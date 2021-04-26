В силу вступил приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины, признанного виновным по статье о шпионаже. Об этом 26 апреля сообщил центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд. Иск

Гражданин Украины Александр Марченко, как следует из материалов дела, в мае 2018 года получил от сотрудника СВР Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов — запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, а также 163 тыс. долларов. Запчасти планировалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании «Укроборонсервис» через фирму-посредника в Македонии. Задержали Марченко в апреле 2019 года.

Решением суда он приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима, также в доход государства обращены денежные средства, выделенные службой внешней разведки Украины на совершение разведывательной акции.

Колючая проволока

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Новость о решении суда вызвала активную реакцию среди пользователей социальных сетей. Многие сочли приговор российского суда слишком мягким.

«Маловато!» — считает Наталья С.

«Отсидит срок, пусть депортируют!» — предлагает Сайтуна А.

«Сайтуна, что-то мне подсказывает, что его часы остановятся гораздо раньше…» — ответил пользователь под ником Rocka Billy.

«Приплыл!» — отозвалась Нелли Е.

Лариса В. отмечает, что руководство Украины начнёт «топать ножками, что, мол, в России нарушили права человека, а в ЕС их, как всегда, поддержат. Зато никому не интересна ложь Чехии в адрес россиян Петрова и Боширова».

»Маловато будет», — поддерживает Тамара М.

Здание Европейского суда по правам человека. Страсбург. Франция

«Сало на Украине хорошее. И девчонки тоже. А клистроны делать не научились», — комментирует Виктор К.

«Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом», — шутит Павел П.

«Сразу шпион. Может, детали для хозяйства нужны были», — предполагает Eva Suarez.

«Пусть на польском рынке закупится», — предлагает МаринаП.

«Полезли тараканы за вооружением, ловить и судить беспощадно, сами не живут и другим не дают», — жёстко комментирует Татьяна Я.