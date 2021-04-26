Результаты исследования, согласно которым больше трети граждан России — 38% — считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50−80 тыс. рублей, вызвали жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане оставили соответствующие комментарии 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

"У меня 20 тысяч зарплата. Есть высшее образование. Вся зарплата уходит на кредиты!» — поделился своей историей пользователь под псевдонимом «Робот Бендер».

Многие пользователи отметили, что в большинстве регионов Российской Федерации о зарплате в районе 50−80 тыс. рублей простые люди могут только мечтать. На самом деле даже на заводах людям тяжело найти работу с доходом более 35 тыс. рублей.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«На заводах на производстве с вредностью заработная плата в районе 35 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ также 35 тыс. рублей или даже ниже. О каких 50−80 тыс. рублей идёт речь?!» — возмущается Марк О.

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря даже на маленькую зарплату, они умудряются вести комфортную жизнь и не отказывать себе в самых стандартных потребностях. Люди уверены, что и на низких зарплатах в стране можно спокойно выживать.

«Да я на 80 тыс. рублей хорошо жить буду! Сейчас у меня зарплата 26 тыс. рублей, съёмная квартира, жена учится и ребёнок маленький. Вроде живу нормально. Но на 80 тыс. рублей жизнь была бы огонь!» — написал Пётр Р.

Другие, наоборот, отметили, что 80 тыс. рублей позволит удовлетворить только базовый уровень потребностей людей, но на большее даже за такие деньги им рассчитывать не получится.

«50−80 тыс. рублей — это крайние деньги для одного самостоятельного человека с потребностями, квартирой в кредит и автомобилем. Думаю, даже откладывать нечего будет», — пишет Александр П.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Часть людей пришла к выводу, что отношение к зарплате зависит от каждого отдельного человека. Для одних и маленькой зарплаты будет хватать, а другим она вечно будет слишком низкой.

«Всё зависит от того, как и кто понимает выражение «достойная жизнь». У некоторых 50 тыс. рублей — это карманные деньги на день», — отметил Олег Е.

Нашлись и те, кто убеждён, что тот или иной уровень зарплаты выбирают сами граждане. Люди указали на то, что Россия предлагает множество возможностей, чтобы заработать нужное количество денег, но не все решаются пойти на это.

«Укладку линолеума 30 квадратов один дядька оценил в 11 тыс. рублей. Работы там на день. Просто обычный представитель рабочего класса. Кто хочет, тот заработает», — считает Фёдор Л.

Напомним, 26 апреля стали известны результаты исследования банка «Открытие», согласно которым больше трети граждан России — 38% — считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50−80 тыс. рублей. Еще 11% респондентов хватило бы для этого менее 50 тыс. рублей, 28% опрошенных назвали достойным доход в 80−120 тыс. в месяц на человека, 15% — от 120 до 200 тысяч.