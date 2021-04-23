Нижегородцы весьма неоднозначно отнеслись к возможному открытию «Сталин-центра» в городе Бор. Новость собрала множество отзывов — от резко негативных до восторженных. Самые интересные высказывания из социальных сетей в подборке ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Строительство музея в память одного из руководителей СССР Иосифа Сталинахотят начать в мае 2021 года. Уточняется, что территория, на которой будет находиться здание, принадлежит бизнесмену и главе нижегородского отделения КПРФ Алексею Зорову. Раннее предприниматель установил памятник Сталину, его «инициативу неоднозначно восприняли общественность и мэрия».

«Чиновники инициировали проведение проверки, в том числе правоохранительными органами. Но Зорову удалось доказать, что памятник Сталину — декоративная садовая фигура и находится на частной земле», — пишет «Деловой квартал — Нижний Новгород».

Противники открытия музея ужасаются инициативе бизнесмена и обращаются к региональным властям.

«Ужасы нашего городка. В Нижегородской области отказались от проекта полетов в космос и строят «Сталин-центр» в городе Бор. И всё это при молодом и прогрессивном губернаторе из Питера. В год 800-летия Нижнего Новгорода. Уважаемый Глеб Сергеевич (губернатор Глеб Никитин. — Г.М.), вы не боитесь, что скоро вверенный вам регион назовут Глуповским, а вас Органчиком? Всё по Салтыкову-Щедрину…» — пишет пользователь Дмитрий Зотиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глеб Никитин

Некоторые нижегородцы высказываются категоричнее, указывая на особенности личности Сталина и последствия его спорных решений.

«Кукушка поехала? Давайте ещё увековечим того, кто в лагеря людей ссылал и расстреливал без суда и следствия», — написала Марина Шаповал.

«Списки репрессированных хоть раз видели? Мне нет дела до США, это далеко не идеал мироустройства. А тезисы типа «а у них там вообще негров линчуют» — такой себе аргумент. Я всё это к чему начал — жизнь, она не дискретна, в ней нет только чёрного и белого. Каждый взрослый человек вправе самостоятельно оценивать те или иные ее аспекты. Но для этого он должен иметь свободный доступ к полной информации — создавая музей хоть Сталина, хоть Гитлера, хоть Ганди, нужно освещать всё, что было связано с этим персонажем или периодом его правления. Давая только нужную или удобную информацию, можно начисто исказить реальную картину», — отметил Вячеслав Платонов.

Некоторые нижегородцы вспомнили «Ельцин-центр», открытый в 2015 году, и пошутили на тему возможной конкуренции двух музеев.

«Надо напротив «Ельцин-центра» построить [«Сталин-центр»] и сравнить посещаемость», — иронизирует Александр Аверкин.

Пользователь под именем Василий Пупыркин считает, что «это часть нашей истории, и не самая плохая, кстати. Эпоха становления великого СССР. А пока есть только памятник развалу страны — «Ельцин-центр».

"А в подвалах [здания «Сталин-центра»] расстреливать будут?» — интересуется Ангелина Балихина.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна «Ельцин-центр». Екатеринбург

Часть пользователей положительно оценила идею открытия музея и собирается его посетить. Основной аргумент сторонников проекта — сохранение истории.

«Можно сходить. Была в 1983 году в Гори в музее Сталина, единственном тогда в СССР в Грузии. Хотелось бы сравнить, что у нас будет», — написала Надежда Терентьева.

«Давно пора Сталина музей открыть! Он победил в войне, вытащил страну из средневековья и провел масштабную индустриализацию. Может, нынешним руководителям будет стыдно!» — считает Ярослав Лебедев.

«Отличная идея! Обязательно схожу!» — написал Артем Крац.

Отметим, что часть пользователей, оставивших самые восторженные отзывы, использует изображения Иосифа Сталина в качестве фото профиля.