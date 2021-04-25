Великобритания направит в Черное море военные корабли

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает Ahval News со ссылкой на The Sunday Times, одновременно с обсуждением в Турции Конвенции Монтрё о статусе проливов, после отказа США от планов разместить военные корабли в акватории Черного моря в связи с обострением конфликта между Россией и Украиной, свои корабли решила направить Великобритания. Лондон объявил о переброске военных кораблей в Черной море в знак поддержки Киева в связи с эскалацией напряженности между Россией и Украиной в автономном регионе Донбасс и официально проинформировал об этом Турцию. По данным The Sunday Times, в мае Великобритания перебросит в акваторию Черного моря два военных корабля авианосной оперативной группы британского военно-морского флота в Средиземном море — эсминец и фрегат.

Чавушоглу: «Мы купили С-400, чтобы пользоваться»

В интервью телеканалу Habertürk относительно приобретенных у России противоракетных комплексов С-400 глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушогу сказал: «Мы потратили столько денег не для того, чтобы хранить их. С-400 нужна формула. Мы закупили их, чтобы пользоваться». На один из вопросов журналиста глава МИД ответил, что Турция может продать беспилотные летательные аппараты России или любой другой стране. В ходе беседы Чавушоглу также коснулся темы отношений Турции с Египтом. Он подчеркнул, что «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не террористическая организация, а политическое движение, которое пытается прийти к власти путем выборов, и что они были против военного переворота в Египте и гибели людей. «Мы не были против, потому что там были «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если бы в тот день президент Сиси был на посту, и переворот совершил бы кто-то другой, мы все равно бы заняли аналогичную позицию. Мы против военного переворота вне зависимости от того, против кого он совершен», — сказал Чавушоглу.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Вокруг ПСР разгорается скандал с контрабандой людей

Согласно сообщению газеты Sözcü, раскрыта схема контрабанды людей из муниципалитетов, в которых в большинстве правящая Партия справедливости и развития. Она всплыла после того, как было обнаружено, что граждане из муниципалитета Ешилюрт провинции Малатья выезжают в Германию и не возвращаются обратно. Еженедельно 3−4 автобуса людей со служебными паспортами на руках ищут убежища в странах Европы. Факты отправки граждан за границу по «серым паспортам» также были установлены и в других муниципалитетах, в которых в большинстве все та же правящая ПСР. В этой схеме были замешаны и другие муниципалитеты провинций Элязыг, Бурса, Орду и Токат. Германия начала расследование в отношение владельцев «серых паспортов», которые по факту Турция должна выдавать исключительно государственным служащим, спортсменам и официальным представителям. Стало известно, что Берлин планирует сделать в МИД Турции официальный запрос с требованием разъяснить, каким образом за такой короткий срок служебные паспорта получают граждане, которые не имеют на это никакого права. По данным Статистического института Турции, в период с 2016 по 2020 год отток населения за границу увеличился на 97%.

Густав Рудольф Буланже. Торговля рабами. 1886

153-е место в мировом рейтинге свободы СМИ

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, организация «Репортеры без границ» опубликовала мировой рейтинг свободы СМИ, согласно которому Турция в этом году немного улучшила свои позиции, заняв 153-е место из 180. При определении индекса во внимание также принимались результаты опроса, проведенного журналистами, учеными, юристами и правозащитниками в период с середины декабря до конца января, о фактах насилия и тюремного заключения представителей СМИ. В первый год публикации индекса — в 2002 году — Турция занимала 99-е место, в 2016-м — 151-е, в 2017 году — 155-е, в 2018 и 2019 годах — 157-е, а в 2020 году — 154-е.

Открытый протест коллегии адвокатов Северного Кипра

Как сообщает FOX TV, коллегия адвокатов Северного Кипра выразила открытый протест на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «они неправильно понимают понятие светскость, а Северный Кипр — не Франция», относительно запрета на курс Корана, принятого Конституционным судом Северного Кипра. Киприотско-турецкая ассоциация адвокатов и местная коллегия адвокатов подчеркнули, что «независимость судебной власти является гарантией демократии». Юристы вместе со всеми слоями общества будут продолжать защищать независимость судебной власти, являющейся основой верховенства закона, от любых посягательств на функционирование судебной системы.

dimitrisvetsikas1969 Флаг Кипра

Байден назвал события 1915 года в Османской империи «геноцидом»

Согласно сообщению NTV, президент США Джо Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении к 106-й годовщине событий 1915 года, В Турции реакция продолжается. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу: «Мы отвергаем эти заявления [Байдена], единственная цель которых — популизм». «Эти люди не могут управлять Турцией в будущем», — сказал Догу Перинчек, председатель партии «Родина», которая действует вместе с правительством, нацелившись на ПСР.

Солдаты у свлки останков жертв геноцида в армянской деревне Шейхалан во время Первой Мировой Войны. 1918

Перестановка в кабинете министров

Указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованным в Resmi Gazete, от занимаемых должностей освобождены министр торговли Рухсар Пекджан и министр по делам семьи, труда и социальных услуг Зехра Зюмрют Сельчук. Министр торговли уволен по причине того, что он продавал дезинфицирующие средства министерству через свою собственную компанию. На его место назначен заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Мехмет Муш, который известен как человек из круга приближенных Берата Альбайрака. Указом президента министерство по делам семьи, труда и социальных услуг разделено на два отдельных ведомства — министерство семьи и социальных услуг и министерство труда и социального обеспечения. Министерство по делам семьи и социальных услуг возглавила член законодательного совета от ПСР Дерья Янык, а кресло министра труда и социального обеспечения досталось главному советнику президента и заместителю председателя совета по социальной политике Ведату Бильгину.

