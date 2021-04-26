Из Дома правительства Российской Федерации регулярно выходят сообщения об очередном «внеочередном» выделении миллиардов рублей. И — не на борьбу с ковидом или его последствиями. В апреле Мишустин распределил по стране огромную сумму средств налогоплательщиков — 127 млрд рублей, из резерва правительства, без объяснения, почему эти громадные деньги не были предусмотрены в законе о федеральном бюджете на 2021−2023 годы. Закон принят сосем недавно. Как говорят, чернила еще не высохли, а обоснованными можно назвать только резервные расходы в размере 9 млрд. Они выделены на субсидии отечественным производителям сахара и подсолнечного масла для предотвращения запредельного взвинчивания цен нашими «патриотически настроенными» бизнесменами.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» не требует от правительства каких-либо объяснений. Предоставляемые им сведения — это всегда селфи. Как говорится в законе, информация создается самим государственным органом. Единственный критерий такой информации, который также установлен законом, это принцип ее достоверности. Однако рассчитывать и требовать от правительства предоставления сведений с доказательствами их достоверности наивно и глупо. Так не будет никогда. Поэтому, зная о традиции шапкозакидательства в исполнительных органах госвласти, «амбициозности» селфи целей и неважных фактических результатах, надо отнестись весьма критически ко всем правительственным данным. Нельзя поощрять утаивание сведений, не составляющих гостайну, или терпеть враньё, исходящее из правительственных учреждений.

На днях заместитель председателя правительства Т. Голикова заявила, что по итогам 2020 года 98% детских поликлиник и поликлинических отделений в стране наконец-то дооснащены до необходимого уровня. В них созданы комфортные условия для пребывания пациентов, понятная система навигации, сокращено время ожидания приёма врача. 98 процентов — это почти все детские учреждения здравоохранения в Российской Федерации, как их ни считай: то ли это 116 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь (по данным Счетной палаты), то ли 20 тыс. зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь (по данным Минздрава. Чем окончился спор о цифрах между этими ведомствами сейчас совсем не важно). Факт в том, что еще два года назад в целом по стране почти половина детских поликлиник и больниц нуждалась в капремонте или подлежала сносу. Счетная палата обоснованно считала, что неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий, в которых оказывается медицинская помощь детям, было таково: 14% — в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, в 35% — канализация, в 47% не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

И вдруг сообщение от Т. Голиковой: 98% детских поликлиник и поликлинических отделений в стране наконец-то дооснащены до необходимого уровня. В них созданы комфортные условия для пребывания пациентов. Это слишком хорошо, для того чтобы быть правдой. Сразу же вспомнился метод телеврача Малышевой, которая вопреки всему тому, что видели и чувствовали вся страна и весь мир, убеждала многомиллионного телезрителя ведущего телеканала, что к 9 мая 2020 года мы одолеем пандемию, как когда-то наши отцы и деды одолели фашистскую нечисть.

Так вот, сообщаем, в том числе для сведения Т. Голиковой, о больших сомнениях. Факты? Пожалуйста. Начиная с 1 апреля 2021 года органы госвласти субъектов РФ только-только заявили о намерении приступить к проектированию или капитальному ремонту детских учреждений здравоохранения и выставили на тендер следующие объекты, никак не укрываемыми двумя процентами недоухоженных детских клиник, а именно:

капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения детской поликлинику КГБУЗ «Владивостокская больница № 3», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Первая, 6; капитальный ремонт кровли здания детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская больница г. Златоуст» по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Н. П. Полетаева, д. 17; капитальный ремонт (сантехнические работы — отопление) цокольного, 1, 2, 3 этажей, общестроительные работы (коридор) 3-го этажа детской поликлиники ГБУ Республики Саха (Якутия); капитальный ремонт входной группы запасного входа и отделения здорового ребенка в детской поликлинике ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»; огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (детская поликлиника) Азнакаевской ЦРБ; комплексный капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» в с. Багдарин Республики Бурятия; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стоматологической детской поликлиники по адресу: Ивановская область г. Вичуга, ул. Покровского д. 4; капитальный ремонт помещений первого и второго этажей детской поликлиники ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» Нижегородской области; капитальный ремонт здания детского отделения поликлиники ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» Краснодарского края; капитальный ремонт (отопление) помещений детской поликлиники «Клинической больницы имени Н. А. Семашко» Ярославской области; капитальный ремонт входной группы стоматологической поликлиники КГБУЗ «Красноярской городской детской больницы № 8» по адресу: г. Красноярск, пр. Ульяновский, д. 22 «Б»; капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания детской поликлиники по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, д. 25. и так далее.

