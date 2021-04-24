Заявление зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и конфликтное противоборство ведут к «перманентной нестабильности» в мире, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 24 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Мудро. Без него мы бы и не заметили!» — пишет Игорь А.

Многие люди крайне живо отреагировали на то, что данное заявление прозвучало из уст бывшего президента России, от которого уже давно ничего не было слышно. Люди подозревают, что раз уж Медведев заговорил о холодной войне, то это означает, что она проходит уже в полном разгаре.

«Мумия проснулась. Теперь держитесь!» — написал Виктор В.

Некоторые комментаторы отметили, что Российская Федерация, как и СССР, всё время находились в состоянии холодной, а иногда и горячей войны с Западом. Поэтому заявление Медведева является тривиальным.

«Россия и не выходила с этого состояния! Она всегда была и будет мишенью для уничтожения!», — указал Anatoly V.

Часть людей считает, что в прошлый раз СССР не выдержал борьбы с коллективным западом в холодной войне. Люди уверены, что вне зависимости от причин, приведших к этому, стоит учитывать, что Америка до сих пор очень сильна, а Россия — не огромный Советский Союз.

«Мы все знаем, чем это кончилось в прошлый раз. В этот раз соотношение сил ещё хуже», — отметил Vlad V.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Но нашлись и те, кто оказался убеждён, что у России появился исторический шанс переиграть Соединённые Штаты. Люди уверены, что Вашингтон сейчас — колосс на глиняных ногах, который в любой момент может рухнуть, а у Российской Федерации есть множество возможностей оказаться на вершине.

«В результате прошлой холодной войны распался СССР. Теперь очередь США. Ничего личного», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

«Надо вернуться на Кубу. Тогда будет стабильность. Да и во Вьетнам тоже следует вернуться», — считает Tatiana T.

Нашлись и те, кто призвали не сравнивать Россию и СССР. Люди уверены, что у Российской Федерации сейчас множество сдерживающих факторов и зависимости от США, нежели, чем было во времена Советского Союза.

«СССР был идейным и классовым врагом Запада, а нынешнюю Россию возглавляют миллиардеры, которые свои деньги держат в их банках. Этим самым они ставят нас в уязвимое положение. Винить в развязывании новой холодной войны следует себя и нельзя сегодняшнюю Россию сравнивать с СССР», — поделился своим мнением Исрудин Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, 23 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в статье для РИА Новости, что отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, а санкции и конфликтное противоборство ведут к «перманентной нестабильности» в мире.