Статья РИА Новости, в которой авторы материала рассуждали на тему жизни простых жителей Соединённых Штатов Америки, которые живут? в трейлерах и, чтобы выжить, им приходится путешествовать по стране, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дом на колесах

«Не от хорошей жизни такое явление. Прежде всего, это от бедности самих таких путешественников. Немногие могут позволить себе купить дом, а тем более его содержать. А тут это не недвижимость, а прицеп. Значит, уже нет налогов. И можно менять работу, не меняя дом при переезде. Ну, а минусы и так понятны», — пишет Вячеслав Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что жизнь в США далека от тех красочных рассказов об американской мечте, которые можно услышать из уст очарованных этой страной граждан.

«Американская мечта —это только мечта, для недалёких папуасов. По сути фейк, как и полёт на Луну, как и демократия», — отметил Олег М.

Дом на колесах

Некоторые пользователи считают, что не стоит винить государство из-за плачевной ситуации бедных граждан в Штатах. Люди убеждены, что они сами виноваты в том, что оказались в таком положении.

«Там люди сами выбирают такую жизнь. У нас же даже сами министры признали, что есть работающие бедные. Так что упования на суровую американскую жизнь псу под хвост», — написал Борис К.

Часть людей оказалась уверена, что, несмотря на ряд издержек, в Америке всё же проще добиться успеха, если у тебя есть голова на плечах. Граждане отметили, что в России нет тех возможностей, которые для своих граждан предоставляют власти США.

«В Штатах легче подняться, чем у нас. Там много фирм, особенно юридических, куча всяких корпораций, где можно начать карьеру, допустим курьера или младшего помощника юриста. И потихоньку подниматься. У нас же подобных фирм и корпораций нет, корпоративный бизнес есть только в Москве, и то в зачаточном положении. В больших корпорациях у нас работают все свои, друзья, родственники и родственники друзей», — поделился своим мнением Олег Е.

Ряд пользователей отметил, что если бы в Российской Федерации в среднем была более тёплая погода, то вероятность появления таких же кочевников, что и в США, была бы намного больше.

«При нашем климате, где столбик термометра порой опускается ниже 40 градусов, этот вариант жизни неприемлем! Если бы было потеплее, кто знает, может быть, и у нас образовывались города из трейлеров», — предположил Владимир Т.

Greg Gjerdingen Жизнь на колесах

Нашлись и те, кто считает, что нет на нашей планете такой страны, в которой бы не было никаких социальных, экономических или политических проблем. Везде люди сталкиваются с препятствиями, которые либо ломают людей, либо люди их преодолевают.

«Нигде в этом мире нет райской жизни. Если есть такие дурачки, которые верят в рассказы об американской мечте, то пусть они посмотрят все эти голливудские фильмы, где показана обратная сторона всего этого дела», — написал Олег И.

Напомним, 25 апреля РИА Новости опубликовало статью, в которой авторы материала рассуждали на тему жизни простых жителей Соединённых Штатов Америки, которые живут в трейлерах, и, чтобы выжить, им приходится путешествовать по стране.