Minzdrav.gov.by Ребенок в палате интенсивной терапии

Этот список — далеко не окончательный. Он не учитывает закупки января — марта и тем более планов на последующие периоды года. Чтобы объявить тендер, нужно же еще оценить состояние зданий медучреждений, что невозможно сделать на глазок, даже если это глаз профессионального офтальмолога. Проведению капремонтов должно предшествовать экспертное обследование конструкций и сетей. Стоимость зависит от объемов обследования. Так, комплексное обследование здания больницы стоит от 150 000 рублей и выше. Экспертиза пола, окон, дверей в больнице стоит от 15 000 руб. Проверка больницы на необходимость капремонта будет стоить от 60 000 руб. Поэтому слова о 98 процентах клиник, в которых «созданы комфортные условия для пребывания пациентов», кажутся недостоверными.

Заместитель председателя правительства Т. Голикова привела данные на объединённом заседании проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография». И сообщила, что «в рамках национального проекта «Здравоохранение» во всех регионах страны продолжалось внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации. По итогам 2020 года бережливые технологии внедрили более 6 тыс. поликлиник и поликлинических подразделений медицинских организаций — это почти 73% от всех медицинских организаций, оказывающих данный вид медицинской помощи». Счетная палата приводит следующие сведения региональных министерств здравоохранения о ситуации с детскими поликлиническими отделениями: 90% поликлиник Тверской области расположены в неприспособленных помещениях (первые этажи жилых домов, пристройки), что делает невозможным разместить там габаритное оборудование (рентген, видеоэндоскопические стойки); большая часть детских поликлиник Новосибирской области располагаются в приспособленных помещениях, что не позволяет технически оснастить учреждения в полной мере; некоторые поликлиники в Иркутской области находятся в зданиях постройки 1950−1970-х годов, которые не отвечают современным санитарным требованиям; поликлиники Ивановской области требуют проведения капитального ремонта.

Разбиралась редакция TagilCity.ru: в Нижнем Тагиле сделать обследование КТ детям можно только во взрослых государственных медучреждениях по записи или в платных клиниках. Цена вопроса от двух тысяч рублей. Однако не все частные медцентры готовы принять маленьких пациентов, так как в работе с детьми есть определенная специфика. При обследовании детей компьютерная томография часто требует участия реаниматологов, так как у малышей эта процедура проводится под наркозом. При этом очередь на запись не маленькая, даже за деньги придется ждать не меньше двух недель либо ехать за 120 километров в Екатеринбург. Такая же ситуация с обследованием в самом Екатеринбурге. В детской областной клинической больнице КТ и МРТ можно пройти платно, стоимость от 2,5 тысячи рублей, время ожидания может затянуться до месяца.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аппарат для КТ

Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недоукомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации. Несмотря на патетику Т. Голиковой, в ближайшие годы отрасль не избавится от серьезных кадровых проблем. К тому же, оказалось, что в 2020 году 8% выпускников медицинских вузов и 10% специалистов со средним специальным медобразованием провалили аккредитационный экзамен. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Т. Семенова на онлайн-конференции «Неделя медицинского образования — 2021». Это катастрофические цифры: 1491 человек из 17 639 выпускников медицинских и фармацевтических вузов и 4541 человек из 40 958 выпускников медицинских колледжей. А из тех врачей, которые проходили профессиональную переподготовку, не смогли сдать экзамен 10 процентов (609 врачей из 5567 аттестуемых).

Работа в правительстве вещь архиважная и архисложная, и перебирать с публичной критикой министров нельзя. Конечно, министр — тоже человек. Может ошибаться, кому-то из сотрудников передовериться и пр., а также просто заблуждаться. Нужно быть терпимее: других министров у нас нет. Это мы понимаем. Но с нами надо быть честнее, товарищи члены кабинета министров.