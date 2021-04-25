«Майор Гром»: в России можно снимать кинокомиксы, но непонятно, зачем
После короткометражного фильма, снятого Владимиром Бесединым по мотивам отечественного комикса об отважном «менте» майоре Игоре Громе, режиссер Олег Трофим («Лёд») решил, что ему по плечу и двухчасовое супергеройское кино. Попытки снять нечто подобное уже предпринимались — фантастический боевик «Защитники» Сарика Андреасяна оказался столь провальным, что его и упоминать не очень прилично. Трофим не пошел по этому тернистому пути и снял легкий иронический детектив, в котором из фантастического разве что неиссякаемые огнеметы в наручах сверхтехнологичной брони главзлыдня.
Итак, Игорь Гром (Тихон Жизневский) — неудобный и неуживчивый сотрудник питерского Управления МВД, склонный работать в одиночку и по собственным правилам. Питер, кстати, в картине вполне опознается по своей архитектуре — но и только. На самом деле это старый недобрый Готэм, перенесенный на берега Невы и замаскированный под северную столицу. Интерьеры Управления тоже списаны с полицейских участков из фильмов и сериалов о Бэтмене, Робокопе, Флэше и иже с ними. О том, что мы всё же в России, напоминает лишь кепочка главного героя из времен нуара отечественного — двадцатых, тридцатых или сороковых годов.
Методы у майора такие, что и не снились Глебу Жеглову, который на фоне Грома выглядит аристократом в белых перчатках. Майор считает возможным избивать до полусмерти представителей преступного мира, выколачивая из них — причастных и непричастных — нужные показания. За это его то и дело для порядка увольняют — но понарошку, потому что без его крепких кулаков раскрываемость будет стремиться к нулю.
Всё идет своим чередом, Гром ловит обычных жуликов своими оригинальными способами — борцовский поединок грузовиков на Дворцовой площади — заурядная рутина для нашего героя. Пока всё радикально не меняется в один несчастливый момент: суд безо всяких оснований выпускает на свободу наглого сынка олигарха, который насмерть сбил детдомовку. И в городе появляется мститель, объявляющий смертельную войну всем «сильным мира сего». На голове у мстителя зловещий капюшон, на лице — маска в виде птичьего черепа, а из рук вырываются струи пламени. Начав с миллиардерского сынка, маньяк-пироман дальше не щадит никого, включая жен и детей олигархов. Благодаря неподцензурным соцсетям у карателя зарвавшихся богатеев, назвавшегося Чумным Доктором, оказывается масса поклонников и подражателей. Кто остановит всё это безумие? Конечно, наш бравый майор!
Хотя личность слетевшего с катушек мстителя нам вроде как демонстрируют с самого начала, детективная интрига в фильме всё же присутствует, а безумие маньяка-идеалиста куда глубже, чем кажется. В финале на чинных питерских улицах разворачивается полный хаос, а потому майору никак не справиться в одиночку, как бы он ни отбрыкивался от помощи своих друзей — бесстрашной видеоблогерши Юли Пчёлкиной (Любовь Аксенова), которая тут исполняет роль дежурной журналистки супергеройских фильмов, и столь же дежурного лопоухого новичка-напарника Димы Дубина (Александр Сетейкин). «Робин» и журналистка, разумеется, не подкачают и явятся на подмогу в последний момент.
Фильм снят полупародийно, как бы не всерьез, и основан на косвенных цитатах. Взять хотя бы шаверму, которую то и дело поглощает главный герой — это и яркая отечественная реалия, и отсылка к гастрономическому капризу Железного Человека. Шавермой на двоих, вместо классического поцелуя в диафрагму, фильм и заканчивается. А больше ничего российского — кроме питерских пейзажей и кепочки — в фильме и нет. Все типажи второстепенных героев — «оттуда, из Голливуда». Да и главный герой по традиции влачит бремя одиночества и не доверяет людям и окружающему миру. Причем если аутизм главгада (Сергей Горошко) объясним его прошлым, то Гром то ли страдает, то ли наслаждается своим мрачноватым одиночеством просто «для красоты».
Куда интереснее собственно детективных поисков и супергеройского мордобоя идейная «начинка» фильма. Главным злом в нём оказывается Интернет, точнее, Интернет анонимный и лишенный цензуры. А также активная нелюбовь к оборзевшим богачам, которая выставляется банальной завистью неудачников. Бороться против оборзевших, как явствует из фильма, могут только маргиналы и психи, слуги же закона способны только утешать пострадавших от несправедливости и играть желваками. Какова альтернатива самосуду и анархистским погромам, совершенно непонятно. Чумной Доктор, разумеется, зло, беспорядки на улицах — зло. А где добро? Олицетворяющий вроде бы добро майор отличается от злодея только тем, что не убивает людей (избивать — можно и нужно). Социальная несправедливость заставляет его всего лишь смотреть на окружающий мир с сугубым пессимизмом и отвращением, но борьба с нею — абсолютно не его дело.
Современная Россия, до предела «готэмизированная», предстает как одна сплошная язва, что-то вроде фигурирующей в сюжете чудовищной свалки. Даже свобода слова здесь приносит по большей части не очищение, а разрушение. Олигархи, братки, маньяки — то, что перед нами не 90-е и не начало нулевых, видно лишь по надписям «Полиция» на униформе и по суперсовременным гаджетам. Несмотря на довольно качественный мягкий юмор, «осадочек» после просмотра остается весьма густой и тяжелый. Абсолютно не русский по стилю и эстетике боевик предлагает здравомыслящим гражданам России единственный рецепт — стоически терпеть, не делать глупостей, сторониться экстремизма и молиться на полицию и цензуру, которые нас берегут, при этом то и дело посылая законность на три веселых буквы. Такой вот развлекательно-охранительски-фрондерский микс для наших неспокойных времен. Чего здесь больше — охранительства, фрондерства или простого хайпа на горячих темах, сложно сказать.
В общем и целом фильм вышел вполне увлекательным и смотрибельным. Трофим доказал — снимать супергеройские кинокомиксы мы всё же можем. Остается вопрос — зачем? В США, стране эмигрантов, лишенной единой культуры и фольклора, супергерои заменяют богатырей, зигфридов, беовульфов и рыцарей Круглого Стола. В России есть и самобытная культура, и фольклор. Да и кино детективного жанра имеет богатейшие и вполне оригинальные традиции. Оставить всё это позади и в стороне, чтобы, «задрав штаны», бежать за «Марвелом» и Голливудом, ученически передирая их прописи — какой в этом смысл? Разве что чтобы показать, что у нас в России супергерой без костюма круче суперзлодея в костюме? Но Голливуду на это морализаторство плевать, а наш зритель как смотрел «Мстителей» и «Чудо-Женщин», так и будет смотреть. Ему бы показать незаметный героизм обычных честных «ментов» наших дней — без комедийных и фантастических выкрутасов и фиг в кармане. По-взрослому. Но, кажется, время для этого то ли еще не пришло, то ли уже упущено. Ясно одно — экранное «добро» с пудовыми кулаками, с шавермой в зубах и в старорежимной кепочке вряд ли спасет мир.