица, женщины, старики и дети, насильственно изгнаны из своих родовых домов и массово изгнаны в пустыни Сирии. По пути на них нападает регулярная армия, а также мятежные и курдские кочевники. Массовые убийства, изнасилования, убийства, похищения детей, грабежи. Выживают очень немногие, — в редакционной статье издание Ta Nea рассказывает, как происходила резня.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Это был первый геноцид XX века с систематическим истреблением полутора миллионов человек османскими властями в течение трех лет 1915−1918 годов. Международное сообщество никак не отреагировало. А Адольф Гитлер использовал это в качестве примера для оправдания еврейского Холокоста. «Кто сегодня говорит об уничтожении армян?» — спросил Гитлер в 1939 году.

Были организованы исполнительные отряды, убивавшие тех армян, которые отказывались уезжать или не успели покинуть свои дома. Армян собирали внутри зданий и сжигали их заживо. По меньшей мере 5000 человек были уничтожены в результате массовых поджогов, турецкие солдаты заявили, что в течение нескольких дней они чувствовали запах горелой плоти.

В Трапезунде женщины и дети утонули в Черном море. В больницах некоторые врачи убивали армянских пациентов, вводя им передозировку морфия. По крайней мере в двух школах ученики были уничтожены газами. Палачи насиловали всех женщин, попадавшихся им на пути, от маленьких девочек до старух. Президент США Теодор Рузвельт назвал геноцид армян «худшим военным преступлением». Столетие спустя другой американский президент, Джо Байден, признал геноцид армян.

Армянские врачи повешены на площади Алеппо. 1916

«Турция находится в смятении после громкой пощечины от президента США Джо Байдена, который, выполняя свои предвыборные обязательства, признал геноцид армян, послав сигнал многим адресатам», — пишет в редакционной статье издание In.gr.

Признание Вашингтоном геноцида армян произошло на фоне обострения отношений между Турцией и США из-за закупки российских С-400 у Турции и других вопросов, по которым бывший президент Дональд Трамп не оказывал давления на Реджепа Эрдогана. Турецкое руководство ошеломлено, хотя американский президент заранее проинформировал Эрдогана о своих намерениях; Эрдоган ищет способы отреагировать, но, по мнению аналитиков, реакция Анкары оценивается как ограниченная из-за состояния ее экономики.

Впрочем, и на будущееу Эрдогана, похоже, не так много вариантов. Причина — не что иное, как действия самого президента Турции: как внутри страны, где рушится экономика, так и за ее пределами, с проблемами в Восточном Средиземноморье и гневом ЕС и не только. Эрдоган явно находится в трудном положении, и за резкими заявлениями о шаге Байдена скрывается озабоченность Анкары дальнейшим развитием американо-турецких отношений. Президент Турции понимает, что теперь ему будет сложнее, чем в прошлом, когда он пользовался своими отношениями с Дональдом Трампом. Он видит, что Байден полон решимости усилить контроль над многими во внешней политике.

Определенное влияние этот шаг американского президента может оказать на позицию США в греко-турецких отношениях. По словам эксперта по международным отношениям Константиноса Филиса, этот шаг Байдена дал Турции понять: либо она выполнит свои союзнические обязательства, либо будет отчуждена. Два основных послания, которые Байден хотел передать Эрдогану, заключались, с одной стороны, в том, что условия изменились и что Турция и ее президент должны адаптироваться к ним, а с другой — что у Соединенных Штатов есть чем усложнить жизнь «султану».

Whitehouse.gov Джо Байден

"Отношения Турции с Америкой, самой важной страной в мире, крупнейшей демократией и экономикой, страной с самым сильным геополитическим влиянием, которую другие государства по массе причин хотят видеть близким союзником, были нарушены решением Джо Байдена признать геноцид армян. Этим шагом Америка дала понять, что не придает Турции того значения, которое она десятилетиями имела в глазах предыдущих американских правительств, — пишет Афанасиос Эллис в издании Kathimerini. — Альянс будет продолжаться, но контекст будет другим».

Есть три причины, по которым это произошло именно сейчас.

Во-первых, у президента Байдена очень тесные отношения с армянской общиной Америки. Во-вторых, поведение Эрдогана расстроило американскую политическую систему в целом. С антизападной риторикой, нападками на Израиль, его специфическими отношениями с Владимиром Путиным президент Турции добился того, что было непросто: настроил против себя обе американские партии. Третья причина, по которой Джо Байден решил признать геноцид армян, и в некотором смысле самая важная, — это его личность. Байден относится к редкой категории политиков, которые верят в принципы и ценности, что, конечно, это не означает, что он не реалист.

Американский президент считает, что для того, чтобы быть страной, которая действительно является другом и союзником Америки, а не той, с которой в какой-то момент вы вынуждены сотрудничать по конкретным причинам, она должна уважать демократические свободы и права человека и в своем международном поведении следовать определенным правилам. Что сейчас явно не относится к непредсказуемому турецкому президенту, который представляет себе «великую» Турцию, простирающуюся до границ его сердца.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Этот шаг Байдена заносит Турцию в черный список в ее отношениях с США, — приводит издание In. gr мнение профессора, политолога Йоргоса Филиса. — Данный список влечет за собой многое, в основном в вопросе репараций, не говоря уж о том, что молодые люди узнают об Османской империи и новом турецком государстве».

Однако более важным является тот факт, что признание США этого геноцида открывает путь для Греции к продолжению ее кампании по признанию геноцида греков Малой Азии, говорит профессор, подчеркивая, что в обсуждаемом заявлении Белого дома говорится не «Стамбул», а «Константинополь» — с использованием греческого названия города. Эрдоган, похоже, находится в тяжелом положении, когда речь заходит о его союзах как с американцами, так и с русскими. «Он сеял ветры и пожнет бури для себя и для Турции», — отметил Филис, назвав Эрдогана «одним из самых опасных людей на планете».