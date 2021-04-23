Решение президента России Владимира Путина одобрить идею сделать нерабочими днями период между майскими праздниками с 1 по 10 число месяца вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразил и своё мнение 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ромодановская Антонина Алексеевна. Москва. Майские дни. 1959

«А я как работодатель как это должен оплачивать?» — задаётся вопросом Dmitry N.

Многие пользователи оказались в затруднительной для себя ситуации. Некоторые из них считают, что решение является опрометчивым, ведь их предприятия будут простаивать, а времена нынче непростые. К примеру, ещё только недавно страна начала оправляться после пандемии коронавируса и простаивания в локдауне российского бизнеса.

Дарья Драй ИА REGNUM Мир. Труд. Единая Россия

«Многие как работали, так и работают, это только для бюджетников», — считает Aleksandr K.

Другие попытались успокоить впечатлительных граждан. Они отметили, что речь идёт лишь о бюджетниках, а для частного бизнеса остаётся возможность продолжать работу своих предприятий.

«А нам опять министерство связи скажет — вы стране интернет даете, работайте», — сетует Александр Д.

Часть пользователей назвала факторы, из-за которых длинные выходные дни являются плохой идеей. Люди пришли к выводу, что, к примеру, медицинские учреждения не будут принимать пациентов, ведь весь медицинский состав будет отдыхать.

«А смысл? Кто в итоге отдыхать-то будет? Бюджетники со своим непрерывным производством или врачи? Сами для себя выходные устроили широким жестом», — поделилась своим мнением Елизавета Д.

Диего Ривера. Смерть капиталиста. 1928

«Кто работал, так и будет продолжать работать. Это бюджетники отдыхают. Ребёнка записала к двум врачам на 4 мая кое-как с вашей доступной медициной. Теперь отбой, по ходу» — предполагает Елена Х.

Ряд пользователей обеспокоился тем, как им высчитывать дни своего отпуска. Другие даже и думать о таком не могут, ведь работают уже очень долго, не пользуясь при этом правом отдыха.

«Это будут праздничные дни? И если на них выпадает отпуск, то отпуск должен быть продлён?» — задаётся вопросом Осип К.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск

«А я выходных не видел больше трёх лет! Некогда. Охота кушать, значит, надо работать!» — указал Алексей П.

Нашлись и те, кто призвал граждан не терять голову и вести себя на майских праздниках максимально культурно и без злоупотребления алкогольными напитками. Комментаторы беспокоятся, что длинные праздники в России зачастую чреваты проявлением разного рода слабостей людей, которые, по итогу, несут вред всем окружающим.

«Гуляй, страна! Народ, много не пейте на природе и не забывайте убирать за собой мусор», — написала Оксана И.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими днями период с 1 по 10 мая, с которым выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.