В ходе возможных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским их темой могут стать отношения между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что такой темы, как Крым, не существует, и в этой связи «там нечего обсуждать».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Новость обсудили читатели телегам-каналов Klymenko Time, «OneNews Украина». Также в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» новость обсудили читатели издания «Шарий.net» и зрители телеканала «112 Украина» (в Facebook). В ходе обсуждения заявления пресс-секретаря российского президента между участниками дискуссии в телеграм возникла словесная перепалка относительно того, чей Крым. Одни стали утверждать, что он якобы «украинский», другие стали задавать вопросы, а зачем тогда в «украинский» Крым перестали пускать воду, отрезали электроэнергию и устроили продовольственную блокаду. Другие стали задаваться вопросом, а что, собственно, хотела обсудить украинская сторона относительно российского Крыма.

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«В Крым войска России ввел Суворов. Они там и по сегодняшний день. Украиной в Крыму и не пахнет», — написал Quest.

«Вообще было бы неплохо арендовать Темнейшего (вероятно речь идет о президенте России — М. Р.) лет на пять, чтобы он навел у нас порядок», — добавил в свою очередь Vled.

«Так вы им сами воду перекрывали, а ещё электричество отключали, чтобы все захотели вернуться в состав Украины. Да и какие сейчас условия в Крыму, я бы и сам судить не стал, ибо я там был последний раз в 2013 или 2012 году», — отметил Star M.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«[Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр] Турчинов отдал Крым))) Вот кого действительно надо в шею гнать», — напомнил Haredent.

«Сложно даже представить, что хотела бы обсудить украинская сторона в связи с Крымом. Вроде вопрос давно закрыт», — написал Василий Д.

«Так Крым же сами отдали, всячески отрезали от всего, а потом кричат, что нужно обсудить? Украиной управляют клинические идиоты, им бы к доктору, да психушки позакрывали», — добавил Telema.

«Зеленский — СЛАБАК: даже на переговоры самостоятельно приехать не может и ищет подпорки в виде посредников. Впрочем, что с клоуна возьмёшь. О таких в своё время сказала Фаина Раневская: «Не люблю, когда алюминиевый тазик корчит из себя хрустальную вазу», — отметил БА.

«Только идиот не понимает, что Крым — это Россия… Вопроса не существует», — в свою очередь добавил Dimas D.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

«В Крыму очень большая поддержка населением России, Пу[тин] это знает и справедливо давит в том числе и на этот аргумент. Люди самоопределились. Какие вопросы? Почему Косово можно, а Крыму нельзя?!» — задается вопросом Olegapx.

«Нет вопросов таких, какие бы можно было обсуждать с Зеленским. Не дорос ещё мальчик до взрослых разговоров!!!» — добавила Лина Д.

«Вот сказал как отрезал, а этот пусть дальше сопли дует и бегает, подаяние выпрашивает», — отметил в свою очередь Евгении К.

«По моему, с Зелей можно никакие вопросы не обсуждать, он же будет каждую минуту в Вашингтон звонить, чтоб согласовать очередную реплику», — написал Виктор К.

«Ну рассказал-напомнил бы Зеле[нскому], как в 1954 году хохлина Хрущёв украл Крым у России… И напомнил бы, что так поступать нельзя, а краденое обязательно вернётся к хозяевам», — подчеркнул Юрий М.

«А какой ответ ожидала Украина?» — спрашивает Надежда В.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

«Хочется верить в лучшее, но мне кажется, что с этим президентом мира в Украине не будет. Ему ведь что главное, спокойно, без всяких митингов, майданов досидеть в президентском кресле, через 3 года, сказать что, выбачте (извините — М. Р.), дорогие украинцы, ну не смог ничего сделать, помахать всем ручкой и уехать куда-нибудь за кордон (за границу — М. Р.). Это все при хорошем раскладе, я имею в виду, что раньше не посадят», — добавила Татьяна В.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что непризнание Крыма как части России является правом Белоруссии. Он также добавил, что непризнание части России со стороны белорусских властей «совсем не осложняет» диалог.