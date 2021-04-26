«Вот так вознаграждается труд учителя?» — в Ростове премии заменили иконами
Одна из участниц конкурса «Учитель года» в Ростовской области Ольга К. вместо ожидаемой денежной премии получила в подарок икону. Видеокадры, снятые во время конкурса, появились в TikTok и вызвали широкий общественный резонанс. Ролик исчез со страницы педагога после проведённой руководством школы беседы. Однако его успели сохранить в социальных сетях, где интернет-пользователи активно обсуждают ценный подарок.
О состоявшейся 23 апреля торжественной церемонии закрытия финала областного конкурса «Учитель года Дона» 2021 года, который прошёл в Новочеркасске, управление информационной политики правительства Ростовской области написало достаточно скупо, перечислив имена победителей. Абсолютным победителем конкурса стала учитель истории юридической гимназии № 9 имени Сперанского Элен Кочарян. Чем наградили педагога и её коллег, победивших в других номинациях, не уточняется.
В телеграм-каналах тем временем началось выяснение всех деталей. В частности, телеграм-канал «Подъём» получил информацию о том, что иконы вручались только победителям в номинации «Учитель основ православной культуры». Ни одному из участников творческого состязания денежные премии не вручались.
«В этом году нам удалось сделать более значимые подарки. У нас семь номинаций, одна — «Учитель основ православной культуры». Участникам этой номинации приход сделал дополнительный подарок в виде иконы. У остальных такого подарка не было», — отметила руководитель отдела образования Ворошиловского района Ирина Микова, осудив поступок молодой учительницы.
Однако большинство интернет-пользователей встало на защиту педагога, отметив, что труд учителя бесценен.
«Да уж, в России учителей не ценят», — считает пользователь паблика «Ростов Главный» Андрей Т.
«Вот так вознаграждается труд учителя!» — высказалась Анка Г.
«Основы православия должен вести священник, вот иконами ему и оплачивать нужно. Всё будет по-честному. Есть воскресные школы при церквях, кто желает, тот пусть и посещает», — считает Ника М.
«Основ православия не должно быть в общеобразовательных школах, а священники должны вести свои «уроки» в своих храмах», — высказалась Влада Б.
Тем временем учительница школы № 101 Ростова-на-Дону, получившая икону, назвала публикацию в TikTok шуткой.
«Видимо, я не совсем корректно представила информацию. Всё, что пишут, — это фейк. Мне не дарили икону и деньги никому не обещали. Это мы просто с коллегами общались между собой и думали, что, может, подарят деньги. Но руководство ничего не обещало», — рассказала педагог порталу donnews.ru.
При этом она подтвердила, что руководство образовательного учреждения провело с ней беседу. Возможно, воспитательную, так как видео из социальной сети после разговора было удалено.