Заявление заместителя помощника президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Далипа Сингха о том, что результаты введённых в апреле санкций в отношении России пока что «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Белый дом, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своими соображениями 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

»От санкций мы только крепнем, давно пора переходить на свое, а не ввозить импортное», — пишет Фома К.

Многие пользователи считают, что представитель администрации президента США лукавит. Люди уверены, что Россия сумела устоять перед натиском западных санкций, и Вашингтону не удалось раскачать лодку на территории нашей страны.

«Ну, околонулевой результат — тоже результат, конечно. Но понтов, как всегда, у американцев не занимать», — указал Артём Л.

Некоторые комментаторы отметили, что США вводят санкции против России, но понимают, что желаемой цели они никогда не достигнут. Они делают это исходя из того, чтобы больше ничего просто не могут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«А какие могут быть результаты вообще? Санкции американцами вводятся для галочки, мол, ответили. Только этот шантаж ничего общего с дипломатией не имеет. Просто никак больше влиять не могут», — предполагает Лиана В.

Часть людей указали, что западные санкции всё-таки наносят существенный урон гражданам России. К примеру, они ощущают это, приходя в продуктовый магазин, в котором постоянно растут цены.

«У нас уже регулируют цены на продукты. Цены выросли абсолютно на всё, а зарплаты нет. Санкции влияют как на население, так и на чиновников», — отметила Сергей С.

«Капиталист понимает, что надо нагибать конкурента, либо же нагнут его. Так что нечему тут удивляться. В мире империализма и капитала так всё и устроено», — написал Александр С.

Нашлись и те, кто отметил, что попытки Соединённых Штатов задавить Российскую Федерацию привели мир на порог новой глобальной войны. Люди призвали Вашингтон остановиться и перестать лезть во внутренние дела нашей страны, иначе последствия будут плачевными для всех.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Отношения США и РФ, в результате применения санкций, стали настолько стабильными и предсказуемыми, что уже высланы почти все послы и в любую минуты может последовать ракетный удар в ответ на пересечение красных линий. Устанешь смеяться с этой вашингтонской болтовни», — поделился своим мнением Владимир М.

«К чему США и близки, так это к началу Третьей мировой войны. Если целью ставилось именно это, то Белый дом исполняет всё с блеском!» — написал Геннадий О.

Напомним, 24 апреля заместитель помощника президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Далип Сингх заявил в беседе с агентством Reuters, что результаты введённых в апреле санкций в отношении России пока что «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Белый дом.