75-километровая вереница грузовиков

Как передает газета Dünya Ekonomi, проблема, с которой столкнулись турецкие грузовики, застрявшие на Владикавказском таможенном посту на границе России и Грузии, превратилась в настоящую драму. Около 4 тысяч турецких грузовиков вот уже несколько недель не могут пересечь российско-грузинскую границу. Очередь из грузовиков на Владикавказском таможенном посту превысила 75 км. Аналогичная ситуация наблюдается и на турецко-грузинской границе. Из-за увеличения экспорта и задержки на таможне, на КПП «Сарп» в Артвине выстроилась огромная вереница грузовиков, занимающихся международными перевозками. Очередь тянется через районы Кемальпаша и Хопа, расстояние между которыми составляет около 20 км, до района Архави.

США исключили Турцию из программы F-35

Согласно сообщению NTV, министерство обороны США направило Анкаре официальное уведомление об исключении Турции из программы F-35. Официальный представитель ведомства подтвердил, что совместный меморандум о взаимопонимании, подписанный Турцией 26 января 2007 года, расторгнут, а к подписанию нового меморандума приглашены все страны-партнеры, кроме Турции. Напомним, что, согласно совместному меморандуму о взаимопонимании по программе «Единый ударный истребитель F-35», Турция выступала в роли сопроизводителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Расследование в отношении главы оппозиционной партии

Как пишет журналист газеты Hürriyet Месут Хасан Бенли, прокуратура начала расследование в отношении председателя Республиканской партии народов — главной оппозиционной партии Турции — Кемаля Кылычдароглу по подозрению в причастности к терроризму. Стало известно, что расследование в отношении Кылычдароглу, актера Левента Узюмджю, председателя Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции Арзу Черкезоглу и некоторых бывших депутатов РПН было начато из-за встречи социалистического интернационала в Колумбии в 2017 году. Поводом для расследования послужило выступление на встрече экс-сопредседателя партии «Демократический союз» Салиха Муслима.

Турция «на повестке дня» в Европе

Как сообщает турецкая редакция Euronews, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в четверг, 22 апреля, Турция вновь была «важным вопросом повестки дня». На пленарном заседании в Страсбурге 89 голосами «за» одобрен доклад «Функционирование демократических институтов в Турции» и сопровождающий его проект резолюции. 16 парламентариев проголосовали против, воздержались — 23. В то время как Турция и Азербайджан голосовали против, Россия и Сербия предпочли воздержаться. В тексте доклада и резолюции, подготовленных докладчиками ПАСЕ по Турции, шведским парламентарием Томасом Хаммарбергом и английским парламентарием Джоном Хауэллом, отражены вопросы выхода Турции из Стамбульской конвенции, парламентской неприкосновенности, независимости судебной системы и свободы слова.

Последствия отмены российских туров

Согласно сообщению газеты Dünya Ekonomi, по данным Центробанка Турции, объем доходов от продаж дорожных сумок и чемоданов в 2019 году до пандемии достигал примерно 5 миллиардов долларов. В 2020 году из-за пандемии эта цифра сократилась до 2,2 миллиарда долларов. Из них 1 миллиард долларов потерь возник из-за снижения объемов продаж дорожных сумок и чемоданов в Россию. Несмотря на снижение объемов продаж, в прошлом году в Россию было продано дорожных сумок и чемоданов на сумму около 1 миллиарда долларов. В связи с ограничением авиасообщения, Турция понесет дополнительные убытки в размере не менее 300 миллионов долларов. Прогнозируется, что к концу сезона, запланированного на начало июня, рынок Лалели в Стамбуле потеряет 20% прибыли, а рынок Мертер — 50%. Сокращение прибыли приблизительно на 30% также ожидается и в кожевенной промышленности, которая составляет значительную часть производства в Средиземноморском регионе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российские туристы на пляже. Турция

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турецкая медицинская ассоциация обращает внимание на то, что даже по официальным данным минздрава смертность от коронавируса в Турции выросла в 4,7 раза, и призывает к полному закрытию страны.

Посол Швеции в Анкаре Штеффан Херрстрём был вызван в МИД, где ему был выражен протест в связи с недавней встречей министра обороны Петера Хултквиста с главой Сирийских демократических сил Мазлумом Кобани.

В Турции вот уже две недели активно обсуждают 128 миллиардов долларов, испарившихся из резерва Центробанка. Министр казначейства и финансов Лютфи Эльван обвинил в причастности к данному инциденту зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, члена правящей Партии справедливости и развития Берата Альбайрака.

Из-за рекордного роста числа случаев заражения коронавирусом Швейцария включила Турцию в список стран «повышенного риска». Пассажиры, приезжающие в Швейцарию из Турции, будут помещены на 10-дневный карантин.

Проживающий в Германии турецкий боксер Юнсал Арык заявил о том, что хочет поднять вопрос о пропавших деньгах на боксерском ринге и выйти на бой с Александром Кувацем, который состоится 24 апреля, в футболке с надписью: «Где 128 миллиардов долларов?».

Центральный банк опубликовал постановление, запрещающее платежи криптовалютой.

Правительственный телеканал ATV сообщил о том, что Турция экспортирует природный газ в 60 стран мира. В это поверили миллионы людей. Эта новость подверглась насмешкам со стороны пользователей социальных сетей.

Спортсменка из Турции Бюшра Ышылдар завоевала золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди юниоров.

По словам члена Турецкой медицинской ассоциации Османа Озтюрка, реальное число жертв коронавирусной инфекции составляет 100 тысяч.

Роспотребнадзор России обязал россиян, возвращающихся из Турции и Танзании до 1 мая, сдавать тест на COVİD-19 дважды.