В Астрахани снова отложили суд над «ревизором»: блогера не могут найти
В Астрахани заседание суда по делу о хулиганстве, в котором обвиняют блогера Григория Галямова, перенесли на 26 апреля из-за неявки фигуранта, сообщил портал «Каспий Инфо».
Григорий Галямов — астраханский блогер, бизнесмен, шоумен и ведущий. Относительную известность ему принес кастинг, который Галямов организовал для себя в стиле телешоу «Холостяк». В 2019 году он даже выдвигался на пост губернатора Астраханской области, но до этапа утверждения кандидатур не дошёл. В 2020 году он выпустил серию роликов, идею для которых тоже позаимствовал у популярного телешоу: Галямов стал ходить по магазинам, кафе, кальянным и «проверять» их работу. Широкая общественность узнала об астраханском «ревизоре» после одного из видеороликов: увидев, как он толкается с пожилой женщиной и бросает продукты на пол, астраханцы потребовали привлечь блогера к ответственности. Стало известно, что после визита Галямова женщина попала в больницу.
После скандального видео из лиманского магазина на канале Галямова было опубликовано еще несколько таких видео с «проверками». На них он вел себя менее вызывающе, однако комментаторы всё равно действия шоумена осудили, а некоторые — припомнили пострадавшую пожилую женщину. Есть также те, кто видеоролики считает полезными, а кто-то и вовсе считает, что Галямов зарабатывает на предпринимателях.
«Это должно делаться в соответствии с законом и уполномоченными на это организациями. А так — это беспредел!»
«Как я понял, он не чиновник и действовал по личной инициативе. Этот процесс мне лично импонирует. Потому как никогда особо не обращаю внимания на срок годности товара, не заморачиваюсь. А пару раз конкретно так обжегся на этом… Может, из-за таких блогеров что-то изменится. Думаю, процесс позитивный».
«Галямов обзавелся новыми полномочиями по изъятию документов и аппаратуры? А еще приобрел новую специальность: технолог пищевой промышленности. Смешные, непрофессиональные вопросы! Пафос, и только».
«Это беспредел, который прикрывается депутатом. Просрочку удалять надо законно, а не избивать продавцов».
«Жители этого села, можете выдохнуть! Он больше не приедет!»
«Вся съёмочная группа должна отправиться под суд».
«Это тот случай, когда не взяли работать в Роспотребнадзор, но очень хочется».
«В данном видео ни одной женщины (бабушки) не пострадало!»
«Лет пять надо такому ревизору, как Галямов, чтобы в сибирской тайге сухой кедр инспектировал».
«После Лимана представляться начал и разрешения спрашивать. Григорий, тогда объясните, почему так нахально, нахрапом действовали в Лимане? Просто в этом выпуске как будто совершенно другой человек!»
«Мое мнение: нашел просрочку или немаркированный товар — вызови полицию и Роспотребнадзор, а бросать продукты на пол не имеете никакого морального права».
Как уже сообщало ИА REGNUM, после скандала Галямова исключили из партии «Единая Россия». 24 марта «ревизор» попал в изолятор временного содержания: суд отпустил Галямова в больницу из-за жалоб на здоровье, но после визита к врачу тот в зал суда решил не возвращаться.