Президент Польши Анджей Дуда в интервью Polsat News, комментируя чешско-российский конфликт, заявил, что «Россия хочет, чтобы ее считали великой державой». И продолжил: «Пожалуйста, мы ничего не имеем против того, чтобы Россия была великой державой, но с уважением к нашему суверенитету, нашей независимости, с уважением к нашим границам, а также к правам наших соседей, всех государств, которые связаны международными соглашениями, и прежде всего Россия должна уважать международное право».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Это можно считать определенным изменением тональности Варшавы, поскольку ранее она критически воспринимала действия Москвы за ее пределами, что определяет свойство великой державы (включая, например, операцию в Сирии). А что сейчас? Интервью Дуды состоялось после того, как он выступил на онлайн-саммите по климатическим изменениям, который организовал президент США Джо Байден. Проправительственные польские издания признали речь Дуды успешной, в то время как портал Politico заявил, что президент Польши «выглядел идущим заметно не в ногу с другими лидерами, рекламирующими амбициозные цели в области климата». И дело тут не только в том, что Варшава заметно отстает от многих стран в случае с декарбонизацией экономики и отказом от угольной промышленности. После поражения на президентских выборах в США Дональда Трампа польская правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) на американском направлении просто потерялась. Как замечает директор варшавского Института перспективных исследований Славомир Сераковский, «польское правительство, похоже, решило, что поддержание хороших отношений с США потребует слишком много уступок, что угрожает положению PiS» в то время, когда правящая коалиция теряет популярность из-за неспособности справиться с пандемией коронавируса.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Это создает вызовы для Дуды, который принял на себя кураторство польско-американских отношений. В первых числах января сего года он принял отставку главы своей канцелярии Кшиштофа Щерского, которому поручил создать Бюро международной политики (ВРМ) при президенте Польши по аналогии с Бюро национальной безопасности (BBN). Было заявлено, что Щерский возглавит его и в этом качестве будет отвечать за такие направления внешней политики, как отношения с США и инициативой «Троеморье». В четверг, 15 апреля, в Бельведере прошла торжественная церемония открытия работы ВРМ с участием президентской четы. Но теперь эту деятельность надо наполнять конкретным содержанием, что предполагает, во-первых, ревизию прежней «трамповской» повестки на польско-американском треке, во-вторых, определение ключевых постулатов политики Байдена на других направлениях, чтобы не создать там сложностей для Вашингтона. Одним из главных пунктов в этой ситуации становится вычисление отношений США с Россией.

Пока Варшаве приходится гадать, поскольку Белый дом продолжает игнорировать ее. Хотя Дуда по итогам климатического саммита заявил, что «польско-американские отношения находятся на хорошем уровне, поскольку носят стратегический характер» и «американцы видят в нас большого партнера», его слова выглядят неубедительными. Байден не звонит в Бельведер, а ближайшая встреча между ним и польским президентом может состояться не ранее июня, когда в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Но в каком формате, будут ли это отдельные переговоры или президенты просто пожмут друг другу руку на каком-нибудь общем мероприятии, неизвестно. При этом в ходе климатического саммита Байден сообщил: «Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа». Еще один сложный сигнал США для польских аналитиков, которым нужно разгадать, что за этим стоит. Потому что Москва и Вашингтон могут начать с углекислого газа, а закончить обсуждением раздела сфер влияния на постсоветском пространстве и в Центрально-Восточной Европе, договориться о выводе американского военного контингента из Польши, урегулировать украинский вопрос.

Wellcome Images Слон и моська

«Несмотря на нынешний кризис, каждая страна НАТО во главе с Америкой ведет свою игру с россиянами, — отмечает польская газета Rzeczpospolita. — Президент Байден предложил Владимиру Путину провести саммит в ближайшие месяцы. Он также приостановил заход в Чёрное море американских кораблей и ввел запрет лишь на прямую покупку российских долгов американскими инвесторами, но не через посредников. Всё это для того, чтобы не закрывать дверь для контактов с Россией там, где это нужно США: по поводу Афганистана, Ирана или прекращения гонки вооружений. Европейцы тоже играют в эту игру. Канцлер Меркель не отказалась от «Северного потока — 2», премьер Драги — от развития итальянского бизнеса в России, президент Макрон — от «перезагрузки» в контактах с Москвой. Остается Польша, которая в силу своей истории и местоположения имеет особые интересы в России, но не играла с ней ни в какую игру долгое время. Российская политика Байдена в ближайшие месяцы покажет, до каких пор стоит платить такую цену».

Варшава может предпринять два сценария действий. Первый: она будет следить за американскими маневрами и в зависимости от этого определять свой курс. Второй: попробует сыграть на опережение, разработав собственный план «перезагрузки» отношений с Москвой. Однако признанием за России права быть великой державой польские политики в данном случае пока лишь расширяют сами себе возможности для диалога на российском направлении, в то время как для Москвы принципиально ничего не меняется. Посмотрим, что Варшава будет делать дальше.