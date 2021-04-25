После короткометражного фильма, снятого Владимиром Бесединым по мотивам отечественного комикса об отважном «менте» майоре Игоре Громе, режиссер Олег Трофим («Лёд») решил, что ему по плечу и двухчасовое супергеройское кино. Попытки снять нечто подобное уже предпринимались — фантастический боевик «Защитники» Сарика Андреасяна оказался столь провальным, что его и упоминать не очень прилично. Трофим не пошел по этому тернистому пути и снял легкий иронический детектив, в котором из фантастического разве что неиссякаемые огнеметы в наручах сверхтехнологичной брони главзлыдня.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Итак, Игорь Гром (Тихон Жизневский) — неудобный и неуживчивый сотрудник питерского Управления МВД, склонный работать в одиночку и по собственным правилам. Питер, кстати, в картине вполне опознается по своей архитектуре — но и только. На самом деле это старый недобрый Готэм, перенесенный на берега Невы и замаскированный под северную столицу. Интерьеры Управления тоже списаны с полицейских участков из фильмов и сериалов о Бэтмене, Робокопе, Флэше и иже с ними. О том, что мы всё же в России, напоминает лишь кепочка главного героя из времен нуара отечественного — двадцатых, тридцатых или сороковых годов.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Методы у майора такие, что и не снились Глебу Жеглову, который на фоне Грома выглядит аристократом в белых перчатках. Майор считает возможным избивать до полусмерти представителей преступного мира, выколачивая из них — причастных и непричастных — нужные показания. За это его то и дело для порядка увольняют — но понарошку, потому что без его крепких кулаков раскрываемость будет стремиться к нулю.

Всё идет своим чередом, Гром ловит обычных жуликов своими оригинальными способами — борцовский поединок грузовиков на Дворцовой площади — заурядная рутина для нашего героя. Пока всё радикально не меняется в один несчастливый момент: суд безо всяких оснований выпускает на свободу наглого сынка олигарха, который насмерть сбил детдомовку. И в городе появляется мститель, объявляющий смертельную войну всем «сильным мира сего». На голове у мстителя зловещий капюшон, на лице — маска в виде птичьего черепа, а из рук вырываются струи пламени. Начав с миллиардерского сынка, маньяк-пироман дальше не щадит никого, включая жен и детей олигархов. Благодаря неподцензурным соцсетям у карателя зарвавшихся богатеев, назвавшегося Чумным Доктором, оказывается масса поклонников и подражателей. Кто остановит всё это безумие? Конечно, наш бравый майор!

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Хотя личность слетевшего с катушек мстителя нам вроде как демонстрируют с самого начала, детективная интрига в фильме всё же присутствует, а безумие маньяка-идеалиста куда глубже, чем кажется. В финале на чинных питерских улицах разворачивается полный хаос, а потому майору никак не справиться в одиночку, как бы он ни отбрыкивался от помощи своих друзей — бесстрашной видеоблогерши Юли Пчёлкиной (Любовь Аксенова), которая тут исполняет роль дежурной журналистки супергеройских фильмов, и столь же дежурного лопоухого новичка-напарника Димы Дубина (Александр Сетейкин). «Робин» и журналистка, разумеется, не подкачают и явятся на подмогу в последний момент.

Фильм снят полупародийно, как бы не всерьез, и основан на косвенных цитатах. Взять хотя бы шаверму, которую то и дело поглощает главный герой — это и яркая отечественная реалия, и отсылка к гастрономическому капризу Железного Человека. Шавермой на двоих, вместо классического поцелуя в диафрагму, фильм и заканчивается. А больше ничего российского — кроме питерских пейзажей и кепочки — в фильме и нет. Все типажи второстепенных героев — «оттуда, из Голливуда». Да и главный герой по традиции влачит бремя одиночества и не доверяет людям и окружающему миру. Причем если аутизм главгада (Сергей Горошко) объясним его прошлым, то Гром то ли страдает, то ли наслаждается своим мрачноватым одиночеством просто «для красоты».

Куда интереснее собственно детективных поисков и супергеройского мордобоя идейная «начинка» фильма. Главным злом в нём оказывается Интернет, точнее, Интернет анонимный и лишенный цензуры. А также активная нелюбовь к оборзевшим богачам, которая выставляется банальной завистью неудачников. Бороться против оборзевших, как явствует из фильма, могут только маргиналы и психи, слуги же закона способны только утешать пострадавших от несправедливости и играть желваками. Какова альтернатива самосуду и анархистским погромам, совершенно непонятно. Чумной Доктор, разумеется, зло, беспорядки на улицах — зло. А где добро? Олицетворяющий вроде бы добро майор отличается от злодея только тем, что не убивает людей (избивать — можно и нужно). Социальная несправедливость заставляет его всего лишь смотреть на окружающий мир с сугубым пессимизмом и отвращением, но борьба с нею — абсолютно не его дело.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Современная Россия, до предела «готэмизированная», предстает как одна сплошная язва, что-то вроде фигурирующей в сюжете чудовищной свалки. Даже свобода слова здесь приносит по большей части не очищение, а разрушение. Олигархи, братки, маньяки — то, что перед нами не 90-е и не начало нулевых, видно лишь по надписям «Полиция» на униформе и по суперсовременным гаджетам. Несмотря на довольно качественный мягкий юмор, «осадочек» после просмотра остается весьма густой и тяжелый. Абсолютно не русский по стилю и эстетике боевик предлагает здравомыслящим гражданам России единственный рецепт — стоически терпеть, не делать глупостей, сторониться экстремизма и молиться на полицию и цензуру, которые нас берегут, при этом то и дело посылая законность на три веселых буквы. Такой вот развлекательно-охранительски-фрондерский микс для наших неспокойных времен. Чего здесь больше — охранительства, фрондерства или простого хайпа на горячих темах, сложно сказать.

В общем и целом фильм вышел вполне увлекательным и смотрибельным. Трофим доказал — снимать супергеройские кинокомиксы мы всё же можем. Остается вопрос — зачем? В США, стране эмигрантов, лишенной единой культуры и фольклора, супергерои заменяют богатырей, зигфридов, беовульфов и рыцарей Круглого Стола. В России есть и самобытная культура, и фольклор. Да и кино детективного жанра имеет богатейшие и вполне оригинальные традиции. Оставить всё это позади и в стороне, чтобы, «задрав штаны», бежать за «Марвелом» и Голливудом, ученически передирая их прописи — какой в этом смысл? Разве что чтобы показать, что у нас в России супергерой без костюма круче суперзлодея в костюме? Но Голливуду на это морализаторство плевать, а наш зритель как смотрел «Мстителей» и «Чудо-Женщин», так и будет смотреть. Ему бы показать незаметный героизм обычных честных «ментов» наших дней — без комедийных и фантастических выкрутасов и фиг в кармане. По-взрослому. Но, кажется, время для этого то ли еще не пришло, то ли уже упущено. Ясно одно — экранное «добро» с пудовыми кулаками, с шавермой в зубах и в старорежимной кепочке вряд ли спасет мир.