



Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) Вечный огонь. Мемориал жертвам геноцида. Ереван

Произошло то, чего ранее избегали делать все американские президенты. Джо Байден оказался первым из них, кто назвал геноцидом убийство свыше полутора миллионов этнических армян на территории Османской империи в 1915 году. Сделал он это в своем обращении по поводу Дня памяти. «Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, — говорится в заявлении Байдена. — Обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний».

Понятно, что в числе первых, кто позитивно отреагировал на эту акцию, был премьер-министр Армении Никол Пашинян, который опубликовал текст отправленного американскому президенту письма, в котором подчеркивается, что «жест Вашингтона» можно считать «воодушевляющим и вдохновляющим примером для тех, кто настроен на формирование терпимого международного сообщества». Понятно и то, что Байден адресовал свое заявление и проживающим в США армянским иммигрантам, которые «за минувшие десятилетия обогатили Соединенные Штаты, никогда не забывая при этом трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам». На этой неделе 100 членов Палаты представителей США подписали инициированное армянской диаспорой письмо с призывом к Байдену признать события 1915 года геноцидом. Предсказуемой является и реакция Анкары, которая отрицает факт Геноцида армян, квалифицируя события 1915 года в восточных вилайетах страны как «трагедию, которая затронула не только одних армян». В этой связи МИД Турции выступил с заявлением, в котором говорится, что «заявление США искажает исторические факты и никогда не будет принято турецкими гражданами, а также открывает глубокую рану, которая подрывает доверие и дружбу между нами». Анкара осудила заявление Байдена «самым решительным образом».

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Польша — Турция — Канада — Россия — Италия Геноцид армян

Сразу всплывают важные нюансы и выводы. Вашингтон перешел определенную черту. Причем после того, как Байден лично сообщил в первом после своего избрания на пост президента телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о будущем заявлении. При этом оба лидера даже договорились о личной встрече в июне месяце на саммите НАТО в Брюсселе. Очевидно, что США предприняли внешне символичный шаг, но он содержит серьезный политический подтекст. В 2019 году американские Палата представителей и Сенат единогласно приняли резолюцию, признающую массовые убийства армян актом геноцида. Произошло это в момент серьезного обострения в отношениях между США и Турцией из-за решения Анкары начать военную операцию против сирийских курдов и купить российские С-400. Тогда президент США Дональд Трамп отказался подписать резолюцию, чтобы не обострять отношения с Турцией, важным союзником по Североатлантическому альянсу.

Tccb.gov.tr Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган

И сейчас Байден всего лишь обозначил отношение к событиям 1915 года в Османской империи, никакой резолюции не подписав. Но как бы то ни было, Вашингтон нанес по Анкаре серьезный морально-политический удар, который также имеет адресную мотивацию. Ведь для «наказания» Турции за несоблюдение прав человека, сирийскую политику или покупку С-400 американцы располагают иными решениями. Проблема в том, что после второй карабахской войны, которая была остановлена в результате трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией при участии Турции в повестку дня выдвигался вопрос о нормализации отношений Анкары и Еревана. О такой возможности ранее заявлял и сам Эрдоган. Наметившийся ход событий в регионе предполагал его решение в самом обозримом будущем, хотя, на наш взгляд, Турция неоправданно его затягивала. Теперь, если Анкара будет подавать сигналы Армении о готовности начать диалог, это будет восприниматься в Турции как «результат решения Байдена», на что Анкара вряд ли решится в обозримом будущем.

Более того, не исключено, что США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию станут в этом формате играть на обострение. Не случайно исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян призвал Байдена увеличить поддержку Армении, «не имеющей выхода к морю, находящийся в блокаде, пережившей геноцид и столкнувшейся с непрекращающимися попытками Анкары и Баку продолжать совершать свои преступления». Как и не случайно то, что в Ереване так и не определились, как же выстраивать отношения с Турцией: одни считают, что первичен процесс признания Геноцида армян, другие считают, что надо договариваться с турками. Одним словом, в Закавказье ситуация будет политизироваться.

Конечно, заявление Байдена о признании Геноцида армян — акция исторического значения. Но Армении она нужна была раньше. Как говорят русские, дорога ложка к обеду. Ведь до Байдена ранее уже 32 государства (в том числе — Россия ещё в 1995 году) признали актом геноцида массовые убийства армян, совершенные в начале ХХ века на территории Османской империи.