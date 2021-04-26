Заверение министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что все школьные учебники после требования президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию будут проверены, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в школе

»Да большинство современных учебников вообще стоит проверить на адекватность», — считает Александр С.

Многие пользователи считают, что главе нашего государства следовало бы сначала разобраться, почему министр просвещения в принципе допустил ситуацию, которая потребовала срочного анализа имеющихся школьных учебников.

«Для начала министра бы на ковëр, рассказал бы нам всем, в чём смысл современного среднего образования», — предлагает Алекс С.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Ряд граждан отметил, что и на лидере страны лежит большая ответственность за актуальную ситуацию в сфере образования.

«А где всё это время находится президент в рабочее время, если его всё время что-то удивляет, и кто на самом деле управляет страной. Просто к чему это всё приведёт, уже более-менее понятно», — написал Андрей К.

Некоторые комментаторы оказались по-настоящему возмущены тем, что всё это время в руководстве страны никто толком не имел никакого представления о том, что происходит с учебными материалами в сфере образования.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников» — т. е. вы не знаете даже, что вы выпускаете и чему учите целое поколение?!» — обращается Ник В.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Учебники

Часть людей пришла к выводу, что те, кто сознательно решил переврать исторические факты в учебниках для школ, должны быть подвергнуты жёсткому наказанию.

«Неплохо бы ещё всех авторов таких учебников навсегда отлучить от написания хоть чего-нибудь учебного в России. Да и в целом от любого госзаказа. В назидание им и прочим «творцам истории», — поделился своим мнением Финист Я.

Другие призвали российские власти вернуться к тому устройству образования, которое было в Советском Союзе. Люди уверены, что опыт СССР в вопросе образования был самым успешным из всех на этой планете.

«Следует вернуть такое образование, какое было в СССР, а все западные приписки вычеркнуть. Давно пора было проверить и наказать виновных, которые специально разрушили и продолжают рушить российское образование», — пишет Геннадий Г.

Отдельные пользователи считают, что самым правильным было бы решение выбрать для российских школ единые учебники по предметам, чтобы больше не было такой вакханалии в сфере образования.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Учебники

«В России должна быть единая программа и учебник по истории, разработанный ведущими историками страны с независимой оценкой в РАН», — отметила Татьяна М.

Напомним, 25 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал проверить все школьные учебники после послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. По словам лидера страны, к примеру, некоторые современные школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве, что вызывает удивление.