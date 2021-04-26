Одна из участниц конкурса «Учитель года» в Ростовской области Ольга К. вместо ожидаемой денежной премии получила в подарок икону. Видеокадры, снятые во время конкурса, появились в TikTok и вызвали широкий общественный резонанс. Ролик исчез со страницы педагога после проведённой руководством школы беседы. Однако его успели сохранить в социальных сетях, где интернет-пользователи активно обсуждают ценный подарок.

Иван Шилов ИА REGNUM Учитель

О состоявшейся 23 апреля торжественной церемонии закрытия финала областного конкурса «Учитель года Дона» 2021 года, который прошёл в Новочеркасске, управление информационной политики правительства Ростовской области написало достаточно скупо, перечислив имена победителей. Абсолютным победителем конкурса стала учитель истории юридической гимназии № 9 имени Сперанского Элен Кочарян. Чем наградили педагога и её коллег, победивших в других номинациях, не уточняется.

В телеграм-каналах тем временем началось выяснение всех деталей. В частности, телеграм-канал «Подъём» получил информацию о том, что иконы вручались только победителям в номинации «Учитель основ православной культуры». Ни одному из участников творческого состязания денежные премии не вручались.

Цитата из видео на YouTube Подарок учителю

«В этом году нам удалось сделать более значимые подарки. У нас семь номинаций, одна — «Учитель основ православной культуры». Участникам этой номинации приход сделал дополнительный подарок в виде иконы. У остальных такого подарка не было», — отметила руководитель отдела образования Ворошиловского района Ирина Микова, осудив поступок молодой учительницы.

Однако большинство интернет-пользователей встало на защиту педагога, отметив, что труд учителя бесценен.

«Да уж, в России учителей не ценят», — считает пользователь паблика «Ростов Главный» Андрей Т.

«Вот так вознаграждается труд учителя!» — высказалась Анка Г.

«Основы православия должен вести священник, вот иконами ему и оплачивать нужно. Всё будет по-честному. Есть воскресные школы при церквях, кто желает, тот пусть и посещает», — считает Ника М.

«Основ православия не должно быть в общеобразовательных школах, а священники должны вести свои «уроки» в своих храмах», — высказалась Влада Б.

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Тем временем учительница школы № 101 Ростова-на-Дону, получившая икону, назвала публикацию в TikTok шуткой.

«Видимо, я не совсем корректно представила информацию. Всё, что пишут, — это фейк. Мне не дарили икону и деньги никому не обещали. Это мы просто с коллегами общались между собой и думали, что, может, подарят деньги. Но руководство ничего не обещало», — рассказала педагог порталу donnews.ru.

При этом она подтвердила, что руководство образовательного учреждения провело с ней беседу. Возможно, воспитательную, так как видео из социальной сети после разговора было удалено.