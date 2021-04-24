Материал газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах о том, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства, в том числе и пиво, в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Mohylek Карта Чехии, сделанная из пивных пробок

«То, что нам продают «чешское» далеко от того, что пьют в Чехии. Так что не велика потеря», — считает Виталий Т.

Многие пользователи считают, что Чехию пора приструнить. Следует ограничить импорт не только алкогольных напитков, но и вообще всех товаров, включая автомобили и даже авиаперелёты.

«Только так и должно быть. Более того, надо и на машины, и на перелёты наложить ограничения. Деградированная, дебильная, грязная и лживая Европа, готова исполнить приказ рабовладельца США!» — пишет Viktor S.

Некоторые комментаторы считают, что с Чехией пора разорвать все дипломатические и экономические связи. Люди убеждены, что эта страна — патологический предатель, который достаточно попил российской крови в XX веке и думает, что сможет повторить это в XXI.

«Что такое Чехия? Это трусливая приспособленка Европы, в Гражданскую пришла грабить Россию, в 38-м подняла лапки вверх, а потом прилежно работала на Гитлера всю войну. Короче, кто сытнее покормит, тому и лижут. Стоит ли с такими вообще иметь какие-то отношения?» — задаётся вопросом Антон П.

Жители Праги приветствуют немецкие войска. 1939

Часть людей отметила, что свято место пусто не будет, а значит, на место чешских товаров придут их конкуренты из других, более разумных стран Европы.

«Немецкие производители потирают ручки. Молодцы, чехи! Освободили место для конкурентов. Сейчас доля немецкого бизнеса в России увеличится», — предполагает Виктория П.

«В годы советской власти чешское пиво было очень популярным. Но это было тогда. Не было у него конкурентов, потому и было популярным. Сейчас, наверное, тоже есть любители чешского пива, но их, думаю, не так много. Ведь сейчас есть в продаже немецкое и австрийское пиво. Есть хорошее пиво российского производства. Поэтому, думаю, запрет на экспорт чешского пива особо не скажется на рынке пива. Зато отрезвляюще подействует на зарвавшихся», — предположил Vlad A.

Øyvind Holmstad Чешское пиво

Ряд комментаторов вынес предположение, что подобные решения являются популистскими и не принесут серьёзного ущерба для Чехии и правительство этой страны не понесёт ощутимые издержки.

«Сотрясание воздуха популистское. Так как всё это пиво производится в России, под российскими и зарубежными марками тремя ведущими пивными концернами. И Чехия ну ни капли ущерба заметного не получит», — считает Сергей Е.

Нашлись и те, кому оказалось совершенно наплевать на то, будет ли чешское пиво на российских полках, либо оно исчезнет.

«Вообще пофиг. Что есть это пиво, что его нет», — поделилась своим мнением Арина И.

Напомним, 24 апреля газета «Коммерсантъ» опубликовала материал со ссылкой на источники в госструктурах о том, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства, в том числе и пива, в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги.