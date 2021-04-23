Заявление главы чешского МИД Якуба Кулганека о том, что для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 представителей России, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 апреля в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Чехия

«Не такая и важная страна Чехия для России. Куда они пиво своё девать будут? Вот бы и посольство закрыть там», — пишет Нина Л.

Многие пользователи сами призвали Россию вернуть российских дипломатов из этой агрессивной страны. Люди считают, что с Чехией необходимо прекратить любые дипломатические отношения.

«Высылайте всех наших! Добро пожаловать домой! А их дипломатов всех подчистую пинком домой — в Чехию! И всем сразу же станет легче!» — считает Дмитрий М.

Здание МИД РФ в Москве

Некоторые комментаторы считают, что правительство Чехии заняло лидирующее положение в череде стран, считающих позволительным оказывать давление на Российскую Федерацию.

«Ну, валить всё на нас — это тренд, существовавший, существующий и, судя по всему, вечный. Чисто любопытства ради, хоть кто-то допускает мысль о том, что некто, кто продвигает свои интересы в таких государствах, с которых и взять нечего, кроме пива с рулькой, мутит-вертит как хочет этими государствами с низкой социальной ответственностью?» — задаётся вопросом Victoria P.

Часть людей предположила, что после такого решения чешских властей они могут забыть о работе своих дипломатов на территории России.

«Кончится тем, что на посольство Чехии повесят большой амбарный замок», — предположила Alina A.

Ряд пользователей с удивлением отметили большое количество российских дипломатов, которые зачем-то всё это время присутствовали в Чехии.

«А почему в Чехии так много российских дипломатов? Страна-то крайне небольшая», — отметил Оксана В.

I, Krokodyl Посольство России в Праге

Нашлись и те, кто призвал российские власти самостоятельно принять решение о возвращении своих дипломатов и высылке чешских. Тем самым, считают люди, прекратятся разногласия между двумя странами.

«Всех чешских дипломатов срочно выслать домой, наложить эмбарго на чешское пиво — пусть пьют его дома сами, и закрыть посольство, чтобы у наших дипломатов больше от них голова не болела. У нас и так хватает много своих других проблем», — поделилась своим мнением Нина К.

Напомним, 22 апреля глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил в интервью газете Lidove noviny, что для установления паритета в количестве дипломатических сотрудников Прагу должны покинуть около 60 представителей России.