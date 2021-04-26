Предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о том, чтобы увеличить оплачиваемый отпуск для тех, кто остаётся отдыхать в России, с 28 до 35 дней, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы бедноты

"Продлённый отпуск — это, конечно, здорово, только вот не указали, за чей счёт предлагают это сделать. За счёт работодателя? Ну, если это государственная структура, то она-то не загнётся, а вот МСП можно окончательно загнать. Ну, это популистов никогда не интересовало: не они же оплачивать будут из своего кармана!» — указал Сергей И.

Многие пользователи отметили, что для простого рабочего люда данная инициатива может показаться заманчивой, но она может привести к тому, что работодатели, за чей счёт будут отдыхать сотрудники, может разориться.

«Вот интересно, почему такая разница в ценах и сервисе по сравнению с Турцией? Сами говорят, мол, отдыхайте у нас! Но ведь народ сравнивает и выбирает, что дешевле и лучше. Всегда так было и будет. Проблему надо решать!» — призывает Виталий Ч.

(сс) Aleksander Kaasik Пляж Евпатории

Некоторые комментаторы считают, что основной проблемой российских курортов является не отрегулированное соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Люди жалуются, что дешевле слетать в Турцию, чем приехать на отечественный курорт.

«Если бы в Крыму или Сочи не гнули цены, то туда больше людей ездило отдыхать. А то получается, что качество обслуживания не особо хорошее, а цены дороже, чем в Турции», — считает Кирилл М.

Часть людей и вовсе отметила, что экономическая ситуация в Российской Федерации такая, что многие банально не имеют средств, чтобы обеспечить себя отдыхом даже на территории России.

«Много ли семей в России, которые могут позволить себе вообще поехать куда-то?» — задаётся вопросом Александр П.

«Очень-очень хочу увидеть всю Россию, но цены на отдых космические. И РЖД цены на билет за 2 последних года почти в двое подняли», — отметила Наталья П.

«Да не отпуск продлевать надо, а доход населения поднимать во всей стране, а не только в Москве. Тогда оно (население) само с удовольствием будет ездить на дорогущие отечественные курорты», — предполагает Алексей К.

Sergei Kazantsev Гостиницы и другие сооружения комплекса на берегах реки Мзымта. Роза Хутор

Ряд пользователей уверены, что если бы российские чиновники не рвались в отпуск за границу, а своим примером показывали, что можно хорошо отдохнуть и на Родине, то таких желающих среди простых граждан было бы куда больше.

«А где обычно в России отдыхают наши депутаты? Огласите весь список, пожалуйста. Или, быть может, они всё-таки предпочитают чужой берег нашему отечественному?» — обратилась Наталья Х.

Напомним, 26 апреля RT опубликовало материал, согласно которому член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о том, чтобы увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России с 28 до 35 дней.