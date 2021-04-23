Случай в Ейске (Краснодарский край), где координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина заявила о том, что её якобы похитили, пытали, заставляли глотать резиновую дубинку, а за отказ резали ей руку, фотографию с которой в соцсети опубликовала девушка, вызвал бурную реакцию в интернете. Ряд авторов популярных блогов опубликовали своё мнение по этому поводу 23 апреля в Telegram.

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На новость отреагировал канал «Новости. Как есть», согласно которому, события, произошедшие с Середкиной, больше указывают на потаённые желания девушки, связанные с извращением и истязаниями.

«В Ейске сторонница Навального заявила, что её пытали полицейские. Позже она сказала, что не знает, кто её задержал, а в МВД уточнили, что девушку никто не доставлял в отдел. Кинки-вечеринка пошла не по плану», — сообщается в посте.

Telegram-канал «ИнформБюро-ЮФО» привёл краткую сводку о том, что на данный момент известно о данной барышне. Автор указал, что поведение девушки указывает на определённое психическое расстройство.

Безумная Грета 1562

«Ее никто не задерживал. Сидит дома и рассказывает о «страданиях». Выявлено самоповреждающее поведение — это комплекс действий аутоагрессивного характера, нацеленных на причинение физического вреда собственному телу», — говорится в сообщении.

Автор канала «Минправда» изучил повреждение на теле девушки и вынес предположение, что нанести их могла она сама. Зоркий глаз может увидеть доказательства данной версии, исследуя фотографии, которые в Сеть выложила сама якобы пострадавшая.

«Конечно, на юге России много чего происходит, но история выглядит несколько неправдоподобно. Так, со слов координатора, основным доказательством того, что полицейские заставляли её глотать дубинку, являются царапины на руке. При этом, если внимательно присмотреться к фото, можно заметить, что царапины эти свежие, сделаны максимум 15 минут назад (еще есть припухлость, которая пропадает максимум через полчаса). Вокруг царапин даже видны кусочки кожи, которые никак не могли сохраниться в течение нескольких часов, которые, если судить по твиттеру «пострадавшей», прошли с момента пыток. Вероятно, девушка сама поцарапала руку ключами или иголкой (наблюдаемый эффект очень хорошо получается при крапивнице), а затем предъявила в качестве «доказательств пыток», — пишет автор канала.

Пытки. Инквизиция. Гравюра

Более того, данный ресурс опубликовал информацию о том, что девушка уже успела быть замеченной в странных ситуациях. Опубликованное ею видео с тем, как к ней домой якобы ломятся силовики, выглядит слишком уж похожим на постановочное.

«Так, звук удара отчётливый, не глухой, как это было бы, если бы стучали с другой стороны двери. Стучат с той стороны двери, откуда ведётся съемка. Кроме того, телефон прямо трясётся в такт ударам в дверь. Это наталкивает на мысль, что Середкина сама стучала себе в дверь, а другой рукой снимала это на видео, чтобы потом предъявить это в качестве «доказательства» задержания и пыток с заглатыванием резиновой дубинки», — опубликовал предположение канал «Минправды».

Другой канал под названием «В мире животных» копнул ещё глубже и достал информацию из 2018 года, когда наша «героиня» уже применяла свою бурную фантазию в попытках очернить представителей правопорядка.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейская дубинка

«Врёт она не в первый раз. В сентябре 2018 года она уже пыталась пропиариться на «избиении неизвестными». Тогда все оппозиционные СМИ вышли с заголовками «Хочу увидеть, как треснет её череп» — координатор штаба Навального Ксения Середкина заявила, что на неё напали неизвестные, которые ставили ей ногу на голову, угрожали изнасилованием, таскали по земле за ногу, а в конце концов несколько раз ударили лбом о бетонный памятник. Тогда ничего из заявленного не подтвердилось», — отметил автор сообщения.

Напомним, 23 апреля в Ейске (Краснодарский край) координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина заявила о том, что её якобы похитили, пытали, заставляли глотать резиновую дубинку, а за отказ резали ей руку, фотографию с которой в соцсети опубликовала девушка.