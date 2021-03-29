В Тамбове 27 апреля состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Тамбов

Наталья Макаревич, до этого занимавшая должность начальника управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области, была избрана на пост мэра Тамбова в сентябре 2019 года. В конце октября 2020-го она отчиталась перед городскими депутатами о работе и ушла по своей инициативе в отставку.

Tambov.gov.ru Наталья Макаревич

Губернатор рекомендовал назначить на её место первого заместителя главы администрации города Тамбова Максима Косенкова (глава регионального отделения партии «Родина»). Косенков уже занимал пост главы администрации города с 2005 по 2008 год. Должность он оставил из-за возбуждённого в отношении него уголовного дела. В 2009 году Косенкова приговорили к 9,5 года колонии строгого режима, признав виновным по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений». В 2014 году его освободили досрочно. «Пострадавший», гражданин Украины, позже заявил, что мэра он оговорил из корыстных побуждений. При этом он сам был осуждён за кражу из дома Косенкова.

Rodina.ru Максим Косенков

В марте 2021 года с Косенкова досрочно сняли судимость, однако приговор не был отменён, поэтому в течение 15 лет он не сможет занимать выборные должности. Эту возможность получит, только если в Тамбове снова вернут упраздненную в 2015 году должность сити-менеджера.

После отставки Макаревич конкурс на пост нового мэра был назначен на январь 2021 года, но не состоялся. Изначально на должность претендовали семь человек, а в финал прошли двое — Алексей Плахотников и Андрей Толмачев. Но Толмачев свою кандидатуру снял, высказавшись в пользу Максима Косенкова. Конкурс, для участия в котором нужны как минимум два кандидата, перенесли на апрель.

Тогда доктор политических наук Владимир Слатинов размышлял о возможных путях решения проблемы с пустующим креслом тамбовского мэра:

«Что будет дальше? Косенков уже говорил, что он будет добиваться отмены приговора. Отсюда несколько вариантов. Первый — тянуть с несостоявшимися конкурсами и выборами мэра. Второй — добиться отмены приговора, это явление в российской практике достаточно редкое. Третий — возможная смена модели управления городом, переход к модели с сити-менеджером. Там нет жестких ограничений для лиц с судимостями, занимающих должности муниципальных служащих. Однако эта норма может быть установлена только областным законом, по сути, по согласию Никитина. И самый последний вариант — если городом будет управлять не сам Косенков, а член его команды. Однако для Косенкова огромное личностное значение имеет именно возвращение этой должности. Будем следить за тем, как ситуация будет развиваться», — цитировал мнение эксперта портал « Региональные комментарии ».

На повторный конкурс заявились пять кандидатов: временно неработающий Андрей Бажилин (уже претендовал на пост мэра в 2019 году, тогда должность досталась Наталье Макаревич), временно неработающий Дмитрий Серебряков, индивидуальный предприниматель Сергей Огурцов, главный специалист отдела правового обеспечения федерального государственного унитарного предприятия Центр «Звездный» Дмитрий Калачинский и заместитель управляющего магазином у индивидуального предпринимателя Дмитрий Козодаев. При этом «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники высказал мнение, что повторный конкурс также может не состояться.