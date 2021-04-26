«Уровень умиротворения и удовлетворения бесконечных угроз со стороны Анкары не имеет аналогов в истории США, — пишет Сет Францман в издании Jerusalem Post. — Президент США Джо Байден положил конец десятилетиям этого умиротворения, признав геноцид, совершенный 106 лет назад против армян предыдущим турецким правительством».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Символическое признание пришло десятилетия спустя после того, как сошли в могилу выжившие в той резне. Это свидетельствует о воле Джо Байдена и его администрации наконец положить конец шантажу, который Анкара навязала в отношении даже самого использования термина «геноцид». Ни одно другое правительство в мире не осуществляло такого контроля даже над языком, используемым Белым домом.

В течение многих лет Турция не только не позволяла американскому руководству использовать слово «геноцид», но и угрожала американским солдатам в Сирии, похищала и задерживала американцев, преследовала американских консульских сотрудников, даже, возможно, лишала американцев допуска к секретной информации и запрещала им въезд как «террористам».

Чтобы понять, насколько важным было решение США, важно понимать, как Турция заставляла замолчать критиков и запугивала людей и страны по всему миру. При Эрдогане Турция стала ведущим в мире тюремщиком журналистов, устраняла оппозиционные СМИ, сажала в тюрьму студентов, убивала активисток за рубежом, арестовывала людей за твиты, начала вторжения и этническую чистку курдов в сирийском Африне, снесла бульдозерами части курдских городов в Сирии, угрожала жертвам геноцида езидов в Ираке, развязала руки наемникам для нападения на армян в Азербайджане, нелегально переправляла оружие и наемников в Ливию.

Неясно, положила ли администрация Байдена конец всему влиянию Турции в официальных кругах США. Десятилетия развития связей дали Анкаре большую власть в Вашингтоне, власть, которую она использовала в своих нечистых целях. Исчерпывающие подробности о роли Анкары, возможно, никогда не будут известны. Известно лишь, что Байден признал геноцид армян, несмотря на угрозы Турции».

Gage Skidmore Джо Байден

«Я считаю евреев и армян братьями, и я сбит с толку тем, что многим странам, включая Израиль, так трудно признать историю, произнести всего пару слов — «геноцид армян», — продолжает обсуждение основатель Международного фонда Рауля Валленберга (НПО, которая исследует спасателей Холокоста и выступает за их признание. — К.А.) Барух Тенембаум в Times of Israel. — Конечно, Рафаэль Лемкин, известный юрист, ввел термин «геноцид» только в 1943 году, но он был специально разработан для объяснения зверств, которые постигли армян около трех десятилетий назад.

У евреев и армян много общего. Оба народа пережили трагическую судьбу в 20 веке и создали небольшие независимые государства, окруженные врагами и влиятельными диаспорами. Они также разделяют культурные ценности и религиозные корни. Однако есть и поразительные различия: в то время как Израиль является процветающим государством, огромный потенциал Армении еще предстоит раскрыть. Прежде всего, еврейский Холокост широко признан не только потомками его исполнителей, но и всем миром в целом. С другой стороны, геноцид армян всё еще подвергается сомнению. Во время Холокоста многие армяне изо всех сил старались защитить евреев, такие как легендарный покойный певец Шарль Азнавур, который получил медаль Валленберга еще в 2017 году в резиденции президента Ривлина, и доктор Арутюн Хачатрян, который был признан Праведным среди народов благодаря нашему расследованию и выдвижению. Международный фонд Рауля Валленберга, который я основал, объединил усилия с Центром изучения Холокоста и геноцида Штраслера в Университете Кларка. Мы провели полевые исследования с целью выявления турок и курдов, которые обратились к жертвам геноцида армян. В ходе расследования, которое планируется продолжить, были обнародованы имена 184 спасателей. Помимо спасателей, были выдающиеся люди, которые предупредили мир о геноциде армян. Одним из них был посол Генри Моргентау-старший, который в качестве посла Соединенных Штатов в Османской империи был одним из первых, кто распутал трагедию 1915 года.

«Еще в 2012 году я совершил свой первый визит в Армению. По прибытии я отправился в Цицернакаберд, музей геноцида армян, в Ереване. Всепоглощающее чувство охватило меня, когда я увидел фотографии и подписи, которые ярко изображают тяжелое положение армян. В этот день глубоко в своем сердце я чувствую боль моих дорогих армян. Я надеюсь, что будущее принесет мир и утешение этим замечательным и любимым людям», — пишет Тенембаум.

Геноцид армян. 1915

«Турецкий президент постепенно впадает в немилость в своей собственной стране и на Ближнем Востоке, — пишет профессор факультета истории Ближнего Востока в Тель-Авивской университете Эяль Зиссер в издании Israel Hayom. — Его видение региональной турецкой гегемонии оказалось пустым из-за поражений, нанесенных «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в арабских государствах, и Анкара упустила свой шанс сотрудничать в разведке природного газа с Грецией, Кипром, Израилем и Египтом. Всё это, однако, меркнет по сравнению со зловещей тенью, отбрасываемой администрацией Байдена. Вашингтон приберегает мягкие тона и умиротворяющие послания для иранского врага, в то же время словесно избивая своих союзников в регионе. Сначала — саудовцы, а теперь подошла очередь Турции. В минувшие выходные США признали зверства 1915 года против армян геноцидом — то, чего избегали делать предыдущие президенты. Эрдоган просто не входит в соображения Байдена. Страх перед действиями Вашингтона в политической сфере, сфере безопасности и особенно в экономической сфере эффективно подталкивает Анкару в сторону Израиля. Правда, Иерусалим и Анкара вряд ли возобновят тесный союз, который они когда-то разделяли, поскольку связи, казалось, были обречены навсегда быть омраченными оплошностями Эрдогана, но у двух стран есть много общих интересов, по которым можно сотрудничать, от иранского вопроса до сирийского вопроса, до добычи природного газа из Средиземноморья. Также стоит помнить, что Турция не более враждебна Израилю, чем некоторые наши арабские соседи, такие как Иордания или Египет, с которыми у нас есть мирные договоры, но где экономические связи не столь глубоки. Однако политика Иерусалима по отношению к Анкаре должна строиться по принципу «доверяй, но проверяй».