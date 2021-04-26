Заявление генерального директора Института политических исследований Сергея Маркова о том, что воссоединение Донбасса с Россией является первостепенной задачей Москвы, а жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья её в этом поддержат, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина после распада

»Давно пора исконно русским территориям вернуться на Родину! Вслед за Крымом и Донбассом!» — считает пользователь под псевдонимом «Котик Мегаватник».

Многие пользователи оказались убеждены, что перечисленные населённые пункты Украины всю свою жизнь являлись частью России и лишь последние 30 лет пребывали в составе другого государства.

Duma.gov.ru Сергей Марков

«Города эти всегда были российскими. Украина — искусственное образование на землях Российской империи», — считает Геннадий С.

Некоторые комментаторы отметили тот факт, что восточная часть Украины практически полностью населена лишь русскими людьми, поэтому естественным будет их желание вернуться в состав Российской Федерации.

«Да там, собственно, исторически украинские города хоть есть? По-моему, там и живут-то одни русские», — отметил Евгений Л.

Часть пользователей считает, что кого попало в Россию пускать не следует. Граждане считают, что нужно сначала убедиться, что население тех или иных территорий Украины не настроено к нашей стране враждебно.

«Вхождение в состав России жителям Украины надо заслужить! Последние годы они делают всё, чтобы сохранить свою ложную самостийность», — написал Юрий П.

Ряд пользователей указали, что были бы счастливы, чтобы их города на Украине вновь стали частью Российской Федерации. Люди уверены, что такой позиции придерживаются все здоровые люди.

«Будь я украинцем, проживающим в любом городе Украины, я бы обеими руками был за присоединение к России. В России есть проблемы, но жить на Украине, быть украинцем, и не хотеть это изменить, могут либо неумные, либо нездоровые люди», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Гасконец».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Другие отметили, что западная часть Украины была бы крайне не рада вхождению в состав России, но оказалась бы счастлива, окажись она вновь в Венгрии, Польше или Румынии.

«Ну, не знаю, как за присоединение к России, а вот за передачу Галичины обратно полякам её жители точно готовы проголосовать», — предполагает Жорж М.

Нашлись и те, кто отметил, что против разделения Украины выступает не её население, а олигархи, которые кормятся за счёт этих людей.

«Для простых украинцев федерализация и разделение было бы наилучшим вариантом. Одна половина к России, другая ближе к Европе, и конкурируй. Но для украинских олигархов, собирающих свою феодальную ренту, это смерть. Причём и ЕС для них смерть, и присоединение к России. И если договориться с Россией у них ещё были шансы, то с западными акулами шансов никаких», — пишет Валерий Ф.

Напомним, 25 апреля издание «Аргументы недели» опубликовало материал, в котором генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал воссоединение Донбасса с Россией первостепенной задачей Москвы, и что жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья её в этом поддержат.