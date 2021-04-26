«Китай боится, а Россия делает!» — китайская сеть о России и США
Россия приступила к формированию списка недружественных стран, которые не смогут нанимать граждан России для работы в своем дипломатическом представительстве. В этом списке совершенно точно будут фигурировать Соединенные Штаты, заявила официальны представитель МИД России Мария Захарова 25 апреля.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили тысячи комментариев по этому поводу.
«Будто когда-то США были дружелюбными», — удивился Edge_EnervateBar.
«То есть когда-то для русских США были дружественными?» — поддержал пользователь «Мой кумир».
«Недружественный» по отношению к США — это даже слишком дружелюбно», — добавил «В шоке».
«А что, в русском языке нет таких слов, как «гангстер», «ось зла», «террорист» и так далее?» — недоумевает Chuanping Yiniu 528.
Многие пользователи проявили любопытство и захотели поподробней узнать, что же за страны входят в этот список. Подавляющее большинство поддержало это решение.
«США: «Мы недружелюбны только к тем странам, которые не можем понять и не можем уничтожить. Мы по-прежнему дружелюбны к тем странам, которые могут свернуть собственные режимы», — подметил «Говорящие глаза».
«Что же происходит после включения в этот список?» — задал вопрос «Сахарный персик».
«Тихая большая ночная кошка» задалась вопросом, сохранится ли этот список с США во главе до момента намеченной на июнь текущего года встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
«Соединенные Штаты заслуживают этого! Надеюсь, Великобританию, Францию, Японию и Индию также добавят в список. Они не только недружелюбны, но и греховные!» — заявила «Вечная мечта».
Китайцы также один за одним воспроизвели ставшую крылатой фразу Путина «желаю здоровья», относящуюся к Байдену после того, как он обвинил российского лидера в том, что он является убийцей. Теперь после каждого смелого шага России китайцы желают Байдену здоровья, намекая на дальнейшие ответные действия России.
«Россия мне напоминает моего одного друга. Я всегда терплю, когда сталкиваюсь с трудностями. А мой друг всегда делает то, что я хотел бы сделать, но не решаюсь. Я очень рад», — заявил «Чжаншао Всемогущий».
«Хотя Россия не богата, она действительно смелая. Я надеюсь, что мы сможем достичь такой же смелости. Соединенные Штаты ведут себя ужасно: «права человека», расовая дискриминация, вмешательство во внутренние дела других стран, подавление других стран, и создают хаос», — согласился другой комментатор.
«В прошлом веке были НАТО против Советского Союза. В этом веке — Соединенные Штаты против Китая и России. Договор «1+1» между Китаем и Россией может превзойти Советский Союз по мощи. Чем больше будет альянс, тем лучше», — заявил «Посмотри на свое лицо».
Последнее время китайская сеть всё больше и больше высказывает слов поддержки России по мере того, как Россия демонстрирует всё более смелые шаги по отстаиваю своих интересов. Китайским пользователям нравится сила, и они презирают слабость.