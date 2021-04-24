Заявление представителей МИД РФ о том, что Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вина

«Закройте, пожалуйста, всё, что связано с американскими деньгами на территории России. До добра не доведёт. И вышлите 150 их дипломатов для паритета», — призывает Николай Р.

Многие пользователи считают, что пора разорвать с США любые дипломатические связи, ведь эта страна не понимает человеческого языка, а разговаривает лишь с позиции силы. Другие, наоборот, оказались недовольны тем, что Россия хочет оборвать полезные связи и якобы отгородиться железным занавесом.

«Правильно! Рассориться со всеми в мире! Это первое. Второе — выстроить вокруг нашей страны бетонную стену в 30 метров высоты!» — издевается Катерина К.

Некоторые комментаторы указали на то, что Соединённые Штаты являются самой недоговороспособной страной, которая в любую минуту может разорвать заключённые контракты и выйти из всех организаций, в которые входила, и перед которыми несла ответственность.

«Гарантии с США? У них даже в коммерческих контрактах дату завершения или поставки не пишут. Какие тут могут быть гарантии?!» — считает Мария Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сны

Часть людей посчитала миролюбивую позицию руководства России слишком опасной, ведь Вашингтону не нужна дружба, он хочет доминировать, унижать и пользоваться слабыми.

«Нужно еще ниже прогнуться, чтобы они могли нам на макушку плевать. А то мы всё предлагаем да предлагаем», — пишет Сергей И.

Ряд пользователей вынес предположение, что даже такой договор будет использоваться против Российской Федерации. Люди уверены, что ничто не заставит США вести информационную войну против нашей страны.

«Они подпишут, чтобы потом обвинять нас. Пиар-машина у них более развита. У них будет преимущество», — предполагает Иван З.

Отдельные граждане считают, что договор подписан не будет, ведь руководство Соединённых Штатов не может позволить себе отказаться о возможности совать свой нос в дела других стран и создавать в них ситуацию хаоса, чтобы извлечь выгоду.

«США не согласятся. Они свой сопливый клюв привыкли совать в дела других стран. В задницу Украины так свой клюв воткнули, что семь лет вытащить не могут», — поделился своим мнением Юрий Ю.

«США проспонсировали переворот, радовались этому, ЕС на всё это смотрел сквозь пальцы, словно ничего не происходит, притом что были гарантами безопасности в подобных случаях. Так что Россия тут вообще никаким боком не виновата, но обвиняют во всём именно её. Поэтому договора не случится», — Никитос М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружён и опасен

Нашлись и те, кто указал, что Россия, по сути, ставит себя в положение Советского Союза, который пытался выиграть дополнительное время, чтобы отсрочить начало войны с нацистской Германией.

«Напоминает один пакт между СССР и Германией перед Второй мировой войной», — отметил Dima S.

Напомним, 23 апреля представители МИД РФ заявили РИА Новости о том, что Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз.