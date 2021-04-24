В Забайкальском крае 24 апреля ознаменовано трагедией: как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на свои источники, начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов получил смертельное ранение на охоте в Карымском районе.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Гильзы

По некоторым данным, чиновник был убит сразу, второй раненый скончался по дороге больницы. Также сообщается, что в убийстве подозревают сторожа охотхозяйства, который в момент нападения был пьян.

Что касается охоты, то она, как говорят в СМИ со ссылкой на источники в органах власти, была законной: мужчины добывали кабанов, отстрел которых был разрешен в связи с африканской чумой свиней.

Несмотря на выходные, данное событие активно комментируют читатели в социальных сетях и на сайте информагентства.

75.fsin.gov.ru Евгений Шихов

«А какая охота может быть разрешена в апреле и на кого? Браконьерство!» — считает участник группы «Новости Забайкальского края» в «Одноклассниках».

"Вы хоть думаете, что пишете? Какая охота весной? Все самки стельные! Добрый хозяин никогда не будет убивать стельное животное, а эти полезли в тайгу весной!» — недоумевает Виктор.

«Вот так ни с того ни с сего пьяный сторож открыл стрельбу», — недоумевает Виктор Гусев.

«Скорее всего, конфликт какой-то произошёл, но, конечно, не без спиртного», — не исключает КРК.

«В связи с африканской чумой свиней была открыта охота на кабанов — это обычная практика», и поэтому генерал-майор и начальник СИЗО поехали на охоту — это обычная практика. Мне только непонятно, чума у домашних свиней, а кабаны при чем», — задаётся вопросом Светлана.

«Африканская чума и через диких кабанов передается, только ведь эти охотники за мясом поехали, а не убивать и сжигать кабанов», — отвечает Виктор Гусев.

Barni1 Кабан

«Это никому не понятно. Какая-то на коленке — быстро сделанная отмазка, ведь охота-то запрещена», — считает Елена.

«Очень странно, вроде карантин распространяется на 20 км. А они уехали за 100 км. Браконьерили? Да и сторож убил именно этих двоих. Заказ или месть?» — задаётся вопросом Константин.

«Когда по стране гуляет вирус криминальной чумы, заразиться ей может любой, и представитель власти, и удачливый коммерсант, и нищий студент, и даже невинная домохозяйка», — предполагает Константин.

Получить комментарий регионального управления СКР и УФСИН на момент публикации новости не удалось, отдел полиции Карымского района по телефону отказался от комментариев.