Санкции США против России и возможные ответные шаги со стороны России не дают покоя грузинским СМИ и пользователям соцсетей. Очередной материал на эту тему, позаимствован грузинской оппозиционной телекомпанией «Формула» у Bloomberg под названием «Ответ Путина на санкции США — возросшая экономическая изоляция», в котором ставится под сомнение заявление президента России о том, что Россия продолжит усиление экономической независимости, а ее экономика станет более самодостаточной. Он вызвал у зрителей этого телеканала и пользователей соцсетей неоднозначные реакции.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Как выяснилось из анализа многочисленных комментариев под этой публикацией на странице телекомпании «Формула» в соцсети Facebook, у России в Грузии оказалось немало не только злорадствующих противников, но и неожиданных «болельщиков» и сторонников.

«США постоянно пугают Россию и угрожают ей санкциями, но до сих пор ничего стоящего не сделали», — написала пользователь М.Б.

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Пространными комментариями ей ответил Т.Ж., который привел поучительные примеры действий России в пользу Грузии из «исторического прошлого». По его мнению, у России немало грехов перед Грузией, но она сделала для нее и немало хорошего.

«Когда 18 августа 1818 года нам вернули Аджарию, вспомнил ли кто-нибудь, что нас было всего 800 тысяч, а стало 5 миллионов. Если сегодня у кого и есть дома, 80% этих домов были построены в те годы. За последние 39 лет население сократилось наполовину и обнищало. За 200 лет (нахождения «под игом» России) не было ни случая, чтобы грузин мыл задницу русскому, а сегодня это считается привилегированной обязанностью. Возьмите человеческий фактор. Закончатся деньги во Владивостоке, например, помогут, соберут. А останься без денег в Америке, на Манхеттене испустишь дух, если кого-то из грузин не найдешь», — пишет Т.Ж., который считает, что и сегодня если кто и защитит Грузию от Турции, то это будет Россия.

Для большей убедительности он добавил еще один комментарий, пояснив, что все годы существования СССР все 14 бывших республик «содержала Россия», а Грузия тогда «жила лучше всех». Привел и отличия российских патриотов от грузинских.

«Кто хорошо знает российский народ, знает и то, что если России будет трудно, они и от пенсии откажутся. Не то что наши ура-патриоты. Потому они и ненавидят российский народ. Те никогда свою родину не продадут, я хорошо это знаю», — пишет Т.Ж.

У бывшего советского прошлого Грузии под «крылом России» нашелся еще один защитник среди зрителей оппозиционного прозападного телеканала, В.Х., по мнению которого

«у СССР была вторая в мире экономика и он был первым в мире по вооружению», а «построенные в Грузии в тот период заводы и фабрики сейчас гниют». По его словам, распада СССР больше всего хотели в США, и они победили. Но В.Х. не понимает, «почему нас радует их победа», и не считает, что Грузия «сегодня независима».

Встреча секретаря США Керри с президентом Грузии Саакашвили. Вашингтон. 2013

По мнению пользователя Ц.Д., политику Грузии в отношении России может изменить тот «умный человек», который сумеет «убрать колючие заграждения не словами, а делами, не дружбой с американцами и европейцами, а дружескими и добрососедскими отношениями с Россией».

Были и более лаконичные оценки: «Для Путина это лишь щекотка подмышек». «Санкции США Россия повесила себе на одно место».

Были подозрения в адрес западных лидеров: «Те, кто грозится санкциями, имеют там (в России) крупные бизнесы. Первый друг — Меркель, за ней все остальные… Все ищут свою выгоду».

Были и «деловые» советы руководству США, вроде того, что предложил пользователь Г.Б.

«Все, что пишут, — это глупости. Нужно быть идиотом, чтобы на российские огурцы и помидоры вводить санкции. Если так желают, пусть вводят санкции на газ и нефть».

Интересно, что «болельщиков» России и защитников «советского прошлого» Грузии среди пользователей прозападного телеканала «Формула» под этой публикацией оказалось больше, чем противников и критиков действий России и защитников санкций США.