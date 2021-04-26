Саратовская область, 6 марта, 2000, 12:14 — ИА Регнум. По данным областного комитета государственной статистики за февраль стоимость набора из 25 основных продуктов питания в области составила 522,7 рублей. За этот период снизились цены по 11 наименованиям товаров: яйцо - 16,8%, рис - 12,0%, пшено - 5,1%, сахар - песок - 3,0%. На 0,1% - 2,7% подешевели колбаса вареная, мясо птицы, масло растительное и животное, молоко, маргарин, мука пшеничная.

Вместе с тем набор подорожал на 0,8% в результате повышения розничных цен на капусту - 15,5%, картофель - 6,9%, творог жирный - 5,8%, хлеб ржаной - 3,7%, морковь - 3,4%, лук - 2,7%, сыры твердые - 2,5%, яблоки - 2,0%. От 0,3% до 1,3% возросли цены на хлеб пшеничный, рыбу мороженую, говядину, колбасу полукопченую, сметану, вермишель.

Максимальная стоимость набора по состоянию на 28 февраля т.г. наблюдалась в г. Саратове - 532,9 руб., а минимальная - в г. Балаково - 498,4 руб. Стоимость набора продуктов питания в г. Саратове ниже, чем в г.г. Астрахани, Самаре, Волгограде, но выше, чем в г.г. Пензе и Ульяновске. Среди городов Поволжского региона более всего повысилась стоимость набора из 25 основных продуктов за период с 31 января по 28 февраля в г. Самаре - на 1,2%, а снизилась в г. Саратове - на 0,3%.