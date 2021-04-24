В Астрахани заседание суда по делу о хулиганстве, в котором обвиняют блогера Григория Галямова, перенесли на 26 апреля из-за неявки фигуранта, сообщил портал «Каспий Инфо».

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"Дело начали слушать еще 24 марта, но заседания неоднократно переносились по разным причинам. В частности, из-за того, что скандально известный шоумен попал в инфекционную больницу. А потом не являлся на слушания. Заседание, назначенное на 22 апреля, снова отложили из-за неявки подсудимого. Перенесли его на 26 апреля. В настоящее время полиция проводит мероприятия по исполнению решения суда о приводе шоумена на заседание. Однако стоит подчеркнуть, Галямов не находится в розыске», — сообщило издание.

Григорий Галямов — астраханский блогер, бизнесмен, шоумен и ведущий. Относительную известность ему принес кастинг, который Галямов организовал для себя в стиле телешоу «Холостяк». В 2019 году он даже выдвигался на пост губернатора Астраханской области, но до этапа утверждения кандидатур не дошёл. В 2020 году он выпустил серию роликов, идею для которых тоже позаимствовал у популярного телешоу: Галямов стал ходить по магазинам, кафе, кальянным и «проверять» их работу. Широкая общественность узнала об астраханском «ревизоре» после одного из видеороликов: увидев, как он толкается с пожилой женщиной и бросает продукты на пол, астраханцы потребовали привлечь блогера к ответственности. Стало известно, что после визита Галямова женщина попала в больницу.

Скриншот из vk.com/grigoriy_galyamov Григорий Галямов

«О том, что у Григория Галямова не было легитимных оснований проводить какие-либо проверки, подтвердило и региональное Управление МВД. Полиция ответила на запрос председателя межрегиональной общественной организации «Комитет по правам человека и законности» Карена Григоряна, в котором указала, что астраханский шоумен действовал не по букве закона.

«Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Вышеизложенные положения свидетельствуют о факте отсутствия полномочий у гр. Галямова Г.Ф. на осуществление как плановой, так и внеплановой проверки деятельности какого-либо индивидуального предпринимателя», — цитирует портал « Пункт А » ответ полиции.

Цитата из youtube.com Григорий Галямов толкает женщину

После скандального видео из лиманского магазина на канале Галямова было опубликовано еще несколько таких видео с «проверками». На них он вел себя менее вызывающе, однако комментаторы всё равно действия шоумена осудили, а некоторые — припомнили пострадавшую пожилую женщину. Есть также те, кто видеоролики считает полезными, а кто-то и вовсе считает, что Галямов зарабатывает на предпринимателях.

«Это должно делаться в соответствии с законом и уполномоченными на это организациями. А так — это беспредел!»

«Как я понял, он не чиновник и действовал по личной инициативе. Этот процесс мне лично импонирует. Потому как никогда особо не обращаю внимания на срок годности товара, не заморачиваюсь. А пару раз конкретно так обжегся на этом… Может, из-за таких блогеров что-то изменится. Думаю, процесс позитивный».

«Галямов обзавелся новыми полномочиями по изъятию документов и аппаратуры? А еще приобрел новую специальность: технолог пищевой промышленности. Смешные, непрофессиональные вопросы! Пафос, и только».

«Это беспредел, который прикрывается депутатом. Просрочку удалять надо законно, а не избивать продавцов».

«Жители этого села, можете выдохнуть! Он больше не приедет!»

«Вся съёмочная группа должна отправиться под суд».

«Это тот случай, когда не взяли работать в Роспотребнадзор, но очень хочется».

«В данном видео ни одной женщины (бабушки) не пострадало!»

«Лет пять надо такому ревизору, как Галямов, чтобы в сибирской тайге сухой кедр инспектировал».

«После Лимана представляться начал и разрешения спрашивать. Григорий, тогда объясните, почему так нахально, нахрапом действовали в Лимане? Просто в этом выпуске как будто совершенно другой человек!»

«Мое мнение: нашел просрочку или немаркированный товар — вызови полицию и Роспотребнадзор, а бросать продукты на пол не имеете никакого морального права».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после скандала Галямова исключили из партии «Единая Россия». 24 марта «ревизор» попал в изолятор временного содержания: суд отпустил Галямова в больницу из-за жалоб на здоровье, но после визита к врачу тот в зал суда решил не возвращаться.