Бывший заместитель руководителя Инспекционной группы КПК по проверке дисциплины Дун Хуан подозревается в получении взяток. Расследование было завершено Национальной комиссией по надзору и передано в прокуратуру для рассмотрения и преследования. Несколько дней назад Верховная народная прокуратура приняла решение об аресте Дун Хуана по подозрению в получении взяток в соответствии с законом. Дело находится в дальнейшем рассмотрении, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своими соображениями касательно сложившейся ситуации на соответствующие страничке агентства в социальной сети.

«Вот контролировал воров, и никто этого не видел?» — задал вопрос один из пользователей.

Другой комментатор отметил философски, что чиновник просто «ходил по воде и смог не вымочить ног». Некоторые отметили, что здесь в данном случае вина не организации, а конкретного человека.

«Ошибку допустил человек, а не организация. Сотни людей в мире, независимо от национальности, региона и этнической принадлежности, бывают добрыми, а бывают злыми. Совершенно неважно, в какой отрасли и как высоко они сидят. Даже среди бедняков есть нечестивые люди, но максимум, что они могут — воровать. Инспекционная группа может вырвать даже свой фундамент и показать всем людям, что все равны перед законом, даже замруководителя», — считает Чао Хуа Му Ши.

19-й съезд КПК

VeggiegCc заметил, что сам факт того, что коррупционер занимал столь высокую должность в ведомстве по борьбе с коррупцией, наталкивает на мысль, что там могут находиться и другие сообщники, а сама система может быть порочной. Поэтому необходимо провести тщательное расследование.

Пользователь «Не только любовь» удивился, почему смертная казнь редко применяется к коррупционерам. И не существует ли она лишь для показа. И покуда это так, многие коррупционеры не так боятся попасть в руки правосудия, поскольку знают, что смертная казнь им вряд ли грозит.

«Паршивая овца, которая глубоко окопалась в коллективе, должна быть устранена. Как заместитель руководителя группы инспекции и надзора он забыл о своей миссии и обязанностях, зная закон, он нарушал закон. Его преступления оттого еще более тяжелые», — заявил Арвин Энтони.

Многие пользователи пришли к выводу, что Компартия Китая должна усилить реформы, если так много коррупционеров сидят в высших эшелонах власти. Без очищения партии страна не сможет правильным образом развиваться.

Beijing Patrol Китайские полицейские

«Да как такой человек не сгорел со стыда осуждать и проверять других, когда сам ничем не лучше? Когда я вижу этих коррумпированных чиновников, мой бессознательный гнев начинает полыхать в моем сердце», — отметил Лю Чжэньчжэнь.

Комментаторы оставили почти 10 тыс. сообщений под новостью, а многие даже выразили надежду, что органы по проверке дисциплины приедут в их регион и наконец повяжут всех коррумпированных чиновников, которые не могут решить даже базовые проблемы на местах.