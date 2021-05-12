Тридцать шесть ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля минувшей ночью. Такой обстрел гражданских объектов можно назвать преступлением против человечности. Правда, такие формулировки не применяются, когда речь идет об обстреле Израиля.

Israel Defense Forces Палестинец

В последнем случае не было жертв с израильской стороны и не было ответного удара. Можно ли предположить, что обстрел Израиля был показухой? Можно, и тем не менее. Представим себе, как группа боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпускает тридцать шесть ракет из Воскресенска по Люберцам и не попадает по жилым объектам. Какой реакции просило бы сердце наших читателей в таком случае?

На этот раз в Израиле было принято решение воздержаться от «вламывания», но это не значит, что так будет продолжаться. Всё это на фоне растущей напряженности в Иерусалиме и некоторых других городах, где арабские жители совершают последнее время систематические акты агрессии по отношению к своим израильским соседям.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

С начала месяца поста Рамадан заметно активизировались товарищества смутьянов в Иерусалиме, Яффе и некоторых других городах. Они отмечают завершение поста вечерами и празднуют — нападениями на израильских соседей. Следует оговориться, что прошлым четвергом 22 апреля несколько сотен молодых израильтян провели в ответ в Иерусалиме громкое и полыхательное шествие. Это был единственный случай ответной инициативы, что было исключением из правил.

Что привело к накалу атмосферы на этот раз?

Если в США массовые беспорядки начались год назад с непреднамеренного причинения смерти преступнику-рецидивисту Джорджу Флойду, то в Израиле и этого не сыщем. Напротив, арабские граждане могли бы радоваться, что живут в стране, где в некоторых населенных пунктах зараженность ковидом уже сведена к нулю. Ан нет.

При первичном копании обнаружим связь между смутой и запланированными выборами в парламент Палестинской автономии. Поборники демократии должны бы знать о первых за пятнадцать лет выборах в «палестинский парламент». То есть пятнадцать лет там не проводилось вовсе никаких выборов. Речь идет о голосовании арабского населения сектора Газы, а также — Иудеи и Самарии (Западного берега). Если в первом районе прочно правит Хамас (филиал организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), то основная территория управляется наследником Арафата, Махмудом Аббасом.

После нескончаемо длительных переговоров о проведении выборов был назначен точный срок — 22 мая. Опросы показывают, что на этот раз Хамас имел реальный шанс на убедительную победу повсеместно. Для Израиля это уже не оранжевый, а сильно коричневатый сценарий, если вся территория автономии будет управляться филиалом «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Верхушка автономии вдруг осознала, насколько проведение выборов опасно для нее самой. И тут у нее появился шанс. Поскольку Иерусалим — неотъемлемая часть Израиля де-юре и де-факто, то проведение выборов в «палестинский парламент» в самом стольном граде не рассматривалось. Что никак не помешало бы арабским жителям проголосовать туда же, отъехав 3−4 километра от самого города. Существовали и иные возможности.

Предполагается, что первые уличные бесчинства носили спонтанный характер. Но вскоре Палестинская автономия Аббаса нашла в волне смутьянства шанс на отмену выборов. Выходит, Израиль не дает голосовать в самом Иерусалиме, беспорядки все лише — вот и предлог для отмены всего голосования.

С другой же стороны Хамас получил возможность продемонстрировать несгибаемость, подкрепляя требования проведения выборов выпуском ракет по Израилю из Газы. Даже если не попадают, то воодушевляют.

riots palestine Волнения в Палестине

Всё идет к тому, что выборы будут отменены. Можно будет обвинить в этом Израиль. А пока и Хамасу, и Махмуду Аббасу выгодны эти беспорядки.

Отметим особую осторожность израильских полицейских в эти дни. Ни одного смертного случая при разгоне мятежных шаек.

Скорее всего, Израилю предстоит применить силу для наведения порядка. Следует также поставить точный диагноз происходящему. И тут придется признать, что бесчинства начали не арабы Газы или автономии, а арабские граждане Израиля. Внутриарабское насилие привело так уже к десяткам убитых с начала года. Это не имело изначально политических и идейных корней, но атмосфера насилия и беззакония выплеснулась затем и на израильских соседей. В обычно мирном городе Яффа исламисты совершили серию нападений на религиозных еврейских жителей города — соседа Тель-Авива.

Израиль всячески демонстрирует нежелание горячего конфликта в это время. Но при должном террористическом усердии ему придется увесисто ответить.