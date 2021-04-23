В Чувашии, как и в других регионах, публикация доходов региональных депутатов привела к бурным обсуждениям в социальных сетях. У одних это вызвало «раздражение и ненависть», у других — радость за земляков. А скептики предложили надзорным органам обратить внимание не на самых богатых депутатов, а на тех, кто зарабатывает меньше всего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе обсуждения опубликованных деклараций о доходах депутатов госсовета Чувашии одна часть пользователей с разочарованием признала, что им «тошно читать» о доходах депутатов, так как «народ и так злой», да и «сытый голодного не поймет». Также высказывалось мнение, что термин «народные избранники» уже «давно стал архаизмом».

«Тут не знаешь, как квартиру купить, приходится жить на съёмных, а у людей их по пять, а то и больше», — отреагировал Александр Б.

Здание Дома правительства Чувашии

«Квартплата, детсад, питание в школе, секции, еда домой, одежду детям и себе. Нам бы такую зарплату, как у них. Короче, дурдом», — отмечает Марина И.

«Заработок порядка 200 тыс. рублей в день. Это почти годовой доход одного человека с зарплатой в 17 тысяч. Смех сквозь слёзы», — комментирует рейтинг депутатских доходов Артур Б.

«Раздражение одно, и всё. Да и ненависть», — оставляет эмоциональное сообщение Валентина А.

Другие пользователи отмечали, что «рады за земляков», которые могут в дотационной республике зарабатывать десятки миллионов рублей. Настя А., к примеру, поздравила обеспеченных депутатов, «но не от всего сердца».

«Мы очень рады за них и гордимся, что у нас самые богатые депутаты и не скрывают этого! Уважаемые, а когда народ-то богатеть начнёт? А то всё нищаем и нищаем. Цены прибавляют на всё — наверное, смотря на ваши доходы. А простым-то людям как жить с недепутатскими доходами?» — задаёт риторический вопрос Оля Т.

«Ох, как живут слуги народа, когда народ жирует на минималку», — замечает Любовь Степанова.

Cap.ru На заседании Госсовета Чувашии

Кто-то предлагает попробовать депутатам «пожить на 15−20 тысяч», а кто-то заверяет, что обязательно запомнит фамилии «этих милых людей», потому что вдруг придётся просить у них помощи, если не останется средств на еду. В ходе обсуждения пользователи напоминают, что депутатов выбирает народ, то есть те же самые люди, которые пишут такие комментарии. На что посыпались встречные мнения, что это «заслуга бюджетников».

Другие обратили внимание на депутатов, которые зарабатывают меньше своих коллег по парламенту.

«Бог с ними, с богатыми, они свой хлеб на бизнесе построили. Но когда депутат декларирует меньше или около минималки, то вот тут, как говорил Станиславский, не верю. Именно здесь надо проводить проверки», — солидарен Seyfettin, говоря в целом о депутатских доходах в регионах.