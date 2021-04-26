Россия ввела ограничения на воздушные перевозки между двумя странами, сославшись на рост числа случаев заражения коронавирусом в Турции. Какие комментарии в связи с этим решением последовали в турецких соцсетях?

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Журналист и эксперт по России Айдын Сезер в своем блоге написал следующее:

@AydinSezer06: Новости из России, к сожалению, плохие. Продолжаются отмены броней в Турцию на июнь и последующие месяцы. Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович отметил, что ограничения продолжат действовать и после 1 июня.

В ответ на это Онер Гюнчавды пишет, что причиной этого решения является проведение правительством ПСР конгрессов с участием большого количества человек:

@onerguncavdi: Каждый сделанный выбор — это в то же время и отказ от чего-то. Кто сказал, что не придется поплатиться за проведение конгрессов вместо того, чтобы бороться с эпидемией?

Подписчик под ником Артун в своем ответе жалуется на рост числа случаев заражения коронавирусом в Турции:

@Artun81: Ни одной хорошей новости за сегодня! Хоть бы уж к вечеру число случаев заражения снизилось с 62 000 до 60 000, может, тогда и фондовый рынок поднимется, а доллар упадет!

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Вид на посёлок Махмутлар из отеля Utopia World. Турция.

Подписчик по имени Халиль Коджаарслан связывает ситуацию с продажей вооружения Украине:

@HalilKocaarslan: А чего ты хотел, этого следовало ожидать, когда ты вздумал продавать 60 беспилотников SİHA его врагу. Мне ни капли не жаль работников туризма! Дай Бог, чтобы в летний период работникам туризма было еще хуже за то, что они будут обдирать как липку туристов из Турции.

Газета Yeni Mesaj ясно объяснила этот вопрос следующим сообщением:

@yenimesaj: Запрет России огорчил представителей туристического сектора.

Информационный портал Turizm Günlüğü (дневник туризма):

@TurizmGunlugu: Решение об увеличении рейсов в Египет после запрета на перелеты в Турцию.

Ибрахим Хаскологлу в своем блоге связывает этот вопрос с Украиной:

@haskologlu: Россия, после поддержки Турцией Украины, заявила об ограничении туристических потоков в Турцию. Мы же наоборот должны увеличить туристический поток в нашу страну, отправляя больше украинских туристов в Турцию. Мы должны показать, что мы поддерживаем Турцию. #UkraynaDevletBaşkanıZelenskiy

Подписчик по имени Вели Джан Топрак отвечает на это, связывая этот вопрос с внутренней политикой:

@velicantoprak7: Пандемия — это лишь предлог. Только из-за вашей неправильной политики вы приговорили работников туризма к голоду в этом году. Позор. Возможности Украины всем известны. Они не смогут принести стране никакой пользы. Работники тысяч закрытых и тысяч не открывшихся отелей не простят этого.

@velicantoprak7: Думающие граждане и представители туризма должны задаться следующим вопросом. Является ли причиной ввода Россией ограничения на полеты количество случаев заражения в нашей стране? Тогда как так получилось, что украинский президент выступает с обращением, что Россия не будет отправлять своих туристов в Турцию, и нам нужно оказать Турции поддержку?

В ответ на это сообщение Юсуф Йенигюн пишет:

@YusufYenign12: Приедут и россияне, и украинцы. Где еще есть такое место с морем, климатом и уровнем туризма? Никто не сможет отказаться от нас. Возьми с собой тысячу евро или тысячу долларов и отдыхай, как король. Где еще встретишь такую привилегию? Вообще, это нам следует капризничать.

sardic Кайсери. Турция

Пользователь под ником Hkayalar связывает проблему с некоторой неопределенностью в нашей внутренней политике:

@hkayalar1: Неужели это совпадение? Турция увеличила торговые взаимоотношения с Ливией, Ливию раздробили на части. Сначала Турция наладила отношения с Сирией, но в дальнейшем Сирию разделили на части. Сейчас отмечается рост военно-торговых отношений с Украиной, разжигается война между Украиной и Россией. Вывод — Турция наносит вред.

Мурат Мете добавляет к этому комментарию следующее:

@muratmete71: Что изменится с приездом украинцев? Их доходы не такие, как у россиян, они все бедные. Не смотрите на эти сухие высказывания. Украинской национальной экономикой управляет русская мафия.

Пользователь с ником Volcan пишет похожий комментарий:

@lackadaisical07: Кто додумался сравнивать 40-миллионное население Украины с 145-миллионным населением России? Прибывающие украинские туристы заполнят самое большее 5% от существующего потенциала. Это примерно 20 отелей. В одной только Анталье 900 отелей. Это я еще не считаю Мармарис, Фетхие, Бодрум.