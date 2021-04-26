«Будет прятаться в посольстве США» — Пашинян подал в отставку
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 26 апреля в социальной сети Facebook.
«Недолго музыка играла. Ещё одно подтверждение, что цветочные и фруктовые революции до добра не доводят», — пишет Татьяна В.
Многие пользователи считают, что судьба сыграла с Пашиняном злую шутку. Граждане вспомнили, что данный политик пришёл к власти в результате цветной революции в Армении, но теперь сам стал жертвой данного процесса.
«Поигрался в революцию, и всё. В теории у такой воинствующей оппозиции так всё легко и просто: вот сейчас скину старую власть, и наступит праздник справедливости, почти рай, а на практике — вот такой конец, игрушка не по зубам. Наглядный пример для нашей российской баламутчины», — написала Наталя П.
Некоторые комментаторы отметили, что Пашинян является прекрасным примером того, как на страну влияют политики, пришедшие через государственный переворот, да ещё и с поддержкой со стороны Соединённых Штатов.
«Как он пришёл к власти через переворот, так на таком же перевороте и вылетит из неё», — предполагает Ирина П.
Часть людей уверена, что Пашинян понимает опасность того, что, чем дольше он продолжается держаться у власти, тем больше ненависти к нему испытывает народ Армении. Поэтому, предполагают люди, он решил временно уйти в тень.
«Конечно, подаст в отставку. Пока временно, а потом навсегда. А то бедолага так запутался, что Путина назвал Макроном, а Алиева Наполеоном. Теперь, судя по всему, боится, что Байдена перепутает с Меркель», — считает Abubakr S.
Ряд пользователей отметили, что решение уйти в отставку пришло в голову премьер-министру не потому, что ему стало стыдно, а потому, что он собирается готовиться к новым выборам, которые он намеревается выиграть.
«Да это же обычная протокольная процедура перед выборами. Чтобы избираться, надо быть вне власти. Странно, что никто об этом не знает», — обратила внимание Ирина Л.
«Подаст в отставку, а до новых выборов будет прятаться в посольстве США в Армении», — предположил Əmirsoy M.
Отдельные комментаторы предположили, что Пашинян принял такое решение после того, как заручился поддержкой из США, чтобы в момент потери власти его не разорвали конкуренты внутри Армении.
«Проходной двор или дом без дверей, на выбор. Достижение благоденствия в ускоренном режиме — неосуществимо, а чужому дяде не до вашего процветания», — указал Александр С.
Напомним, 26 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.